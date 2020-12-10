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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201210/razminirovanie-1588529725.html
Минобороны рассказало об успехах разминирования в Карабахе
Минобороны рассказало об успехах разминирования в Карабахе
Российские миротворцы разминировали за сутки более пяти гектаров территории в южной окраине Степанакерта, сообщает Минобороны. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T05:16
2020-12-10T06:29
ситуация в нагорном карабахе
россия
никол пашинян
нагорный карабах
ильхам алиев
владимир путин
москва
степанакерт
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Российские миротворцы разминировали за сутки более пяти гектаров территории в южной окраине Степанакерта, сообщает Минобороны.Отмечается, что военнослужащие вывозят обнаруженные предметы на специально оборудованный полигон, где их ликвидируют. Неподлежащие эвакуации боеприпасы уничтожают на месте с обеспечением необходимых мер безопасности.Добавляется, что при содействии российских миротворцев за минувшие сутки удалось восстановить две опоры и более полутора километров линий электропередачи.Всего инженерные подразделения в Нагорном Карабахе разминировали более 70 гектаров местности, более 23 километров дорог, 157 домов и социальных объектов. А также обнаружили и обезвредили более 4,5 тысяч взрывоопасных предметов.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201209/plennye-1588498504.html
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россия, никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, москва, степанакерт, баку, азербайджан, армения, в мире

Минобороны рассказало об успехах разминирования в Карабахе

05:16 10.12.2020 (обновлено: 06:29 10.12.2020)
 
© Фото : МЧС РоссииПиротехники МЧС России проводят разминирование в районе села Очапняк в пригороде Степанакерта
Пиротехники МЧС России проводят разминирование в районе села Очапняк в пригороде Степанакерта - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Фото : МЧС России
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Российские миротворцы разминировали за сутки более пяти гектаров территории в южной окраине Степанакерта, сообщает Минобороны.

"Российские миротворцы провели инженерную разведку и разминирование местности южной окраины города Степанакерт. За сутки очищено около пяти гектаров территории, 500 метров дорог и 24 здания, обнаружено и уничтожено шесть неразорвавшихся боеприпасов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие вывозят обнаруженные предметы на специально оборудованный полигон, где их ликвидируют. Неподлежащие эвакуации боеприпасы уничтожают на месте с обеспечением необходимых мер безопасности.
Добавляется, что при содействии российских миротворцев за минувшие сутки удалось восстановить две опоры и более полутора километров линий электропередачи.
Грузовик российских миротворцев на автодороге Горис-Бердзор в районе города Лачин (Бердзор) - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
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Всего инженерные подразделения в Нагорном Карабахе разминировали более 70 гектаров местности, более 23 километров дорог, 157 домов и социальных объектов. А также обнаружили и обезвредили более 4,5 тысяч взрывоопасных предметов.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияНикол ПашинянНагорный КарабахИльхам АлиевВладимир ПутинМоскваСтепанакертБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
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