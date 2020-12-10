Минобороны рассказало об успехах разминирования в Карабахе
05:16 10.12.2020 (обновлено: 06:29 10.12.2020)
© Фото : МЧС РоссииПиротехники МЧС России проводят разминирование в районе села Очапняк в пригороде Степанакерта
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Российские миротворцы разминировали за сутки более пяти гектаров территории в южной окраине Степанакерта, сообщает Минобороны.
"Российские миротворцы провели инженерную разведку и разминирование местности южной окраины города Степанакерт. За сутки очищено около пяти гектаров территории, 500 метров дорог и 24 здания, обнаружено и уничтожено шесть неразорвавшихся боеприпасов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащие вывозят обнаруженные предметы на специально оборудованный полигон, где их ликвидируют. Неподлежащие эвакуации боеприпасы уничтожают на месте с обеспечением необходимых мер безопасности.
Добавляется, что при содействии российских миротворцев за минувшие сутки удалось восстановить две опоры и более полутора километров линий электропередачи.
Всего инженерные подразделения в Нагорном Карабахе разминировали более 70 гектаров местности, более 23 километров дорог, 157 домов и социальных объектов. А также обнаружили и обезвредили более 4,5 тысяч взрывоопасных предметов.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.