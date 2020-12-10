https://ria.ru/20201210/razminirovanie-1588529725.html

Минобороны рассказало об успехах разминирования в Карабахе

Минобороны рассказало об успехах разминирования в Карабахе

Российские миротворцы разминировали за сутки более пяти гектаров территории в южной окраине Степанакерта, сообщает Минобороны. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T05:16

2020-12-10T05:16

2020-12-10T06:29

ситуация в нагорном карабахе

россия

никол пашинян

нагорный карабах

ильхам алиев

владимир путин

москва

степанакерт

баку

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Российские миротворцы разминировали за сутки более пяти гектаров территории в южной окраине Степанакерта, сообщает Минобороны.Отмечается, что военнослужащие вывозят обнаруженные предметы на специально оборудованный полигон, где их ликвидируют. Неподлежащие эвакуации боеприпасы уничтожают на месте с обеспечением необходимых мер безопасности.Добавляется, что при содействии российских миротворцев за минувшие сутки удалось восстановить две опоры и более полутора километров линий электропередачи.Всего инженерные подразделения в Нагорном Карабахе разминировали более 70 гектаров местности, более 23 километров дорог, 157 домов и социальных объектов. А также обнаружили и обезвредили более 4,5 тысяч взрывоопасных предметов.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201209/plennye-1588498504.html

россия

нагорный карабах

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степанакерт

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азербайджан

армения

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россия, никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, москва, степанакерт, баку, азербайджан, армения, в мире