Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201210/oppozitsiya-1588681307.html
Белорусская оппозиция заявила об открытии "народных посольств" за рубежом
Белорусская оппозиция заявила об открытии "народных посольств" за рубежом
Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии, руководитель Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко объявил о начале работы за... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T21:20
2020-12-10T21:20
протесты в белоруссии
александр лукашенко
генеральная прокуратура рф
белоруссия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1d/1586852398_0:0:2928:1648_1920x0_80_0_0_d86f879fc68c2f6264803d61f6d9ed99.jpg
МИНСК, 10 дек – РИА Новости. Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии, руководитель Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко объявил о начале работы за пределами республики "народных посольств".Ранее после создания в Белоруссии органа, оппозиционного к действующей власти - координационного совета - Генпрокуратура возбудила дело по статье о призывах к захвату власти."Уверен, что открытие народных посольств – это только первый шаг по пути к построению принципиально новых отношений демократической Беларуси с ее соседями, другими зарубежными партнерами. Уверяю о готовности со стороны Народного антикризисного управления поддерживать эту инициативу и выражаю уверенность, что общими усилиями мы обязательно придем к нашей совместной цели – свободной и демократичной Беларуси", - сказал Латушко в ходе онлайн-конференции в Zoom.Как сообщается на сайте, посвященном работе "народных посольств", посольства и консульства оппозиция республики создала в Бразилии, Словении, Великобритании, Финляндии, Германии, Франции, Ирландии, Украине, Литве, Швеции, Испании и Южной Корее. Среди функций этих посольств - налаживание и поддержание контактов с госорганами, общественными объединениями, профсоюзами, деловыми, научными и культурными кругами за рубежом; защита прав и интересов белорусов, которые были вынуждены покинуть страну."Народное посольство" — это инициатива сообщества белорусских диаспор "Белорусы зарубежья", реализованная при поддержке оппозиционной инициативы НАУ.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, в последнее время они переместились с улиц во дворы жилых домов.
https://ria.ru/20201210/belorussiya-1588627124.html
https://ria.ru/20201209/protesty-1588353634.html
белоруссия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1d/1586852398_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_d405eee979fbb17f6bf0731bb5bcbaeb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, генеральная прокуратура рф, белоруссия, украина, в мире

Белорусская оппозиция заявила об открытии "народных посольств" за рубежом

21:20 10.12.2020
 
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастница несанкционированной акции протеста "Марш соседей" в Минске
Участница несанкционированной акции протеста Марш соседей в Минске - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 10 дек – РИА Новости. Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии, руководитель Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко объявил о начале работы за пределами республики "народных посольств".
Ранее после создания в Белоруссии органа, оппозиционного к действующей власти - координационного совета - Генпрокуратура возбудила дело по статье о призывах к захвату власти.
"Уверен, что открытие народных посольств – это только первый шаг по пути к построению принципиально новых отношений демократической Беларуси с ее соседями, другими зарубежными партнерами. Уверяю о готовности со стороны Народного антикризисного управления поддерживать эту инициативу и выражаю уверенность, что общими усилиями мы обязательно придем к нашей совместной цели – свободной и демократичной Беларуси", - сказал Латушко в ходе онлайн-конференции в Zoom.
Как сообщается на сайте, посвященном работе "народных посольств", посольства и консульства оппозиция республики создала в Бразилии, Словении, Великобритании, Финляндии, Германии, Франции, Ирландии, Украине, Литве, Швеции, Испании и Южной Корее. Среди функций этих посольств - налаживание и поддержание контактов с госорганами, общественными объединениями, профсоюзами, деловыми, научными и культурными кругами за рубежом; защита прав и интересов белорусов, которые были вынуждены покинуть страну.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
Вчера, 16:43Протесты в Белоруссии
В Литве раскритиковали призыв Тихановской к санкциям против Белоруссии
"Народное посольство" — это инициатива сообщества белорусских диаспор "Белорусы зарубежья", реализованная при поддержке оппозиционной инициативы НАУ.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, в последнее время они переместились с улиц во дворы жилых домов.

Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

Участники акции протеста и военнослужащие в Минске - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря, 10:52Протесты в Белоруссии
Что происходит в Белоруссии спустя четыре месяца после выборов
 
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоГенеральная прокуратура РФБелоруссияУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:38Названы самые опасные распространители коронавируса
08:23В Минобороны рассказали о ходе вакцинации военнослужащих
08:23В Минобороны рассказали об "информационном саботаже" вакцины "Спутник V"
08:17Более десяти тысяч военнослужащих вакцинировали от коронавируса
08:16Среди военнослужащих нет отказавшихся от вакцинации "Спутником V"
08:14Трутнев считает, что отношение Путина к проекту моста на Сахалин меняется
08:12Трутнев проверит ситуацию с трудоустройством работников "Роснефти"
08:08Трутнев пообещал проверить цены на продукты на Дальнем Востоке
07:57Опубликованы уникальные документы об утраченных московских церквях
07:56Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
07:48В Якутию пришли пятидесятиградусные морозы
07:42Осужденного экс-мэра Петропавловска-Камчатского исключат из ЕР
07:22Джо Байден и Камала Харрис стали "Человеком года" по версии Time
07:10Кузнецова рассказала о планах по возвращению детей из Турции и Пакистана
07:02Зюганов готовит сборник анекдотов "Коронавирус" к Новому году
07:00Создатели "Черной пантеры — 2" не будут искать замену Чедвику Боузману
06:57Большой театр представил премьеру оперы "Искатели жемчуга"
06:28Врачи объяснили, почему не стоит носить маску на улице в мороз
06:26Освобожденные в Ливии россияне Шугалей и Суэйфан находятся в России
06:13В ПФР рассказали, на что обратить внимание при получении пенсии
Лента новостейМолния