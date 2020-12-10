https://ria.ru/20201210/oppozitsiya-1588681307.html

Белорусская оппозиция заявила об открытии "народных посольств" за рубежом

Белорусская оппозиция заявила об открытии "народных посольств" за рубежом

Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии, руководитель Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко объявил о начале работы за... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T21:20

2020-12-10T21:20

2020-12-10T21:20

протесты в белоруссии

александр лукашенко

генеральная прокуратура рф

белоруссия

украина

в мире

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МИНСК, 10 дек – РИА Новости. Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии, руководитель Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко объявил о начале работы за пределами республики "народных посольств".Ранее после создания в Белоруссии органа, оппозиционного к действующей власти - координационного совета - Генпрокуратура возбудила дело по статье о призывах к захвату власти."Уверен, что открытие народных посольств – это только первый шаг по пути к построению принципиально новых отношений демократической Беларуси с ее соседями, другими зарубежными партнерами. Уверяю о готовности со стороны Народного антикризисного управления поддерживать эту инициативу и выражаю уверенность, что общими усилиями мы обязательно придем к нашей совместной цели – свободной и демократичной Беларуси", - сказал Латушко в ходе онлайн-конференции в Zoom.Как сообщается на сайте, посвященном работе "народных посольств", посольства и консульства оппозиция республики создала в Бразилии, Словении, Великобритании, Финляндии, Германии, Франции, Ирландии, Украине, Литве, Швеции, Испании и Южной Корее. Среди функций этих посольств - налаживание и поддержание контактов с госорганами, общественными объединениями, профсоюзами, деловыми, научными и культурными кругами за рубежом; защита прав и интересов белорусов, которые были вынуждены покинуть страну."Народное посольство" — это инициатива сообщества белорусских диаспор "Белорусы зарубежья", реализованная при поддержке оппозиционной инициативы НАУ.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, в последнее время они переместились с улиц во дворы жилых домов.

https://ria.ru/20201210/belorussiya-1588627124.html

https://ria.ru/20201209/protesty-1588353634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, генеральная прокуратура рф, белоруссия, украина, в мире