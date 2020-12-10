Белорусская оппозиция заявила об открытии "народных посольств" за рубежом
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастница несанкционированной акции протеста "Марш соседей" в Минске
МИНСК, 10 дек – РИА Новости. Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии, руководитель Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко объявил о начале работы за пределами республики "народных посольств".
Ранее после создания в Белоруссии органа, оппозиционного к действующей власти - координационного совета - Генпрокуратура возбудила дело по статье о призывах к захвату власти.
"Уверен, что открытие народных посольств – это только первый шаг по пути к построению принципиально новых отношений демократической Беларуси с ее соседями, другими зарубежными партнерами. Уверяю о готовности со стороны Народного антикризисного управления поддерживать эту инициативу и выражаю уверенность, что общими усилиями мы обязательно придем к нашей совместной цели – свободной и демократичной Беларуси", - сказал Латушко в ходе онлайн-конференции в Zoom.
Как сообщается на сайте, посвященном работе "народных посольств", посольства и консульства оппозиция республики создала в Бразилии, Словении, Великобритании, Финляндии, Германии, Франции, Ирландии, Украине, Литве, Швеции, Испании и Южной Корее. Среди функций этих посольств - налаживание и поддержание контактов с госорганами, общественными объединениями, профсоюзами, деловыми, научными и культурными кругами за рубежом; защита прав и интересов белорусов, которые были вынуждены покинуть страну.
"Народное посольство" — это инициатива сообщества белорусских диаспор "Белорусы зарубежья", реализованная при поддержке оппозиционной инициативы НАУ.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, в последнее время они переместились с улиц во дворы жилых домов.
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