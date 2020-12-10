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Немецкий посол назвал сроки ответа на обращение России по Навальному
Немецкий посол назвал сроки ответа на обращение России по Навальному
Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр в связи с запросами от РФ о правовой помощи по делу Алексея Навального заявил, что ответ на такого рода запросы в... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T10:44
2020-12-10T11:02
россия
геза андреас фон гайр
алексей навальный
дмитрий песков
москва
берлин (город)
в мире
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр в связи с запросами от РФ о правовой помощи по делу Алексея Навального заявил, что ответ на такого рода запросы в международном праве требует длительного времени, а если речь идет об обращениях по уголовным делам, то от нескольких месяцев до двух лет."Хотел бы отметить, что для ответа на запросы о правовой помощи в международном праве - и это знает каждый, кто профессионально сталкивался с этой темой - требуется длительное время. Если это касается запросов о правовой помощи по уголовным делам, то на ответ может потребоваться от нескольких месяцев до двух лет. Такой длительный срок требуется и России, когда она отвечает на запросы о правовой помощи, направляемые немецкой стороной", - сказал посол в интервью РИА Новости."Я хотел бы подчеркнуть, что Германия ни в коем случае не отказывалась отвечать на те четыре запроса о правовой помощи, которые были направлены Российской Федерацией по делу Навального. Верно то, что эти запросы были приняты и что федеральное правительство передало их в Федеральное ведомство юстиции. Одновременно германское ведомство юстиции находится в контакте с российскими органами юстиции по различным вопросам, связанным с этим запросом о правовой помощи", - добавил собеседник агентства.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина. Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201209/navalnyy-1588450127.html
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россия, геза андреас фон гайр, алексей навальный, дмитрий песков, москва, берлин (город), в мире

Немецкий посол назвал сроки ответа на обращение России по Навальному

10:44 10.12.2020 (обновлено: 11:02 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр
Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр в связи с запросами от РФ о правовой помощи по делу Алексея Навального заявил, что ответ на такого рода запросы в международном праве требует длительного времени, а если речь идет об обращениях по уголовным делам, то от нескольких месяцев до двух лет.
"Хотел бы отметить, что для ответа на запросы о правовой помощи в международном праве - и это знает каждый, кто профессионально сталкивался с этой темой - требуется длительное время. Если это касается запросов о правовой помощи по уголовным делам, то на ответ может потребоваться от нескольких месяцев до двух лет. Такой длительный срок требуется и России, когда она отвечает на запросы о правовой помощи, направляемые немецкой стороной", - сказал посол в интервью РИА Новости.
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"Я хотел бы подчеркнуть, что Германия ни в коем случае не отказывалась отвечать на те четыре запроса о правовой помощи, которые были направлены Российской Федерацией по делу Навального. Верно то, что эти запросы были приняты и что федеральное правительство передало их в Федеральное ведомство юстиции. Одновременно германское ведомство юстиции находится в контакте с российскими органами юстиции по различным вопросам, связанным с этим запросом о правовой помощи", - добавил собеседник агентства.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.
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В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина. Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
Читайте полный текст интервью >>>
 
РоссияГеза Андреас фон ГайрАлексей НавальныйДмитрий ПесковМоскваБерлин (город)В мире
 
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