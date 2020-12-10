https://ria.ru/20201210/germaniya-1588417422.html

Геза Андреас фон Гайр: на ответ ФРГ по Навальному может уйти до двух лет

Геза Андреас фон Гайр: на ответ ФРГ по Навальному может уйти до двух лет

Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Светлане Берило о том, как в Берлине оценивают проект газопровода... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T11:00

2020-12-10T11:00

2020-12-10T10:59

россия

геза андреас фон гайр

северный поток — 2

германия

интервью

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Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Светлане Берило о том, как в Берлине оценивают проект газопровода "Северный поток 2", и на какой результат по нему надеются. Он также сообщил, есть ли какие-то даты новой встречи лидеров "нормандского формата" по урегулированию ситуации на востоке Украины, и объяснил позицию германской стороны по поводу взаимодействия с Россией по ситуации с Навальным.– Как вы оцениваете промежуточные итоги Года Германии в России? Какие еще мероприятия в рамках Года ожидаются в следующем полугодии? Планирует ли руководство ФРГ или известные культурные деятели Германии посетить Россию в ходе этих мероприятий в нашей стране?– До сегодняшнего дня все мероприятия в рамках Года Германии в России проходили очень хорошо. У нас была насыщенная разнообразными мероприятиями неделя в честь открытия Года в минувшем сентябре. И с того момента состоялось много мероприятий, в том числе и в регионах. Этот Год Германии преподнес нам большой сюрприз, так как благодаря своему виртуальному формату в мероприятиях смогло поучаствовать очень много людей – больше, чем ожидалось. Так, один только самый продолжительный урок немецкого языка в России, охвативший все ее часовые пояса, привлек около 10 тысяч участников. Этот опыт мы будем использовать и в наступающем 2021 году, когда, надеюсь, сможем провести больше мероприятий в очном формате, дополнив их виртуальными встречами.Что касается планов визитов в Россию представителей Германии, то это будет зависеть от ситуации с пандемией. Уверен, что со временем станет возможным проведение и крупных проектов, как, например, выставки "Мечты о Свободе. Романтизм в Германии и России" или выставки современного европейского искусства "Diversity United" – "Многообразие. Единство", а также масштабного фестиваля Германии, который планировался на конец июня в Москве. Уверен, что в связи с этими мероприятиями Россию посетят также высокопоставленные гости из Германии.– Германия с июля текущего года приняла председательские функции в Совете ЕС сроком на шесть месяцев. Как бы вы оценили итоги председательства вашей страны?– Период председательства оказался совершенно иным, нежели мы его планировали. Конечно, все это время доминирующей была тема пандемии, а также медицинское и экономическое восстановление после пандемии. Я думаю, что Германия во время своего председательства достигла максимума в переговорах по recovery plan – плану восстановления объемом в 750 миллиардов евро. Это невероятная сумма, которая будет выделена дополнительно к бюджету Евросоюза. Еще одна сфера, где были сделаны значительные подвижки, это Зеленый пакт для Европы, климатическая программа, в рамках которой обсуждаются общие проблемы в области климата и энергетики, такие как введение углеродного налога. Кроме того, я хотел бы назвать еще одну область: в сфере международной политики было выработано много хороших и эффективных общих европейских позиций в отношении конфликтов в мире, что, правда, частично затмевалось доминирующей проблемой с Covid-19.– Может ли Германия отказаться от завершения "Северного потока 2" в условиях растущего давления США? Или представители вашей страны намерены идти до конца?– "Северный поток 2" – это коммерческий проект, который ведут компании, и решения должны принимать представители этих фирм. Мы, как федеральное правительство, можем только повторять, что считаем политику экстерриториальных санкций неправильной и нарушающей международное право. Надеюсь, что компании смогут принять такие решения, которые приведут к нужному результату – успешному завершению проекта.– Известны ли дата и место проведения следующего саммита в "нормандском формате"? Как вы оцениваете процесс урегулирования ситуации в Донбассе на сегодняшний день?– Нет, новая дата мне пока неизвестна. В настоящий момент речь идет о том, чтобы достичь существенного прогресса по реализации решений, принятых в ходе последнего саммита, который состоялся в декабре прошлого года. Мы должны сейчас поработать над этим – и мы этим активно занимаемся совместно с нашими партнерами, включая Францию. А с реализацией достигнутых договоренностей приблизится и дата следующего саммита.Насколько я знаю, количество нарушений режима тишины на востоке Украины уменьшилось, однако предстоит еще многое сделать, так как там по-прежнему страдают люди. Необходимо достичь результата, при котором люди смогут получить приемлемые условия жизни, а для этого все причастные к конфликту должны еще многое предпринять.– Есть ли представление, в какие сроки Германия может дать ответ на запросы российской стороны по делу оппозиционера Алексея Навального?– Хотел бы отметить, что для ответа на запросы о правовой помощи в международном праве – и это знает каждый, кто профессионально сталкивался с этой темой, – требуется длительное время. Если это касается запросов о правовой помощи по уголовным делам, то на ответ может потребоваться от нескольких месяцев до двух лет. Такой длительный срок требуется и России, когда она отвечает на запросы о правовой помощи, направляемые немецкой стороной. Я хотел бы подчеркнуть, что Германия ни в коем случае не отказывалась отвечать на те четыре запроса о правовой помощи, которые были направлены Российской Федерацией по делу Навального. Верно то, что эти запросы были приняты, и что федеральное правительство передало их в Федеральное ведомство юстиции. Одновременно германское ведомство юстиции находится в контакте с российскими органами юстиции по различным вопросам, связанным с этим запросом о правовой помощи.

https://ria.ru/20200111/1563252091.html

https://ria.ru/20201209/khampel-1588390439.html

https://ria.ru/20201208/navalnyy-1588310987.html

россия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, геза андреас фон гайр, северный поток — 2, германия, интервью