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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201210/karabakh-1588642648.html
Эрдоган отметил роль Путина в урегулировании конфликта в Карабахе
Эрдоган отметил роль Путина в урегулировании конфликта в Карабахе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент РФ Владимир Путин сыграл важную роль в урегулировании конфликта в Карабахе. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T17:53
2020-12-10T17:53
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 10 дек - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент РФ Владимир Путин сыграл важную роль в урегулировании конфликта в Карабахе."Не могу не отметить роль уважаемого Путина. Его позиция во многом помогла позитивному направлению в вопросе", - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Баку.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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нагорный карабах, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, армения, в мире

Эрдоган отметил роль Путина в урегулировании конфликта в Карабахе

17:53 10.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров. 8 апреля 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров. 8 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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БАКУ, 10 дек - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент РФ Владимир Путин сыграл важную роль в урегулировании конфликта в Карабахе.
"Не могу не отметить роль уважаемого Путина. Его позиция во многом помогла позитивному направлению в вопросе", - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Баку.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганАзербайджанАрменияВ мире
 
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