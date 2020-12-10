https://ria.ru/20201210/karabakh-1588642648.html

Эрдоган отметил роль Путина в урегулировании конфликта в Карабахе

Эрдоган отметил роль Путина в урегулировании конфликта в Карабахе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент РФ Владимир Путин сыграл важную роль в урегулировании конфликта в Карабахе. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T17:53

2020-12-10T17:53

2020-12-10T17:53

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 10 дек - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент РФ Владимир Путин сыграл важную роль в урегулировании конфликта в Карабахе."Не могу не отметить роль уважаемого Путина. Его позиция во многом помогла позитивному направлению в вопросе", - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Баку.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20201210/aliev-1588584036.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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нагорный карабах, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, армения, в мире