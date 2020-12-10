https://ria.ru/20201210/karabakh-1588576411.html
Минобороны НКР опубликовало новый список с фамилиями погибших военных
Минобороны НКР опубликовало новый список с фамилиями погибших военных
Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) опубликовало в четверг новый список военных, погибших во время эскалации в Карабахе, в него... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T12:50
2020-12-10T12:50
2020-12-10T12:50
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 10 дек - РИА Новости. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) опубликовало в четверг новый список военных, погибших во время эскалации в Карабахе, в него включены 33 фамилии.Согласно спискам оборонного ведомства республики, обновленным в последний раз 2 декабря, число погибших составляло 1745. В четверг был опубликован новый список с 33 фамилиями. Даты гибели военнослужащих не указываются.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201209/plennye-1588498504.html
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Нагорный Карабах: покалеченные судьбы
Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара.
2020-12-10T12:50
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никол пашинян, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире