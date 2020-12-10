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Протестующие в Ереване попытались зайти в здание правительства Армении
Протестующие в Ереване попытались зайти в здание правительства Армении
Участники акции протеста против политики премьер-министра Армении Никола Пашиняна попыталась прорваться в здание парламента, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T11:01
2020-12-10T13:34
никол пашинян
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 10 дек — РИА Новости. Участники акции протеста против политики премьер-министра Армении Никола Пашиняна попыталась прорваться в здание парламента, передает корреспондент РИА Новости из Еревана.Протестующие хотят поговорить с Пашиняном, который находится на заседании кабмина.Силовики преградили им путь, сославшись на то, что в здании действует особый режим прохода. Полицейские начали задерживать участников мероприятия.До этого митингующие перекрыли проспект Тиграна Меца. Сейчас движение по нему восстановили.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://radiosputnik.ria.ru/20201209/pashinyan-1588480334.html
https://ria.ru/20201206/otstavka-1587927770.html
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Потасовка между полицией и демонстрантами на акции протеста у здания правительства в Ереване
Потасовка между полицией и демонстрантами на акции протеста у здания правительства в Ереване
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никол пашинян, ереван, армения, в мире

Протестующие в Ереване попытались зайти в здание правительства Армении

11:01 10.12.2020 (обновлено: 13:34 10.12.2020)
 
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ЕРЕВАН, 10 дек — РИА Новости. Участники акции протеста против политики премьер-министра Армении Никола Пашиняна попыталась прорваться в здание парламента, передает корреспондент РИА Новости из Еревана.
Протестующие хотят поговорить с Пашиняном, который находится на заседании кабмина.
Силовики преградили им путь, сославшись на то, что в здании действует особый режим прохода. Полицейские начали задерживать участников мероприятия.
До этого митингующие перекрыли проспект Тиграна Меца. Сейчас движение по нему восстановили.
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В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
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Никол ПашинянЕреванАрменияВ мире
 
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