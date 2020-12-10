Банк ВТБ в 2020 году выделил 75 млн рублей на помощь детским больницам

В инстаграм-аккаунте @mirbezslez 10 декабря в 16:00 по московскому времени пройдет заключительная акция благотворительной программы "Мир без слез". Общий бюджет программы в 2020 году составил 75 миллионов рублей. Сегодня медицинское оборудование от банка получили четыре больницы: Детская городская клиническая больница №13 имени Н.Ф. Филатова, Детская городская клиническая больница святого Владимира, Богородицкая центральная районная больница и Донская городская больница №1. Первые две находятся в Москве, две другие — в Туле.Обязательной частью проекта являются детские праздники для пациентов больниц. Из-за пандемии временно они переведены в формат онлайн, а чемоданчики с наборами для рисования, которые традиционно дарит банк детям, заранее дезинфицируются и доставляются в учреждения. Суть благотворительного проекта "Мир без слез", который реализуется в рамках целевой программы банка ВТБ "Здоровая страна", заключается в приобретении необходимого медицинского оборудования, лекарств и расходных материалов для государственных учреждений детского здравоохранения. Цель — поддержка и развитие здравоохранения в России, предоставление качественных медицинских услуг в любой части страны.В 2020 году в проекте по плану должны были принять участие 25 медицинских учреждений. Однако банк ВТБ расширил программу и удовлетворил запрос не одной, а двух больниц в Туле. Таким образом, проект по итогам года охватил 26 государственных бюджетных учреждений детского здравоохранения."Благотворительный проект "Мир без слез" был запущен 17 лет назад — в 2003 году. За годы существования программа охватила уже 73 субъекта РФ. Ежегодно ВТБ расширяет географию проекта и оказывает помощь тем регионам, где ранее акции не проводились. Например, в конце сентября 2020 года акция впервые состоялась в городе Биробиджан Еврейской автономной области. Больницы всегда сами выбирают, какое именно медицинское оборудование, лекарства и расходные материалы им нужнее всего в данный момент. Для нас очень важно помогать развивать детское здравоохранение по всей стране, поэтому в следующем году программа, конечно же, будет продолжена", — сказал вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев.В 2021 году участниками благотворительной программы "Мир без слез" впервые станут Элиста, Назрань, Анадырь и Салехард. Также акции пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Шахтах, Кемерово, Улан-Удэ, Тюмени, Саратове, Чите, Череповце, Ярославле, Ижевске, Оренбурге, Волгограде, Хабаровске, Пензе, Нижневартовске, Нижнем Новгороде и Йошкар-Оле.
В инстаграм-аккаунте @mirbezslez 10 декабря в 16:00 по московскому времени пройдет заключительная акция благотворительной программы "Мир без слез". Общий бюджет программы в 2020 году составил 75 миллионов рублей. Сегодня медицинское оборудование от банка получили четыре больницы: Детская городская клиническая больница №13 имени Н.Ф. Филатова, Детская городская клиническая больница святого Владимира, Богородицкая центральная районная больница и Донская городская больница №1. Первые две находятся в Москве, две другие — в Туле.
Обязательной частью проекта являются детские праздники для пациентов больниц. Из-за пандемии временно они переведены в формат онлайн, а чемоданчики с наборами для рисования, которые традиционно дарит банк детям, заранее дезинфицируются и доставляются в учреждения.
Банк ВТБ в 2020 году выделил 75 млн рублей на помощь детским больницам
Суть благотворительного проекта "Мир без слез", который реализуется в рамках целевой программы банка ВТБ "Здоровая страна", заключается в приобретении необходимого медицинского оборудования, лекарств и расходных материалов для государственных учреждений детского здравоохранения. Цель — поддержка и развитие здравоохранения в России, предоставление качественных медицинских услуг в любой части страны.
В 2020 году в проекте по плану должны были принять участие 25 медицинских учреждений. Однако банк ВТБ расширил программу и удовлетворил запрос не одной, а двух больниц в Туле. Таким образом, проект по итогам года охватил 26 государственных бюджетных учреждений детского здравоохранения.
"Благотворительный проект "Мир без слез" был запущен 17 лет назад — в 2003 году. За годы существования программа охватила уже 73 субъекта РФ. Ежегодно ВТБ расширяет географию проекта и оказывает помощь тем регионам, где ранее акции не проводились. Например, в конце сентября 2020 года акция впервые состоялась в городе Биробиджан Еврейской автономной области. Больницы всегда сами выбирают, какое именно медицинское оборудование, лекарства и расходные материалы им нужнее всего в данный момент. Для нас очень важно помогать развивать детское здравоохранение по всей стране, поэтому в следующем году программа, конечно же, будет продолжена", — сказал вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев.
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