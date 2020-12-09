https://ria.ru/20201209/prigozhin-1588434561.html
Пригожин объяснил, почему Валерия отказалась выступать в новогоднюю ночь
Пригожин объяснил, почему Валерия отказалась выступать в новогоднюю ночь
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал РИА Новости, почему его супруга, певица Валерия, отказалась выступать на новогоднем корпоративе в одном из российских городов. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T16:59
2020-12-09T16:59
2020-12-09T23:45
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин рассказал РИА Новости, почему его супруга, певица Валерия, отказалась выступать на новогоднем корпоративе в одном из российских городов.Артистка должна была петь в ночь с 31 декабря на 1 января, и получила за это многомиллионный гонорар. Однако из-за ранее введенных ограничений, связанные с коронавирусом (после 23:00 запрещено проводить развлекательные мероприятия. — Прим. ред.), концерт пришлось отменить. Продюсер отметил, что из-за пандемии им с Валерией пришлось отменить и запланированные мероприятия на декабрь и вернуть деньги. "Мы поступили как порядочные люди. Вот и все", — добавил Иосиф Пригожин После этого он отдельно обратился к завистникам и хейтерам, которые теперь могут от души злорадствовать. В мае в Сети разгорелся спор из-за слов продюсера о "чудовищном" положении артистов из-за пандемии. Тогда он заявил, что сейчас бедствуют даже самые популярные звезды, так как лишились возможности зарабатывать в этот непростой год.
https://ria.ru/20201120/shnurov-1585552485.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, новый год, коронавирус в россии, знаменитости, звезды, москва, иосиф пригожин, валерия (алла перфилова)
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин рассказал РИА Новости, почему его супруга, певица Валерия, отказалась выступать на новогоднем корпоративе в одном из российских городов.
Артистка должна была петь в ночь с 31 декабря на 1 января, и получила за это многомиллионный гонорар. Однако из-за ранее введенных ограничений, связанные с коронавирусом (после 23:00 запрещено проводить развлекательные мероприятия. — Прим. ред.), концерт пришлось отменить.
"Мы вынуждены были отказаться в связи с изменениями, потому что новый год предполагает 00:00. И те средства, которые мы получили, были возвращены заказчикам", — пояснил Пригожин.
Продюсер отметил, что из-за пандемии им с Валерией пришлось отменить и запланированные мероприятия на декабрь и вернуть деньги. "Мы поступили как порядочные люди. Вот и все", — добавил Иосиф Пригожин
После этого он отдельно обратился к завистникам и хейтерам, которые теперь могут от души злорадствовать.
"Ну и пусть порадуются те, кто не радуется за нас! Те, у кого жмет в одном месте и у кого нет денег, – пусть они теперь порадуются, что и у нас их тоже нет! Наверное, это лучший способ "радоваться" успехам других. В кавычках, конечно", — сказал РИА Новости Пригожин.
В мае в Сети разгорелся спор из-за слов продюсера о "чудовищном" положении артистов
из-за пандемии. Тогда он заявил, что сейчас бедствуют даже самые популярные звезды, так как лишились возможности зарабатывать в этот непростой год.