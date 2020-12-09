https://ria.ru/20201209/prigozhin-1588434561.html

Пригожин объяснил, почему Валерия отказалась выступать в новогоднюю ночь

Пригожин объяснил, почему Валерия отказалась выступать в новогоднюю ночь

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал РИА Новости, почему его супруга, певица Валерия, отказалась выступать на новогоднем корпоративе в одном из российских городов. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T16:59

2020-12-09T16:59

2020-12-09T23:45

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин рассказал РИА Новости, почему его супруга, певица Валерия, отказалась выступать на новогоднем корпоративе в одном из российских городов.Артистка должна была петь в ночь с 31 декабря на 1 января, и получила за это многомиллионный гонорар. Однако из-за ранее введенных ограничений, связанные с коронавирусом (после 23:00 запрещено проводить развлекательные мероприятия. — Прим. ред.), концерт пришлось отменить. Продюсер отметил, что из-за пандемии им с Валерией пришлось отменить и запланированные мероприятия на декабрь и вернуть деньги. "Мы поступили как порядочные люди. Вот и все", — добавил Иосиф Пригожин После этого он отдельно обратился к завистникам и хейтерам, которые теперь могут от души злорадствовать. В мае в Сети разгорелся спор из-за слов продюсера о "чудовищном" положении артистов из-за пандемии. Тогда он заявил, что сейчас бедствуют даже самые популярные звезды, так как лишились возможности зарабатывать в этот непростой год.

https://ria.ru/20201120/shnurov-1585552485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, новый год, коронавирус в россии, знаменитости, звезды, москва, иосиф пригожин, валерия (алла перфилова)