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Пригожин объяснил, почему Валерия отказалась выступать в новогоднюю ночь
Пригожин объяснил, почему Валерия отказалась выступать в новогоднюю ночь
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал РИА Новости, почему его супруга, певица Валерия, отказалась выступать на новогоднем корпоративе в одном из российских городов. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T16:59
2020-12-09T23:45
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новый год
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шоубиз
иосиф пригожин
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин рассказал РИА Новости, почему его супруга, певица Валерия, отказалась выступать на новогоднем корпоративе в одном из российских городов.Артистка должна была петь в ночь с 31 декабря на 1 января, и получила за это многомиллионный гонорар. Однако из-за ранее введенных ограничений, связанные с коронавирусом (после 23:00 запрещено проводить развлекательные мероприятия. — Прим. ред.), концерт пришлось отменить. Продюсер отметил, что из-за пандемии им с Валерией пришлось отменить и запланированные мероприятия на декабрь и вернуть деньги. "Мы поступили как порядочные люди. Вот и все", — добавил Иосиф Пригожин После этого он отдельно обратился к завистникам и хейтерам, которые теперь могут от души злорадствовать. В мае в Сети разгорелся спор из-за слов продюсера о "чудовищном" положении артистов из-за пандемии. Тогда он заявил, что сейчас бедствуют даже самые популярные звезды, так как лишились возможности зарабатывать в этот непростой год.
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коронавирус covid-19, новый год, коронавирус в россии, знаменитости, звезды, москва, иосиф пригожин, валерия (алла перфилова)

Пригожин объяснил, почему Валерия отказалась выступать в новогоднюю ночь

16:59 09.12.2020 (обновлено: 23:45 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПродюсер Иосиф Пригожин
Продюсер Иосиф Пригожин - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин рассказал РИА Новости, почему его супруга, певица Валерия, отказалась выступать на новогоднем корпоративе в одном из российских городов.
Артистка должна была петь в ночь с 31 декабря на 1 января, и получила за это многомиллионный гонорар. Однако из-за ранее введенных ограничений, связанные с коронавирусом (после 23:00 запрещено проводить развлекательные мероприятия. — Прим. ред.), концерт пришлось отменить.

"Мы вынуждены были отказаться в связи с изменениями, потому что новый год предполагает 00:00. И те средства, которые мы получили, были возвращены заказчикам", — пояснил Пригожин.

Продюсер отметил, что из-за пандемии им с Валерией пришлось отменить и запланированные мероприятия на декабрь и вернуть деньги. "Мы поступили как порядочные люди. Вот и все", — добавил Иосиф Пригожин
После этого он отдельно обратился к завистникам и хейтерам, которые теперь могут от души злорадствовать.

"Ну и пусть порадуются те, кто не радуется за нас! Те, у кого жмет в одном месте и у кого нет денег, – пусть они теперь порадуются, что и у нас их тоже нет! Наверное, это лучший способ "радоваться" успехам других. В кавычках, конечно", — сказал РИА Новости Пригожин.

В мае в Сети разгорелся спор из-за слов продюсера о "чудовищном" положении артистов из-за пандемии. Тогда он заявил, что сейчас бедствуют даже самые популярные звезды, так как лишились возможности зарабатывать в этот непростой год.
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