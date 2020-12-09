https://ria.ru/20201209/prichastie-1588351966.html

В Санкт-Петербургской митрополии рассказали о причастии в храмах

В Санкт-Петербургской митрополии рассказали о причастии в храмах

Казанский собор и другие храмы Санкт-Петербурга соблюдают все установленные Церковью санитарно-гигиенические предписания, в том числе во время таинства... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T10:46

2020-12-09T10:46

2020-12-09T10:46

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Казанский собор и другие храмы Санкт-Петербурга соблюдают все установленные Церковью санитарно-гигиенические предписания, в том числе во время таинства причащения, сообщила в среду РИА Новости руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что в Казанском кафедральном соборе верующих якобы причащают из одной лжицы (ложки) без соблюдения необходимых мер предосторожности."У нас ничего не отменялось, и все меры продолжают соблюдаться. В том числе что касается момента причастия, когда лжица после каждого человека опускается в спиртовой раствор и протирается платом с дезинфицирующим средством", - сказала Родоманова.По ее словам, запивка после причастия раздается в одноразовых стаканчиках, иконы и ковчеги протираются дезинфицирующими растворами, также прихожанам рекомендуют не целовать руку священнику после благословения и носить маски на протяжении всего богослужения. Почитаемым иконам и кресту можно поклониться в храме, не прикладываясь к ним.Как напомнила представитель митрополии, эти и другие меры предусматривались в "Инструкции всем приходам и монастырям РПЦ в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции", принятой 17 марта Священным Синодом. Тогда всем главам епархий на территории России было направлено циркулярное письмо управляющего делами Московской патриархии митрополита Дионисия. После этого в Санкт-Петербургской митрополии было распространено циркулярное письмо правящего архиерея митрополита Варсонофия, где также все подробно было расписано."О важности исполнения утвержденных в инструкции мер напоминалось недавно в информационной рассылке всем епархиям Русской православной церкви", - добавила собеседник агентства.

https://ria.ru/20201203/bogosluzheniya-1587498945.html

https://ria.ru/20200320/1568930309.html

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санкт-петербургская митрополия, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, московская патриархия, санкт-петербург