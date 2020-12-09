Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201209/prichastie-1588351966.html
В Санкт-Петербургской митрополии рассказали о причастии в храмах
В Санкт-Петербургской митрополии рассказали о причастии в храмах
Казанский собор и другие храмы Санкт-Петербурга соблюдают все установленные Церковью санитарно-гигиенические предписания, в том числе во время таинства... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T10:46
2020-12-09T10:46
религия и мировоззрение
санкт-петербургская митрополия
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
московская патриархия
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570088803_0:137:3046:1850_1920x0_80_0_0_dc77675f95c56ff8b97619a103788ed1.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Казанский собор и другие храмы Санкт-Петербурга соблюдают все установленные Церковью санитарно-гигиенические предписания, в том числе во время таинства причащения, сообщила в среду РИА Новости руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что в Казанском кафедральном соборе верующих якобы причащают из одной лжицы (ложки) без соблюдения необходимых мер предосторожности."У нас ничего не отменялось, и все меры продолжают соблюдаться. В том числе что касается момента причастия, когда лжица после каждого человека опускается в спиртовой раствор и протирается платом с дезинфицирующим средством", - сказала Родоманова.По ее словам, запивка после причастия раздается в одноразовых стаканчиках, иконы и ковчеги протираются дезинфицирующими растворами, также прихожанам рекомендуют не целовать руку священнику после благословения и носить маски на протяжении всего богослужения. Почитаемым иконам и кресту можно поклониться в храме, не прикладываясь к ним.Как напомнила представитель митрополии, эти и другие меры предусматривались в "Инструкции всем приходам и монастырям РПЦ в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции", принятой 17 марта Священным Синодом. Тогда всем главам епархий на территории России было направлено циркулярное письмо управляющего делами Московской патриархии митрополита Дионисия. После этого в Санкт-Петербургской митрополии было распространено циркулярное письмо правящего архиерея митрополита Варсонофия, где также все подробно было расписано."О важности исполнения утвержденных в инструкции мер напоминалось недавно в информационной рассылке всем епархиям Русской православной церкви", - добавила собеседник агентства.
https://ria.ru/20201203/bogosluzheniya-1587498945.html
https://ria.ru/20200320/1568930309.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570088803_33:0:2764:2048_1920x0_80_0_0_3260699e2a9756499299bc017658a4ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
санкт-петербургская митрополия, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, московская патриархия, санкт-петербург

В Санкт-Петербургской митрополии рассказали о причастии в храмах

10:46 09.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкКазанский собор в Санкт-Петербурге
Казанский собор в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Казанский собор и другие храмы Санкт-Петербурга соблюдают все установленные Церковью санитарно-гигиенические предписания, в том числе во время таинства причащения, сообщила в среду РИА Новости руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.
Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что в Казанском кафедральном соборе верующих якобы причащают из одной лжицы (ложки) без соблюдения необходимых мер предосторожности.
"У нас ничего не отменялось, и все меры продолжают соблюдаться. В том числе что касается момента причастия, когда лжица после каждого человека опускается в спиртовой раствор и протирается платом с дезинфицирующим средством", - сказала Родоманова.
храм Ксении Блаженной в Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 13:46Религия и мировоззрение
Власти Петербурга ограничили число участников богослужений в храмах
По ее словам, запивка после причастия раздается в одноразовых стаканчиках, иконы и ковчеги протираются дезинфицирующими растворами, также прихожанам рекомендуют не целовать руку священнику после благословения и носить маски на протяжении всего богослужения. Почитаемым иконам и кресту можно поклониться в храме, не прикладываясь к ним.
Как напомнила представитель митрополии, эти и другие меры предусматривались в "Инструкции всем приходам и монастырям РПЦ в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции", принятой 17 марта Священным Синодом. Тогда всем главам епархий на территории России было направлено циркулярное письмо управляющего делами Московской патриархии митрополита Дионисия. После этого в Санкт-Петербургской митрополии было распространено циркулярное письмо правящего архиерея митрополита Варсонофия, где также все подробно было расписано.
"О важности исполнения утвержденных в инструкции мер напоминалось недавно в информационной рассылке всем епархиям Русской православной церкви", - добавила собеседник агентства.
Председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 20.03.2020
20 марта, 22:31Религия и мировоззрение
Инструкции РПЦ по коронавирусу не подвергают сомнению Причастие
 
Религия и мировоззрениеСанкт-Петербургская митрополияНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМосковская ПатриархияСанкт-Петербург
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:13Трутнев поручит проверить обстановку по COVID-19 в отдаленных районах ДФО
09:06На парковке ТЦ в Подмосковье мужчина повредил топором 12 автомобилей
09:04В Москве 5820 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:03Мишустин поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
09:00Ученые разработали рецепты шоколада и кексов для здоровья и долголетия
08:53В России провели более 81 миллиона тестов на коронавирус
08:51Эксперты ВОЗ прибыли в Индию, где произошла вспышка неизвестной болезни
08:49В Новосибирске опровергли данные об отключении кислорода в больнице
08:48Судно для укладки труб "Северного потока — 2" приблизилось к месту работ
08:47Названы самые вредные для мозга продукты
08:46Взрыв космического корабля Илона Маска во время испытаний сняли на видео
08:34В Ульяновской области 31 декабря объявили выходным для госслужащих
08:30Путин заявил, что RT доверяют десятки миллионов людей по всему миру
08:22Шойгу поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
08:18Лавров ответил на обвинения во вмешательстве Москвы в дела других стран
08:15В Иркутске от землетрясения пострадали 18 школ
08:08Телеканал RT отмечает 15 лет в эфире
08:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
08:05Силовики пришли с проверкой в мэрию Красноярска
08:01Facebook прокомментировал антимонопольные иски к компании в США
Лента новостейМолния