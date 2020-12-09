https://ria.ru/20201209/platezhi-1588459764.html
Власти Ленобласти пополнили казну страны платежами за использование лесов
Власти Ленобласти пополнили казну страны платежами за использование лесов
Власти Ленинградской области в рамках исполнения лесного кодекса РФ и постановления правительства РФ о ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T17:09
2020-12-09T17:09
2020-12-09T17:09
ленинградская область
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек — РИА Новости. Власти Ленинградской области в рамках исполнения лесного кодекса РФ и постановления правительства РФ о ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности, перечислили в федеральную казну 2,2 миллиарда рублей, сумма превысила перечисленные в 2019 года взносы на 11%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации. По его словам, Ленинградская область на протяжении многих лет является неоспоримым лидером по поступления доходов за использование лесов в федеральный бюджет. Текущий год также не стал исключением – за 11 месяцев комитетом по природным ресурсам региона обеспечено поступление доходов в размере 2,2 миллиарда рублей, что на 244 миллиона рублей больше, чем годом ранее."Доходы увеличиваются благодаря совместной работе комитета, лесничеств – филиалов ЛОГКУ "Ленобллес", служб судебных приставов и налоговой инспекции по взысканию недоимки по платежам", — отметил собеседник агентства.Он добавил, что в текущем году, комитетом расторгнуто 25 договоров аренды в связи с их неоплатой. В настоящее время они направлены в суд для признания их прекращёнными. Возбуждено 78 исполнительных производств по взысканию платы на сумму 70,1 миллионов рублей. "Лесничествами подано 196 исковых заявлений на взыскание задолженности на сумму 116 миллионов рублей – по 126 делам судом принято решение о взыскании 56,6 миллионов рублей", — пояснил представитель пресс-службы. Он напомнил, что по итогам 2019 года Ленинградская область заняла первое место в рейтинге Рослесхоза по оценке эффективности управления лесами.
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РИА Новости
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РИА Новости
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федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), ленинградская область
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек — РИА Новости.
Власти Ленинградской области
в рамках исполнения лесного кодекса РФ и постановления правительства РФ о ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности, перечислили в федеральную казну 2,2 миллиарда рублей, сумма превысила перечисленные в 2019 года взносы на 11%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, Ленинградская область на протяжении многих лет является неоспоримым лидером по поступления доходов за использование лесов в федеральный бюджет. Текущий год также не стал исключением – за 11 месяцев комитетом по природным ресурсам региона обеспечено поступление доходов в размере 2,2 миллиарда рублей, что на 244 миллиона рублей больше, чем годом ранее.
"Доходы увеличиваются благодаря совместной работе комитета, лесничеств – филиалов ЛОГКУ "Ленобллес", служб судебных приставов и налоговой инспекции по взысканию недоимки по платежам", — отметил собеседник агентства.
Он добавил, что в текущем году, комитетом расторгнуто 25 договоров аренды в связи с их неоплатой. В настоящее время они направлены в суд для признания их прекращёнными. Возбуждено 78 исполнительных производств по взысканию платы на сумму 70,1 миллионов рублей. "Лесничествами подано 196 исковых заявлений на взыскание задолженности на сумму 116 миллионов рублей – по 126 делам судом принято решение о взыскании 56,6 миллионов рублей", — пояснил представитель пресс-службы.
Он напомнил, что по итогам 2019 года Ленинградская область заняла первое место в рейтинге Рослесхоза
по оценке эффективности управления лесами.