Российские медики развернули дополнительные медпункты в Карабахе
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГоспиталь Министерства обороны России, развернутый на территории аэропорта в Степанакерте
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Медики Минобороны РФ развернули дополнительные медицинские пункты в Нагорном Карабахе, за сутки помощь оказана более 35 пациентам, сообщает российское военное ведомство.
"Для оказания первичной медико-санитарной помощи военными медиками развернуты дополнительные медицинские пункты в населенных пунктах Степанакерт, Ходжалы и на наблюдательном пункте российских миротворческих сил в Лачинском коридоре", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в состав медпунктов входят врачи разных специальностей, а также специалисты психологической службы.
"Российские военные врачи медицинского отряда специального назначения (МОСН) за сутки оказали помощь более чем 39 пациентам Нагорного Карабаха, в том числе пяти детям", - добавляется в сообщении.
Медицинские пункты оснащены современным оборудованием и имеют возможность проводить осмотр и первичную диагностику пациентов на местах, подчеркивается в сообщении.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.