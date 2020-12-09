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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201209/medpunkty-1588324213.html
Российские медики развернули дополнительные медпункты в Карабахе
Российские медики развернули дополнительные медпункты в Карабахе
Медики Минобороны РФ развернули дополнительные медицинские пункты в Нагорном Карабахе, за сутки помощь оказана более 35 пациентам, сообщает российское военное... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T05:18
2020-12-09T05:18
ситуация в нагорном карабахе
россия
никол пашинян
нагорный карабах
ильхам алиев
владимир путин
москва
степанакерт
баку
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Медики Минобороны РФ развернули дополнительные медицинские пункты в Нагорном Карабахе, за сутки помощь оказана более 35 пациентам, сообщает российское военное ведомство.Отмечается, что в состав медпунктов входят врачи разных специальностей, а также специалисты психологической службы."Российские военные врачи медицинского отряда специального назначения (МОСН) за сутки оказали помощь более чем 39 пациентам Нагорного Карабаха, в том числе пяти детям", - добавляется в сообщении.Медицинские пункты оснащены современным оборудованием и имеют возможность проводить осмотр и первичную диагностику пациентов на местах, подчеркивается в сообщении.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201208/mediki-1588133870.html
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россия, никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, москва, степанакерт, баку, азербайджан, армения, в мире

Российские медики развернули дополнительные медпункты в Карабахе

05:18 09.12.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГоспиталь Министерства обороны России, развернутый на территории аэропорта в Степанакерте
Госпиталь Министерства обороны России, развернутый на территории аэропорта в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Медики Минобороны РФ развернули дополнительные медицинские пункты в Нагорном Карабахе, за сутки помощь оказана более 35 пациентам, сообщает российское военное ведомство.
"Для оказания первичной медико-санитарной помощи военными медиками развернуты дополнительные медицинские пункты в населенных пунктах Степанакерт, Ходжалы и на наблюдательном пункте российских миротворческих сил в Лачинском коридоре", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в состав медпунктов входят врачи разных специальностей, а также специалисты психологической службы.
"Российские военные врачи медицинского отряда специального назначения (МОСН) за сутки оказали помощь более чем 39 пациентам Нагорного Карабаха, в том числе пяти детям", - добавляется в сообщении.
Медицинские пункты оснащены современным оборудованием и имеют возможность проводить осмотр и первичную диагностику пациентов на местах, подчеркивается в сообщении.
Прием пациентов на базе госпиталя развернутого Министерством обороны России на территории аэропорта в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
Вчера, 05:22Ситуация в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы помогают Карабаху справиться с дефицитом медиков
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияНикол ПашинянНагорный КарабахИльхам АлиевВладимир ПутинМоскваСтепанакертБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
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