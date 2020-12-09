https://ria.ru/20201209/medpunkty-1588324213.html

Российские медики развернули дополнительные медпункты в Карабахе

Российские медики развернули дополнительные медпункты в Карабахе

Медики Минобороны РФ развернули дополнительные медицинские пункты в Нагорном Карабахе, за сутки помощь оказана более 35 пациентам, сообщает российское военное... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T05:18

2020-12-09T05:18

2020-12-09T05:18

ситуация в нагорном карабахе

россия

никол пашинян

нагорный карабах

ильхам алиев

владимир путин

москва

степанакерт

баку

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Медики Минобороны РФ развернули дополнительные медицинские пункты в Нагорном Карабахе, за сутки помощь оказана более 35 пациентам, сообщает российское военное ведомство.Отмечается, что в состав медпунктов входят врачи разных специальностей, а также специалисты психологической службы."Российские военные врачи медицинского отряда специального назначения (МОСН) за сутки оказали помощь более чем 39 пациентам Нагорного Карабаха, в том числе пяти детям", - добавляется в сообщении.Медицинские пункты оснащены современным оборудованием и имеют возможность проводить осмотр и первичную диагностику пациентов на местах, подчеркивается в сообщении.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201208/mediki-1588133870.html

россия

нагорный карабах

москва

степанакерт

баку

азербайджан

армения

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россия, никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, москва, степанакерт, баку, азербайджан, армения, в мире