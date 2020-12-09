https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588318629.html
"Шок и смерть": Врач оценил влияние алкоголя на действие вакцины
"Шок и смерть": Врач оценил влияние алкоголя на действие вакцины
Употребление алкоголя в период вакцинации от коронавируса может резко снизить эффективность прививки, рассказал в беседе с "Вечерней Москвой" врач-нарколог... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T01:27
2020-12-09T01:27
2020-12-09T01:27
распространение нового коронавируса
алексей казанцев (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
анна попова
здоровье
татьяна голикова
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Употребление алкоголя в период вакцинации от коронавируса может резко снизить эффективность прививки, рассказал в беседе с "Вечерней Москвой" врач-нарколог Алексей Казанцев.По его словам, употребление спиртного при вакцинации повышает риск возникновения аллергической реакции на прививку.Медик также допустил проявление "извращенной реакции", которая повлечет ухудшение состояния вакцинируемого. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что иммунитет формируется на протяжении 42 дней после ввода вакцины и в этот период следует ограничить прием алкоголя. Также глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян не употреблять спиртное за две недели до вакцинации.Как отметил глава разработавшего вакцину "Спутник V" Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, вакцинируемые могут позволить себе бокал шампанского.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201208/alkogol-1588299165.html
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алексей казанцев (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, анна попова, здоровье, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество