https://ria.ru/20201209/karabakh-1588460296.html

Баку подписал договоры с турецкими компаниями по восстановлению Карабаха

Баку подписал договоры с турецкими компаниями по восстановлению Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку уже подписал с турецкими компаниями договоры на проведение работ по восстановлению возвращенных под... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T17:11

2020-12-09T17:11

2020-12-09T20:39

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

ильхам алиев

турция

италия

азербайджан

в мире

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БАКУ, 9 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку уже подписал с турецкими компаниями договоры на проведение работ по восстановлению возвращенных под контроль Баку территорий в Карабахе.Алиев провел в среду встречу с госсекретарем министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии Манлио Ди Стефано."Первые договоры были подписаны с турецкими компаниями, и это естественно, потому что Турция – братская страна. Надеюсь, что следующие договоры будут подписаны с итальянскими компаниями. И это тоже естественно. Потому что Италия – близкий друг Азербайджана. В период многолетних дипломатических отношений между нашими странами, и особенно во время войны, мы стали свидетелями вашей позиции. Визит в Азербайджан представителей парламента вашей страны, когда не прошло и месяца после окончания войны, демонстрирует наши крепкие дружественные отношения. Мы высоко оцениваем это жест солидарности и поддержки", - приводит слова Алиева его пресс-служба.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201201/karabakh-1587110943.html

https://ria.ru/20201204/karabakh-1587616983.html

нагорный карабах

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нагорный карабах, ильхам алиев, турция, италия, азербайджан, в мире