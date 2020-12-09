https://ria.ru/20201209/granitsa-1588439681.html

Ереван и Баку могут начать переговоры по границе в 2020 году

Ереван и Баку могут начать переговоры по границе в 2020 году

Ереван ожидает переговоров по демаркации границы с Азербайджаном при посредничестве российской стороны уже в 2020 году, заявил в среду в ходе правительственного РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T15:48

2020-12-09T15:48

2020-12-09T16:05

никол пашинян

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

в мире

ситуация в нагорном карабахе

россия

азербайджан

армения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588188285_0:210:3072:1938_1920x0_80_0_0_ef7658716c629c6d985d0e42d1cfae7b.jpg

ЕРЕВАН, 9 дек – РИА Новости. Ереван ожидает переговоров по демаркации границы с Азербайджаном при посредничестве российской стороны уже в 2020 году, заявил в среду в ходе правительственного часа в парламенте вице-премьер Армении Тигран Авинян.Ранее в армянском МИД сообщили, что Армения и Азербайджан уточнили пункты дислокации временных боевых позиций согласно трехстороннему заявлению по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что уточнение позиций связано с необходимостью демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под контроль Баку отошли ряд территорий, ранее входивших в состав непризнанной Нагорно-Карабахской республики и граничащих с Арменией.По его словам, юридически граница между Арменией и Азербайджаном как таковая не зафиксирована. "Мы подняли все правовые документы и карты, которые послужат основой для этих переговоров, и по этой повестке в ближайшие недели состоятся переговоры", - сказал Авинян, добавив, что в этих условиях говорить о возможных территориальных уступках неуместно.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

нагорно-карабахская республика

россия

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, в мире, россия, азербайджан, армения