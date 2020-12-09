Ереван и Баку могут начать переговоры по границе в 2020 году
15:48 09.12.2020 (обновлено: 16:05 09.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСгоревший армянский военный автомобиль на окраине Джабраила
ЕРЕВАН, 9 дек – РИА Новости. Ереван ожидает переговоров по демаркации границы с Азербайджаном при посредничестве российской стороны уже в 2020 году, заявил в среду в ходе правительственного часа в парламенте вице-премьер Армении Тигран Авинян.
Ранее в армянском МИД сообщили, что Армения и Азербайджан уточнили пункты дислокации временных боевых позиций согласно трехстороннему заявлению по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что уточнение позиций связано с необходимостью демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под контроль Баку отошли ряд территорий, ранее входивших в состав непризнанной Нагорно-Карабахской республики и граничащих с Арменией.
"Переговоры (по демаркации армяно-азербайджанской границы - ред.) при посредничестве российской стороны, скорее всего, начнутся уже в 2020 году", - сказал Авинян, отвечая на вопрос депутатов.
По его словам, юридически граница между Арменией и Азербайджаном как таковая не зафиксирована. "Мы подняли все правовые документы и карты, которые послужат основой для этих переговоров, и по этой повестке в ближайшие недели состоятся переговоры", - сказал Авинян, добавив, что в этих условиях говорить о возможных территориальных уступках неуместно.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.