https://ria.ru/20201208/zakhoronenie-1588225053.html

СК рассказал о новых жертвах расстрела времен войны под Ленинградом

СК рассказал о новых жертвах расстрела времен войны под Ленинградом

Количество найденных жертв расстрела на территории Ломоносовского района Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны, увеличилось с четырех до 20,... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T15:00

2020-12-08T15:00

2020-12-08T15:00

75 лет великой победы

без срока давности

великая отечественная война (1941-1945)

ленинградская область

ломоносовский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек – РИА Новости. Количество найденных жертв расстрела на территории Ломоносовского района Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны, увеличилось с четырех до 20, сообщает пресс-служба областного СУСК РФ.В ноябре захоронение четырех человек, среди которых один ребенок, было найдено следователями и поисковиками отряда "Рубеж" на участке в деревне Новая Буря Лопухинского сельского поселения. Следствие полагает, что в указанном месте проходил массовый расстрел мирных граждан в период наступления группы немецкой армии "Север" на Ленинград в 1941 году.Назначены судебные медико-криминалистические экспертизы.

https://ria.ru/20200528/1572126733.html

ленинградская область

ломоносовский район

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

без срока давности, великая отечественная война (1941-1945), ленинградская область, ломоносовский район