https://ria.ru/20201208/zakhoronenie-1588225053.html
СК рассказал о новых жертвах расстрела времен войны под Ленинградом
СК рассказал о новых жертвах расстрела времен войны под Ленинградом
Количество найденных жертв расстрела на территории Ломоносовского района Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны, увеличилось с четырех до 20,... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T15:00
2020-12-08T15:00
2020-12-08T15:00
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без срока давности
великая отечественная война (1941-1945)
ленинградская область
ломоносовский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек – РИА Новости. Количество найденных жертв расстрела на территории Ломоносовского района Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны, увеличилось с четырех до 20, сообщает пресс-служба областного СУСК РФ.В ноябре захоронение четырех человек, среди которых один ребенок, было найдено следователями и поисковиками отряда "Рубеж" на участке в деревне Новая Буря Лопухинского сельского поселения. Следствие полагает, что в указанном месте проходил массовый расстрел мирных граждан в период наступления группы немецкой армии "Север" на Ленинград в 1941 году.Назначены судебные медико-криминалистические экспертизы.
https://ria.ru/20200528/1572126733.html
ленинградская область
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без срока давности, великая отечественная война (1941-1945), ленинградская область, ломоносовский район