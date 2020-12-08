Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20201208/zakhoronenie-1588225053.html
СК рассказал о новых жертвах расстрела времен войны под Ленинградом
СК рассказал о новых жертвах расстрела времен войны под Ленинградом
Количество найденных жертв расстрела на территории Ломоносовского района Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны, увеличилось с четырех до 20,... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T15:00
2020-12-08T15:00
75 лет великой победы
без срока давности
великая отечественная война (1941-1945)
ленинградская область
ломоносовский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587027373_0:180:590:512_1920x0_80_0_0_f59e8d836c1bb76048f81c93f679b8c3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек – РИА Новости. Количество найденных жертв расстрела на территории Ломоносовского района Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны, увеличилось с четырех до 20, сообщает пресс-служба областного СУСК РФ.В ноябре захоронение четырех человек, среди которых один ребенок, было найдено следователями и поисковиками отряда "Рубеж" на участке в деревне Новая Буря Лопухинского сельского поселения. Следствие полагает, что в указанном месте проходил массовый расстрел мирных граждан в период наступления группы немецкой армии "Север" на Ленинград в 1941 году.Назначены судебные медико-криминалистические экспертизы.
https://ria.ru/20200528/1572126733.html
ленинградская область
ломоносовский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587027373_0:78:590:521_1920x0_80_0_0_c77f0b115d51102b4c3b7f05a8491517.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
без срока давности, великая отечественная война (1941-1945), ленинградская область, ломоносовский район

СК рассказал о новых жертвах расстрела времен войны под Ленинградом

15:00 08.12.2020
 
© Фото : СУ СК России по Ленинградской областиЗахоронение мирных граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны в деревне Новая Буря Ленинградской области
Захоронение мирных граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны в деревне Новая Буря Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Фото : СУ СК России по Ленинградской области
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек – РИА Новости. Количество найденных жертв расстрела на территории Ломоносовского района Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны, увеличилось с четырех до 20, сообщает пресс-служба областного СУСК РФ.
В ноябре захоронение четырех человек, среди которых один ребенок, было найдено следователями и поисковиками отряда "Рубеж" на участке в деревне Новая Буря Лопухинского сельского поселения. Следствие полагает, что в указанном месте проходил массовый расстрел мирных граждан в период наступления группы немецкой армии "Север" на Ленинград в 1941 году.
"Обнаружено массовое стихийное захоронение не менее 20 мирных жителей, 15 из которых дети и подростки. В местах раскопок обнаружено значительное количество стреляных гильз от карабина K-98 Mauzer, состоявшего на вооружении немецкой армии в годы ВОВ", - сказано в сообщении.
Назначены судебные медико-криминалистические экспертизы.
Павильон Пулковской обсерватории, разрушенный немецко-фашистскими захватчиками - РИА Новости, 1920, 28.05.2020
28 мая, 15:53
Зверства нацистов под Ленинградом: взрывчатка в игрушках и яд для больных
 
75 лет Великой ПобедыБез срока давностиВеликая Отечественная война (1941-1945)Ленинградская областьЛомоносовский район
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:37В СПЧ рассказали о повестке встречи с Путиным
17:37Гинцбург оценил ограничения на прием алкоголя при вакцинации от COVID-19
17:36РФПИ назвал условие поставки российской вакцины от COVID-19 на Украину
17:32Краснов рассказал, как ловят тех, кто "просит порешать вопросы"
17:30Генпрокуратура будет строже отслеживать взыскание ущерба от коррупции
17:28Ученые назвали эффективный способ борьбы с коронавирусом
17:27Украина готова выпускать "Спутник V" для третьих стран, заявил Медведчук
17:26Британия и ЕС договорились о статусе Северной Ирландии
17:25В ГД назвали обвинения в атаке России на парламент Норвегии страшилкой
17:24Минздрав рассказал, как контролирует массовую вакцинацию от COVID-19
17:24На Сахалине газовщик потушил пожар борщом
17:23Названа культурная столица Европы-2025
17:23Путина попросили помочь с демаркацией армяно-азербайджанской границы
17:21ВМФ России сможет пользоваться пунктом МТО в Судане 25 лет
17:20Объем ФНБ вырос на 158 миллиардов рублей за ноябрь
17:19Регулятор в США подтвердил эффективность вакцины Pfizer и BioNTech
17:19В ДНР оценили планы Киева продлить закон об особом статусе Донбасса
17:18Патрушев встретился в Москве с дипломатическим советником Макрона
17:17Ущерб от коррупции в России с начала года превысил 45 миллиардов рублей
17:16США поддержали идею Гуаидо провести референдум в Венесуэле
Лента новостейМолния