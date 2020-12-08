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https://ria.ru/20201208/yogurt-1588240159.html
Вакцину от COVID-19 в виде йогурта успешно испытали на животных
Вакцину от COVID-19 в виде йогурта успешно испытали на животных
В ходе испытаний на животных вакцины от COVID-19 в виде кисломолочного продукта было установлено образование антител на слизистых и в крови, сообщил... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T16:11
2020-12-08T16:11
распространение нового коронавируса
владимир чехонин
россия
здоровье - общество
российская академия наук
татьяна голикова
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. В ходе испытаний на животных вакцины от COVID-19 в виде кисломолочного продукта было установлено образование антител на слизистых и в крови, сообщил руководитель отдела молекулярной микробиологии Института экспериментальной медицины (ИЭМ) Александр Суворов.Ранее вице-президент Российской академии наук, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин сообщил о проведении доклинических исследований необычной вакцины от коронавирусной инфекции, которую можно будет вводить в организм в виде йогурта. Выступая на заседании президиума РАН, Чехонин, в частности, упомянул "мукозальную вакцину против SARS-CoV-2, разрабатываемую на площадке Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге".По его словам, сейчас ученые столкнулись с проблемой, как проверить, что вакцина будет защищать от реального вируса. "Такое исследование невозможно пока провести, так как в Петербурге площадок нет. Для защиты лабораторных животных эти испытания нужно проводить в очень ограниченном пространстве на специальных площадках, мы сейчас стоим в очереди", - добавил Александр Суворов.Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что в России ведётся разработка 47 вакцин от коронавируса на 14 платформах. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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владимир чехонин, россия, здоровье - общество, российская академия наук, татьяна голикова, санкт-петербург

Вакцину от COVID-19 в виде йогурта успешно испытали на животных

16:11 08.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в карантинном центре в Коммунарке
Медицинский работник в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. В ходе испытаний на животных вакцины от COVID-19 в виде кисломолочного продукта было установлено образование антител на слизистых и в крови, сообщил руководитель отдела молекулярной микробиологии Института экспериментальной медицины (ИЭМ) Александр Суворов.

"Иммунный ответ на слизистых лабораторных животных очень хороший, специфические антитела образуются на слизистых и в крови", - сообщил журналистам во время онлайн пресс-конференции Александр Суворов.

Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
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Ранее вице-президент Российской академии наук, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин сообщил о проведении доклинических исследований необычной вакцины от коронавирусной инфекции, которую можно будет вводить в организм в виде йогурта. Выступая на заседании президиума РАН, Чехонин, в частности, упомянул "мукозальную вакцину против SARS-CoV-2, разрабатываемую на площадке Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге".

"За счет того, что прием вакцины осуществляется через рот, то максимальный иммунный ответ происходит на слизистых, поэтому она называется мукозальная", - сказал Суворов.

По его словам, сейчас ученые столкнулись с проблемой, как проверить, что вакцина будет защищать от реального вируса. "Такое исследование невозможно пока провести, так как в Петербурге площадок нет. Для защиты лабораторных животных эти испытания нужно проводить в очень ограниченном пространстве на специальных площадках, мы сейчас стоим в очереди", - добавил Александр Суворов.
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Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что в России ведётся разработка 47 вакцин от коронавируса на 14 платформах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаВладимир ЧехонинРоссияЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукТатьяна ГоликоваСанкт-Петербург
 
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