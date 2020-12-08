https://ria.ru/20201208/yogurt-1588240159.html

Вакцину от COVID-19 в виде йогурта успешно испытали на животных

Вакцину от COVID-19 в виде йогурта успешно испытали на животных

В ходе испытаний на животных вакцины от COVID-19 в виде кисломолочного продукта было установлено образование антител на слизистых и в крови, сообщил... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T16:11

2020-12-08T16:11

2020-12-08T16:11

распространение нового коронавируса

владимир чехонин

россия

здоровье - общество

российская академия наук

татьяна голикова

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. В ходе испытаний на животных вакцины от COVID-19 в виде кисломолочного продукта было установлено образование антител на слизистых и в крови, сообщил руководитель отдела молекулярной микробиологии Института экспериментальной медицины (ИЭМ) Александр Суворов.Ранее вице-президент Российской академии наук, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин сообщил о проведении доклинических исследований необычной вакцины от коронавирусной инфекции, которую можно будет вводить в организм в виде йогурта. Выступая на заседании президиума РАН, Чехонин, в частности, упомянул "мукозальную вакцину против SARS-CoV-2, разрабатываемую на площадке Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге".По его словам, сейчас ученые столкнулись с проблемой, как проверить, что вакцина будет защищать от реального вируса. "Такое исследование невозможно пока провести, так как в Петербурге площадок нет. Для защиты лабораторных животных эти испытания нужно проводить в очень ограниченном пространстве на специальных площадках, мы сейчас стоим в очереди", - добавил Александр Суворов.Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что в России ведётся разработка 47 вакцин от коронавируса на 14 платформах. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201123/vaktsina-1585993201.html

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владимир чехонин, россия, здоровье - общество, российская академия наук, татьяна голикова, санкт-петербург