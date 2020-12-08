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После материала РИА Новости пострадавшие от COVID медики получат выплаты
После материала РИА Новости пострадавшие от COVID медики получат выплаты
В Санкт-Петербурге чиновники решили добровольно выплатить компенсации переболевшим COVID-19 медицинским работникам, ранее обратившимся в суд. Об этом РИА... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T14:22
2020-12-08T14:22
2020-12-08T14:22
распространение нового коронавируса
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здоровье - общество
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Санкт-Петербурге чиновники решили добровольно выплатить компенсации переболевшим COVID-19 медицинским работникам, ранее обратившимся в суд. Об этом РИА Новости сообщили в администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга."Администрацией Красногвардейского района Санкт-Петербурга принято решение о предоставлении единовременных выплат медицинским работникам, указанным в вашем обращении", — говорится в ответе на запрос РИА Новости. Согласно постановлению правительства Санкт-Петербурга № 221 от 20 апреля, переболевшим коронавирусом медикам положена выплата в размере 300 тысяч рублей.Как сообщало РИА Новости, с проблемой невыплат столкнулись 45 сотрудников оперативного отдела городской станции скорой помощи Санкт-Петербурга. Они подали иски к администрациям районов, а также к городскому комитету по социальной политике.
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