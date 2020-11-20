https://ria.ru/20201120/medrabotniki-1585370410.html

Боятся, но жалуются: как медработники добиваются выплаты за COVID

Боятся, но жалуются: как медработники добиваются выплаты за COVID

Водитель скорой из Астраханской области готовит заявление в прокуратуру: переболел COVID-19, но в положенной по указу президента компенсации ему отказали. Еще... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T08:00

2020-11-20T08:00

2020-11-20T08:08

коронавирус covid-19

здоровье - общество

госдума рф

астраханская область

санкт-петербург

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. Водитель скорой из Астраханской области готовит заявление в прокуратуру: переболел COVID-19, но в положенной по указу президента компенсации ему отказали. Еще около двадцати местных врачей ищут справедливости при помощи депутатов Госдумы. В Санкт-Петербурге 45 сотрудников отстаивают права на выплаты в суде. Почему медработники не могут доказать, что заразились на работе, — в материале РИА Новости.Не уложился в инкубационный период С самого начала пандемии водитель скорой помощи из поселка Красный Яр Астраханской области Ильдар Айтмухамбетов выезжал на вызовы к больным коронавирусом. В мае сам перенес инфекцию в среднетяжелой форме — 25-процентное поражение легких. Но после выписки из областной клиники ему отказали в страховой выплате. Врачебная комиссия решила, что Айтмухамбетов "не уложился" в среднестатистический двухнедельный инкубационный период, заболев на 16-й день после контакта с COVID-позитивным пациентом.По указу президента России от 6 мая 2020 года медицинским работникам, перенесшим коронавирус, положены компенсации. Размер зависит от тяжести последствий. Айтмухамбетов рассчитывал на 69 тысяч рублей.По его словам, еще десять коллег — в такой же ситуации, но отстаивать права опасаются."Наверное, не хотят потерять работу. Я тоже боюсь, но что делать! Сколько потратил денег на лечение и реабилитацию", — вздыхает Айтмухамбетов.Врачи подтвердили, что его легкие полностью уже никогда не восстановятся.Отказ в компенсации пришел и в письменной, и в устной форме. Тогда Айтмухамбетов обратился за советом на интернет-форумы. Его сообщения увидели сотрудники районной прокуратуры, заинтересовались и обещали разобраться."Вот уже месяц — а воз и ныне там. Сейчас здоровье более-менее, работаю пока. Но, скорее всего, меня уволят", — констатирует Айтмухамбетов.В октябре коронавирусом заболела его супруга, фельдшер скорой. После этого он несколько раз в одиночку пикетировал здание больницы Красного Яра — с плакатом "Ждем выплаты".Медик, ставший пациентомБороться Айтмухамбетову помогает межрегиональный профсоюз медработников "Действие". В конце сентября и начале октября организация провела акции протеста в связи с невыплатами пострадавшим от COVID-19 медикам."Со мной связывался астраханский Фонд социального страхования, — рассказывает РИА Новости координатор "Действия" по Астрахани Ксения Литвинова. — Выслушали историю Айтмухамбетова и совместно с Роспотребнадзором собрали комиссию. Но ни меня, ни Ильдара на заседание не пригласили и никаких действий не последовало".Литвинова утверждает: водителю отказали в выплате необоснованно. Объяснение, что вирус должен проявиться в течение 14 дней после контакта с зараженным, взято из "Временных методических рекомендаций Минздрава", которые нельзя рассматривать как закон. Судя по ряду исследований, инкубационный период COVID-19 может составлять до 24 дней.Теперь Литвинова и Айтмухамбетов готовят обращение в региональную прокуратуру.По словам Литвиновой, профсоюз помогает Айтмухамбетову как члену организации, но готов отстаивать правоту всех пострадавших медработников.Настойчивость или зарплатаСитуацию взял на контроль и вице-президент Конфедерации труда России, депутат Госдумы Олег Шеин. С подобной проблемой к нему уже обратилось около двадцати астраханских медиков — в основном сотрудники скорой."Документы на рассмотрении прокуратуры, официальной реакции пока не было", — поясняет Шеин.Депутат отмечает: жалоб могло быть и больше, но люди боятся потерять места."Сами правила по выплатам крайне непонятны, — считает Шеин. — При этом сотрудникам в Астрахани, которые отказываются идти в "красную зону", сокращают зарплату. В результате они получают около восьми тысяч рублей в месяц".По мнению депутата, врачи стоят перед дилеммой: работать в зоне риска без страховых гарантий — или оказаться на грани финансового выживания.Перепутали постановление с указомВ Санкт-Петербурге с проблемой невыплат столкнулись 45 сотрудников оперативного отдела городской станции скорой помощи. Сейчас они готовят групповые заявления в суды. Объединились по принципу проживания в несколько групп и уже направили три иска: к администрациям Красногвардейского и Фрунзенского районов, а также к городскому комитету по социальной политике.Согласно постановлению правительства Санкт-Петербурга № 221 от 20.04.2020, переболевшим коронавирусом медикам положена выплата в размере 300 тысяч рублей.Непосредственного контакта с коронавирусными пациентами истцы не имели. Тем не менее, по словам Яицкого, больше половины персонала весной и летом переболели COVID-19. Несколько человек скончались.На федеральные страховые выплаты у сотрудников оперативного отдела скорой прав нет — именно потому, что прямого контакта не было. Но в упомянутом постановлении правительства Санкт-Петербурга о таком условии не говорится.По его словам, комитет по социальной политике обещал пересмотреть решение об отказе в выплатах.В комитете по социальной политике Санкт-Петербурга уверяют, что действуют строго в соответствии с документом, принятым властями города."При отсутствии хотя бы одного из указанных там условий решение о назначении единовременной выплаты не будет положительным", — сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.О каких именно условиях идет речь в конкретном случае, чиновники не пояснили.РИА Новости направило запросы администрациям районов Санкт-Петербурга с просьбой прокомментировать отказ в компенсациях медработникам. На момент публикации ответа агентство не получило.

https://ria.ru/20201118/vyplaty-1585202993.html

https://ria.ru/20201109/kompensatsii-1583408296.html

астраханская область

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, госдума рф, астраханская область, санкт-петербург