Москалькова обратилась в прокуратуру из-за акции "Заплатите за COVID-19"
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в прокуратуру из-за акции "Заплатите за COVID-19", связанной с отсутствием выплат медработникам, борющимся с коронавирусом.
Ранее "Эхо Москвы" сообщило со ссылкой на сопредседателя профсоюза медработников "Действие" Андрея Коновала, что в России стартует акция "Заплатите за COVID-19", которая связана с тем, что многие врачи до сих пор не получили выплаты. Коновал также заявил, что местные власти отказывают в проведении акций из-за эпидемиологической ситуации.
"Я сейчас сделала запрос в прокуратуру по поводу протестной акции, которая готовилась - "Заплатите за COVID-19" - от имени врачей, но ей было отказано, вот этой акции всероссийской. И я хотела бы выяснить, имеются ли обращения от этих людей, которыми я как уполномоченный могу заняться и помочь в решении этих проблем", - сказала Москалькова журналистам.
Она добавила, что уже поручила сотрудникам аппарата связаться с организаторами акции.
Минздрав РФ ранее заявлял, что дополнительные выплаты медикам, работающим с пациентами с COVID-19, проводятся своевременно и в полном объеме. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что со всеми случаями невыплат врачам за работу с COVID-19 будут разбираться, такие ситуации - объект пристального внимания.