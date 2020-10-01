https://ria.ru/20201001/prokuratura-1578073095.html

Москалькова обратилась в прокуратуру из-за акции "Заплатите за COVID-19"

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в прокуратуру из-за акции "Заплатите за COVID-19", связанной с отсутствием выплат... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T19:12

2020-10-01T19:12

2020-10-01T19:12

татьяна москалькова

здоровье - общество

дмитрий песков

общество

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Уполномоченный по правам человека в России <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Moskalkova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Москалькова</a> обратилась в прокуратуру из-за акции "Заплатите за COVID-19", связанной с отсутствием выплат медработникам, борющимся с коронавирусом.Ранее <a href="https://echo.msk.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Эхо Москвы"</a> сообщило со ссылкой на сопредседателя профсоюза медработников "Действие" Андрея Коновала, что в России стартует акция "Заплатите за COVID-19", которая связана с тем, что многие врачи до сих пор не получили выплаты. Коновал также заявил, что местные власти отказывают в проведении акций из-за эпидемиологической ситуации."Я сейчас сделала запрос в прокуратуру по поводу протестной акции, которая готовилась - "Заплатите за COVID-19" - от имени врачей, но ей было отказано, вот этой акции всероссийской. И я хотела бы выяснить, имеются ли обращения от этих людей, которыми я как уполномоченный могу заняться и помочь в решении этих проблем", - сказала Москалькова журналистам.Она добавила, что уже поручила сотрудникам аппарата связаться с организаторами акции.Минздрав РФ ранее заявлял, что дополнительные выплаты медикам, работающим с пациентами с COVID-19, проводятся своевременно и в полном объеме. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что со всеми случаями невыплат врачам за работу с COVID-19 будут разбираться, такие ситуации - объект пристального внимания.

https://ria.ru/20200927/vyplaty-1577837372.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна москалькова, здоровье - общество, дмитрий песков, общество