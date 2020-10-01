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Москалькова обратилась в прокуратуру из-за акции "Заплатите за COVID-19"
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в прокуратуру из-за акции "Заплатите за COVID-19", связанной с отсутствием выплат... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T19:12
2020-10-01T19:12
татьяна москалькова
здоровье - общество
дмитрий песков
общество
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Уполномоченный по правам человека в России <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Moskalkova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Москалькова</a> обратилась в прокуратуру из-за акции "Заплатите за COVID-19", связанной с отсутствием выплат медработникам, борющимся с коронавирусом.Ранее <a href="https://echo.msk.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Эхо Москвы"</a> сообщило со ссылкой на сопредседателя профсоюза медработников "Действие" Андрея Коновала, что в России стартует акция "Заплатите за COVID-19", которая связана с тем, что многие врачи до сих пор не получили выплаты. Коновал также заявил, что местные власти отказывают в проведении акций из-за эпидемиологической ситуации."Я сейчас сделала запрос в прокуратуру по поводу протестной акции, которая готовилась - "Заплатите за COVID-19" - от имени врачей, но ей было отказано, вот этой акции всероссийской. И я хотела бы выяснить, имеются ли обращения от этих людей, которыми я как уполномоченный могу заняться и помочь в решении этих проблем", - сказала Москалькова журналистам.Она добавила, что уже поручила сотрудникам аппарата связаться с организаторами акции.Минздрав РФ ранее заявлял, что дополнительные выплаты медикам, работающим с пациентами с COVID-19, проводятся своевременно и в полном объеме. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что со всеми случаями невыплат врачам за работу с COVID-19 будут разбираться, такие ситуации - объект пристального внимания.
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татьяна москалькова, здоровье - общество, дмитрий песков, общество

Москалькова обратилась в прокуратуру из-за акции "Заплатите за COVID-19"

19:12 01.10.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в прокуратуру из-за акции "Заплатите за COVID-19", связанной с отсутствием выплат медработникам, борющимся с коронавирусом.
Ранее "Эхо Москвы" сообщило со ссылкой на сопредседателя профсоюза медработников "Действие" Андрея Коновала, что в России стартует акция "Заплатите за COVID-19", которая связана с тем, что многие врачи до сих пор не получили выплаты. Коновал также заявил, что местные власти отказывают в проведении акций из-за эпидемиологической ситуации.
"Я сейчас сделала запрос в прокуратуру по поводу протестной акции, которая готовилась - "Заплатите за COVID-19" - от имени врачей, но ей было отказано, вот этой акции всероссийской. И я хотела бы выяснить, имеются ли обращения от этих людей, которыми я как уполномоченный могу заняться и помочь в решении этих проблем", - сказала Москалькова журналистам.
Она добавила, что уже поручила сотрудникам аппарата связаться с организаторами акции.
Минздрав РФ ранее заявлял, что дополнительные выплаты медикам, работающим с пациентами с COVID-19, проводятся своевременно и в полном объеме. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что со всеми случаями невыплат врачам за работу с COVID-19 будут разбираться, такие ситуации - объект пристального внимания.
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
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Татьяна МоскальковаЗдоровье - ОбществоДмитрий ПесковОбщество
 
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