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РИА Наука
2020-03-10T11:58+0300
https://ria.ru/20200310/1568372224.html
Ученые рассчитали, на какой день проявляется коронавирус
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РИА Новости

Ученые рассчитали, на какой день проявляется коронавирус

11:58 10.03.2020
10923
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПассажиры в терминале F в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве
Пассажиры в терминале F в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Согласно последним исследованиям американских ученых, среднее время инкубации нового коронавируса составляет 5,1 дня; в течение 11,5 дней симптомы проявляются у 97,5 процентов заболевших. Поэтому карантин продолжительностью 14 дней ученые считают вполне обоснованным. Результаты исследования опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine.
Ученые еще до конца не знают, насколько заразен новый коронавирус COVID-19. Отмечено несколько случаев, когда вирус передавали люди, у которых вообще не проявлялись какие-либо симптомы. Однако в большинстве случаев носитель инфекции начинает представлять опасность для окружающих, когда у него появляются первые симптомы заболевания. Время между инфицированием и началом проявления симптомов называется инкубационным периодом.
Знать его продолжительность очень важно для выстраивания стратегии борьбы с распространением заболевания и определения сроков эффективного карантина. Существуют опасения, что период карантина в 14 дней для COVID-19 не достаточно длинный, и надо его продлить до 19 или 24 дней.
Американские ученые из Университета Джона Хопкинса проанализировали 181 случай COVID-19 за пределами провинции Хубэй в Китае в период до 24 февраля этого года. Учитывая такие параметры, как время возможного воздействия, появления симптомов, повышения температуры и обнаружения властями для каждого случая, авторы создали модель инкубационного периода.
Результаты показали, что средняя продолжительность инкубационного периода для COVID-19 составляет 5,1 дней. Это значит, что к этому времени симптомы появились примерно у половины инфицированных. Менее чем у 2,5 процентов больных болезнь выявилась уже в течение первых 2,2 дней, а через 11,5 дней вирус проявляется у 97,5 процентов зараженных.
Исходя из этого, авторы считают, что рекомендованный 14-дневный карантинный период вполне эффективным.
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"Основываясь на нашем анализе общедоступных данных, текущая рекомендация для активного мониторинга или карантина в течение 14 дней является разумной, — приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования Джастин Лессер (Justin Lessler), эпидемиолога из Школы общественного здравоохранения Блумберга при Университете Джона Хопкинса. — Хотя с этим периодом некоторые случаи будут пропущены в долгосрочной перспективе".
Согласно результатам моделирования, примерно у 101 человек из 10 000 симптомы проявятся уже после того, как они будут освобождены после 14-дневного карантина. Это составляет около одного процента от всех инфицированных.
По словам ученых, инкубационный период инкубации для COVID-19 находится в том же диапазоне, что и для SARS-CoV, возбудителя так называемой атипичной пневмонии. У коронавируса MERS-CoV — ближневосточного респираторного синдрома, имевшего место в 2013 году, средний инкубационный период составлял от пяти до семи дней.
При этом особенностью нового коронавируса является то, что его латентный период — время от передачи до начала инфекционной активности — может быт даже короче, чем инкубационный период. То есть, инфицированный человек может представлять опасность для окружающих, даже если у него еще не начали проявляться симптомы заболевания.
Авторы уверены, что уточненные данные по инкубационному периоду COVID-19 облегчат вирусологам оценку динамики распространения эпидемии и позволят медикам разработать и внедрить наиболее эффективные карантинные и другие меры контроля.
По мнению ученых, наиболее действенной мерой замедления распространения опасного заболевания является изоляция пациентов и потенциальных носителей, а в качестве главного способа профилактики рекомендуют тщательно мыть руки, намыливая их в течение 20 секунд.
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РИА НаукаРаспространение нового коронавирусаХубэйЗдоровьеСША
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