https://ria.ru/20201208/solntse-1588205829.html

Землю накроет облако плазмы от вспышки на Солнце

Землю накроет облако плазмы от вспышки на Солнце

Землю накроет облако плазмы, выброшенной с Солнца, говорится на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T13:50

2020-12-08T13:50

2020-12-08T15:05

земля

мурманск

санкт-петербург

космос - риа наука

российская академия наук

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Землю накроет облако плазмы, выброшенной с Солнца, говорится на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.Первые облака солнечной плазмы придут в околоземное пространство примерно в три-четыре часа утра 9 декабря, а основное ядро выброса достигнет орбиты Земли ближе к полуночи. "Всего наша планета погрузится в солнечное вещество примерно на срок немного более суток, до середины 10 декабря", — полагают ученые.Это приведет к резкому росту радиационной нагрузки на космические средства, а также к колебаниям магнитного поля у поверхности Земли. Среди позитивных последствий ученые выделяют то, что область северных сияний может снизиться до широт 60-70 градусов — их можно будет наблюдать на обширных пространствах (например, широта Санкт-Петербурга — 59 градусов, Мурманска — 68).Вспышка, произошедшая на Солнце, относится к классу С — минимальному. До среднего класса М ей не хватило трети мощности. "Можно отметить, что рекордными в истории наблюдения являются вспышки уровня X20, которые превышают по мощности текущее событие более чем в 200 раз", — говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20201207/obekt-1588060437.html

земля

мурманск

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земля, мурманск, санкт-петербург, космос - риа наука, российская академия наук