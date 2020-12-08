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Протестующие в Ереване собрались у здания СНБ
Протестующие в Ереване собрались у здания СНБ
Группа участников оппозиционного митинга в Ереване, требующих отставки премьера Армении Никола Пашиняна, собралась у здания Службы национальной безопасности,... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T14:02
2020-12-08T14:02
никол пашинян
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 8 дек – РИА Новости. Группа участников оппозиционного митинга в Ереване, требующих отставки премьера Армении Никола Пашиняна, собралась у здания Службы национальной безопасности, передает корреспондент РИА Новости.Протестующие скандируют лозунги, обвиняя Пашиняна в предательстве. Участники акции оставили у порога здания часы и парфюмерию, намекая на заявление премьера о пропаже в его резиденции во время погромов 10 ноября личных вещей.Вышедший из здания сотрудник СНБ в сопровождении двух спецназовцев в масках собрал оставленные протестующими предметы и хотел передать их подошедшему участнику акции, адвокату Рубен Меликяну, но тот посоветовал вручить пакет премьеру "в качестве компенсации", завив, что "для Пашиняна эти предметы ценнее всего остального".В ночь на 10 ноября протестующие в Ереване, недовольные подписанием заявления о прекращении военных действий в Карабахе, разгромили здания правительства, парламента и особняка премьера. Позднее Пашинян заявил, что в этот день "в резиденции премьера украли компьютер, часы, парфюмерию, водительские права и другие предметы".Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция предусматривает двухмесячный арест.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201208/armeniya-1588202601.html
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РИА Новости
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Протесты в Ереване: парализованы дороги и метро
Противники премьера Никола Пашиняна начали перекрывать улицы в центре Еревана. Движение в городе парализовано. Метро тоже остановилось. Протестующие не позволяют машинистам двинуться с места.
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никол пашинян, ереван, армения, в мире

Протестующие в Ереване собрались у здания СНБ

14:02 08.12.2020
 
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов и участники акции протеста против действующего правительства в Ереване
Сотрудники правоохранительных органов и участники акции протеста против действующего правительства в Ереване - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Sputnik / Арам Нерсесян
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ЕРЕВАН, 8 дек – РИА Новости. Группа участников оппозиционного митинга в Ереване, требующих отставки премьера Армении Никола Пашиняна, собралась у здания Службы национальной безопасности, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие скандируют лозунги, обвиняя Пашиняна в предательстве. Участники акции оставили у порога здания часы и парфюмерию, намекая на заявление премьера о пропаже в его резиденции во время погромов 10 ноября личных вещей.
Вышедший из здания сотрудник СНБ в сопровождении двух спецназовцев в масках собрал оставленные протестующими предметы и хотел передать их подошедшему участнику акции, адвокату Рубен Меликяну, но тот посоветовал вручить пакет премьеру "в качестве компенсации", завив, что "для Пашиняна эти предметы ценнее всего остального".
В ночь на 10 ноября протестующие в Ереване, недовольные подписанием заявления о прекращении военных действий в Карабахе, разгромили здания правительства, парламента и особняка премьера. Позднее Пашинян заявил, что в этот день "в резиденции премьера украли компьютер, часы, парфюмерию, водительские права и другие предметы".
Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция предусматривает двухмесячный арест.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
Бывший депутат, член партии АРФ Дашнакцутюн Гегам Манукян выступает на митинге оппозиции на Площади Свободы в Ереване - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
13:39
Кандидата в премьеры Армении от оппозиции Манукяна забрали в полицию
 
Никол ПашинянЕреванАрменияВ мире
 
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