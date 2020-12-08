https://ria.ru/20201208/professii-1588177313.html

Россияне назвали желаемые профессии для своих детей

Россияне назвали желаемые профессии для своих детей

Россияне в качестве перспективных сфер трудоустройства для своих детей видят интернет и телеком для сыновей (41%) и медицину для дочерей (25%), говорится в... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T12:06

2020-12-08T12:06

2020-12-08T13:22

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Россияне в качестве перспективных сфер трудоустройства для своих детей видят интернет и телеком для сыновей (41%) и медицину для дочерей (25%), говорится в исследовании платежного сервиса Qiwi и консалтингового агентства UXSSR. В нем приняли участие 1000 человек из городов с более чем 500 тысячами жителей.Кроме того, аналитики выяснили, что каждый второй ребенок выбрал допкурсы без чьей-либо помощи. При этом доля самостоятельно принявших решение подростков увеличивается с возрастом: 10-13 лет – 46%, 14-17 лет – 57%. Почти половина (48%) детей посещает факультативы, которые не связаны с будущей профессией. Чуть меньше – 44% – тех, кто ходит на курсы, помогающие развиваться в определенном карьерном направлении.При выборе дополнительных занятий родители ориентируются на интерес ребенка (89%), педагогов (49%), стоимость (44%), связь направления с будущей профессией ребенка (39%), транспортную доступность (37%). В месяц на занятия для одного ребенка 33% родителей готовы потратить 1-3 тысячи рублей.Среди направлений курсов мальчики предпочитают спортивные секции и фитнес (73%), иностранные языки (36%), компьютерные курсы (24%), робототехнику (16%), а также музыку, вокал, танцы (14%). Девочки чаще всего занимаются на таких курсах, как музыка, вокал, танцы (53%), спортивные секции и фитнес (45%), иностранные языки (40%), рисование, дизайн, архитектура (25%) и рукоделие (13%).Самыми популярными направлениями компьютерных курсов стали: основы программирования (55%), веб-дизайн и создание сайтов (28%), введение в компьютерные технологии (28%), интернет и безопасность в сети (25%), а также продвинутое программирование (22%). Компьютерные курсы пользуются большей популярностью в Москве и Петербурге, нежели в других городах: здесь их посещают 24% детей. Их также чаще выбирают в семьях с высоким достатком (26%).

https://ria.ru/20201123/professii-1585837979.html

https://ria.ru/20200703/1573821594.html

россия

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сн_образование, навигатор абитуриента, россия, москва, санкт-петербург, общество