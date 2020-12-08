https://ria.ru/20201208/otstavka-1588185930.html
Католикос всех армян призвал Пашиняна уйти в отставку
Католикос всех армян призвал Пашиняна уйти в отставку
Католикос всех армян Гарегин II в своем телеобращении призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна уйти в отставку. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T12:38
2020-12-08T12:38
2020-12-08T12:38
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
гарегин ii
ильхам алиев
москва
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 8 дек – РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II в своем телеобращении призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна уйти в отставку."Исходя из нарастающей в стране общественной напряженности, серьезных внешних и внутренних вызовов и снижения общественного доверия к премьер-министру, по-отечески призвал его взять на себя ответственность и сложить с себя полномочия премьер-министра, чтобы не допустить потрясений, возможных столкновений и трагических последствий", - заявил католикос.Он также призвал парламент "действовать с высоким чувством ответственности, прислушаться к общественным требованиям и выбрать нового премьер-министра, сформировать правительство национального согласия". По его словам, только правительство, состоящее из профессионалов, пользующихся доверием общества, может решить стоящие перед страной проблемы, восстановить национальное единство.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201208/otstavka-1588182364.html
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никол пашинян, гарегин ii, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире
ЕРЕВАН, 8 дек – РИА Новости.
Католикос всех армян Гарегин II
в своем телеобращении призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна
уйти в отставку.
"Исходя из нарастающей в стране общественной напряженности, серьезных внешних и внутренних вызовов и снижения общественного доверия к премьер-министру, по-отечески призвал его взять на себя ответственность и сложить с себя полномочия премьер-министра, чтобы не допустить потрясений, возможных столкновений и трагических последствий", - заявил католикос.
Он также призвал парламент "действовать с высоким чувством ответственности, прислушаться к общественным требованиям и выбрать нового премьер-министра, сформировать правительство национального согласия". По его словам, только правительство, состоящее из профессионалов, пользующихся доверием общества, может решить стоящие перед страной проблемы, восстановить национальное единство.
В конце сентября в Нагорном Карабахе
возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан
и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван
также передал Баку
Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.