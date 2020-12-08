https://ria.ru/20201208/otravlenie-1588228092.html

СК назвал причину массового отравления хлором в Астрахани

СК назвал причину массового отравления хлором в Астрахани

Сотрудник бассейна в Астрахани, где накануне отравились больше 30 человек, перепутал баки с жидкостями при обработке воды, заявили в областном СК. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T15:12

2020-12-08T15:12

2020-12-08T16:54

массовое отравление в бассейне в астрахани

следственный комитет россии (ск рф)

астрахань

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 дек — РИА Новости. Сотрудник бассейна в Астрахани, где накануне отравились больше 30 человек, перепутал баки с жидкостями при обработке воды, заявили в областном СК.Отмечается, что это был его первый рабочий день, к исполнению обязанностей его допустили без инструктажа.В понедельник утром посетители спорткомплекса "Динамо" почувствовали себя плохо, предположительно из-за превышения концентрации хлора. Пострадали 33 человека, большинство из них дети, почти все госпитализированы. Вчера шестеро находились в реанимации."В результате смешения двух жидкостей с разным составом произошла химическая реакция с обильным выделением газообразного вещества, содержащего хлор, который поднялся с цокольного этажа во все помещения комплекса, в том числе в бассейн", — говорится в сообщении.Смесь вызвала химические ожоги и отеки у посетителей и сотрудников, добавили в СК. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.Обвинения предъявили исполняющей обязанности директора спорткомплекса, ответственной за инструктаж новых работников.В сентябре в Санкт-Петербурге восемь детей отравились хлором в бассейне, пятерых пришлось госпитализировать, двое лежали в реанимации. Отравление хлором в худшем случае может привести к смерти от остановки дыхания, а при наиболее легкой форме грозит несколькими днями кашля и першения в горле.

https://ria.ru/20201207/otravleniya-1587998439.html

астрахань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ЧП в Астрахани: отравление хлором в бассейне "Динамо" В бассейне "Динамо" в Астрахани произошло чрезвычайное происшествие: десятки человек отравились хлором утром 7 декабря. 30 человек госпитализированы, из них 21 - дети. 2020-12-08T15:12 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

массовое отравление в бассейне в астрахани, следственный комитет россии (ск рф), астрахань, происшествия