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СК назвал причину массового отравления хлором в Астрахани
СК назвал причину массового отравления хлором в Астрахани
Сотрудник бассейна в Астрахани, где накануне отравились больше 30 человек, перепутал баки с жидкостями при обработке воды, заявили в областном СК. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T15:12
2020-12-08T16:54
массовое отравление в бассейне в астрахани
следственный комитет россии (ск рф)
астрахань
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 дек — РИА Новости. Сотрудник бассейна в Астрахани, где накануне отравились больше 30 человек, перепутал баки с жидкостями при обработке воды, заявили в областном СК.Отмечается, что это был его первый рабочий день, к исполнению обязанностей его допустили без инструктажа.В понедельник утром посетители спорткомплекса "Динамо" почувствовали себя плохо, предположительно из-за превышения концентрации хлора. Пострадали 33 человека, большинство из них дети, почти все госпитализированы. Вчера шестеро находились в реанимации."В результате смешения двух жидкостей с разным составом произошла химическая реакция с обильным выделением газообразного вещества, содержащего хлор, который поднялся с цокольного этажа во все помещения комплекса, в том числе в бассейн", — говорится в сообщении.Смесь вызвала химические ожоги и отеки у посетителей и сотрудников, добавили в СК. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.Обвинения предъявили исполняющей обязанности директора спорткомплекса, ответственной за инструктаж новых работников.В сентябре в Санкт-Петербурге восемь детей отравились хлором в бассейне, пятерых пришлось госпитализировать, двое лежали в реанимации. Отравление хлором в худшем случае может привести к смерти от остановки дыхания, а при наиболее легкой форме грозит несколькими днями кашля и першения в горле.
https://ria.ru/20201207/otravleniya-1587998439.html
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РИА Новости
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ЧП в Астрахани: отравление хлором в бассейне "Динамо"
В бассейне "Динамо" в Астрахани произошло чрезвычайное происшествие: десятки человек отравились хлором утром 7 декабря. 30 человек госпитализированы, из них 21 - дети.
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массовое отравление в бассейне в астрахани, следственный комитет россии (ск рф), астрахань, происшествия

СК назвал причину массового отравления хлором в Астрахани

15:12 08.12.2020 (обновлено: 16:54 08.12.2020)
 
© Фото : Правительство Астраханской областиБассейн "Динамо" в Астрахани, где произошло отравление хлором
Бассейн Динамо в Астрахани, где произошло отравление хлором - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Фото : Правительство Астраханской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 дек — РИА Новости. Сотрудник бассейна в Астрахани, где накануне отравились больше 30 человек, перепутал баки с жидкостями при обработке воды, заявили в областном СК.
Отмечается, что это был его первый рабочий день, к исполнению обязанностей его допустили без инструктажа.
В понедельник утром посетители спорткомплекса "Динамо" почувствовали себя плохо, предположительно из-за превышения концентрации хлора. Пострадали 33 человека, большинство из них дети, почти все госпитализированы. Вчера шестеро находились в реанимации.
"В результате смешения двух жидкостей с разным составом произошла химическая реакция с обильным выделением газообразного вещества, содержащего хлор, который поднялся с цокольного этажа во все помещения комплекса, в том числе в бассейн", — говорится в сообщении.
Смесь вызвала химические ожоги и отеки у посетителей и сотрудников, добавили в СК. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.
Обвинения предъявили исполняющей обязанности директора спорткомплекса, ответственной за инструктаж новых работников.
В сентябре в Санкт-Петербурге восемь детей отравились хлором в бассейне, пятерых пришлось госпитализировать, двое лежали в реанимации.
Отравление хлором в худшем случае может привести к смерти от остановки дыхания, а при наиболее легкой форме грозит несколькими днями кашля и першения в горле.
Пловец в бассейне - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
Вчера, 12:44
Случаи отравления парами хлора в бассейне в России в 2018-2020 годах
 
Массовое отравление в бассейне в АстраханиСледственный комитет России (СК РФ)АстраханьПроисшествия
 
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