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Россияне стали предпочитать онлайн-встречи детей с Дедом Морозом
Россияне стали предпочитать онлайн-встречи детей с Дедом Морозом
Число родителей, которые в этом году позовут Деда Мороза к ребенку на Новый год, по сравнению с прошлым годом сократилось почти в два раза, а часть таких... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T06:09
2020-12-08T10:47
снегурочка
дед мороз
москва
челябинск
ростов-на-дону
чебоксары
воронеж
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Число родителей, которые в этом году позовут Деда Мороза к ребенку на Новый год, по сравнению с прошлым годом сократилось почти в два раза, а часть таких визитов перешла в онлайн-формат, сообщили РИА Новости в сервисе для размещения объявлений "Авито".В прошлом новогоднем сезоне Деда Мороза приглашали треть россиян (32%), но пандемия и стремление сократить количество контактов повлияли и на главную новогоднюю традицию, следует из исследования "Авито Услуг", в котором участвовали 10 000 человек."В декабре 2020 года только 18% россиян готовы пригласить Деда Мороза и Снегурочку домой. Больше половины опрошенных в этом году просто оставят подарки детям под елкой", - рассказали в сервисе. Но родители выбирают и альтернативные варианты, например, онлайн-видеозвонки."В этом году 7% опрошенных россиян выбрали именно этот способ поздравления. Услугу "Дед Мороз онлайн" предлагают во многих крупных городах", - сообщили в "Авито". Предложение виртуальных поздравлений по сравнению с прошлым годом, увеличилось почти в 4 раза, спрос в целом по стране вырос практически на 80%, а пообщаться с Дедом Морозом в сети стоит в среднем 1000 рублей.В каждой пятой семье Дедушкой Морозом станет кто-то из родственников, но 38% россиян предпочитают обходиться без таких поздравлений: наиболее скептически настроенными оказались молодые родители в возрасте 25-34 лет, рассказали в сервисе.В среднем приход главного новогоднего героя обойдется родителям в 1000 рублей, а сами россияне готовы потратить на такое поздравление от 1000 до 2000 рублей. В столице эта сумма находится в диапазоне 2000-4000 рублей, в других крупных городах - порядка 1500 рублей.Лидеры спроса (6% и 7% в общем объеме) - Санкт-Петербург и Москва, по 3% спроса приходится на Воронеж, Нижний Новгород и Краснодар, по 2% - на Волгоград, Казань, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самару, Челябинск.Новые времена делают актуальными и новые опции. "Например, Дед Мороз и Снегурочка из Чебоксар готовы предъявить справки о наличии антител, а их коллеги из Казани указывают в объявлении, что сдали тесты, пошили маски в цвет костюмов и запаслись не только подарками, но и антисептиками", - рассказали в сервисе.
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ростов-на-дону
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снегурочка, дед мороз, москва, челябинск, ростов-на-дону, чебоксары, воронеж, санкт-петербург, общество

Россияне стали предпочитать онлайн-встречи детей с Дедом Морозом

06:09 08.12.2020 (обновлено: 10:47 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПерсонажи Дед Мороз и Снегурочка у ВДНХ
Персонажи Дед Мороз и Снегурочка у ВДНХ - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Число родителей, которые в этом году позовут Деда Мороза к ребенку на Новый год, по сравнению с прошлым годом сократилось почти в два раза, а часть таких визитов перешла в онлайн-формат, сообщили РИА Новости в сервисе для размещения объявлений "Авито".
В прошлом новогоднем сезоне Деда Мороза приглашали треть россиян (32%), но пандемия и стремление сократить количество контактов повлияли и на главную новогоднюю традицию, следует из исследования "Авито Услуг", в котором участвовали 10 000 человек.
"В декабре 2020 года только 18% россиян готовы пригласить Деда Мороза и Снегурочку домой. Больше половины опрошенных в этом году просто оставят подарки детям под елкой", - рассказали в сервисе. Но родители выбирают и альтернативные варианты, например, онлайн-видеозвонки.
"В этом году 7% опрошенных россиян выбрали именно этот способ поздравления. Услугу "Дед Мороз онлайн" предлагают во многих крупных городах", - сообщили в "Авито". Предложение виртуальных поздравлений по сравнению с прошлым годом, увеличилось почти в 4 раза, спрос в целом по стране вырос практически на 80%, а пообщаться с Дедом Морозом в сети стоит в среднем 1000 рублей.
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В каждой пятой семье Дедушкой Морозом станет кто-то из родственников, но 38% россиян предпочитают обходиться без таких поздравлений: наиболее скептически настроенными оказались молодые родители в возрасте 25-34 лет, рассказали в сервисе.
В среднем приход главного новогоднего героя обойдется родителям в 1000 рублей, а сами россияне готовы потратить на такое поздравление от 1000 до 2000 рублей. В столице эта сумма находится в диапазоне 2000-4000 рублей, в других крупных городах - порядка 1500 рублей.
Лидеры спроса (6% и 7% в общем объеме) - Санкт-Петербург и Москва, по 3% спроса приходится на Воронеж, Нижний Новгород и Краснодар, по 2% - на Волгоград, Казань, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самару, Челябинск.
Новые времена делают актуальными и новые опции. "Например, Дед Мороз и Снегурочка из Чебоксар готовы предъявить справки о наличии антител, а их коллеги из Казани указывают в объявлении, что сдали тесты, пошили маски в цвет костюмов и запаслись не только подарками, но и антисептиками", - рассказали в сервисе.
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СнегурочкаДед МорозМоскваЧелябинскРостов-на-ДонуЧебоксарыВоронежСанкт-ПетербургОбщество
 
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