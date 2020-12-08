https://ria.ru/20201208/onlayn-1588135284.html

Россияне стали предпочитать онлайн-встречи детей с Дедом Морозом

Россияне стали предпочитать онлайн-встречи детей с Дедом Морозом

Число родителей, которые в этом году позовут Деда Мороза к ребенку на Новый год, по сравнению с прошлым годом сократилось почти в два раза, а часть таких... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T06:09

2020-12-08T06:09

2020-12-08T10:47

снегурочка

дед мороз

москва

челябинск

ростов-на-дону

чебоксары

воронеж

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Число родителей, которые в этом году позовут Деда Мороза к ребенку на Новый год, по сравнению с прошлым годом сократилось почти в два раза, а часть таких визитов перешла в онлайн-формат, сообщили РИА Новости в сервисе для размещения объявлений "Авито".В прошлом новогоднем сезоне Деда Мороза приглашали треть россиян (32%), но пандемия и стремление сократить количество контактов повлияли и на главную новогоднюю традицию, следует из исследования "Авито Услуг", в котором участвовали 10 000 человек."В декабре 2020 года только 18% россиян готовы пригласить Деда Мороза и Снегурочку домой. Больше половины опрошенных в этом году просто оставят подарки детям под елкой", - рассказали в сервисе. Но родители выбирают и альтернативные варианты, например, онлайн-видеозвонки."В этом году 7% опрошенных россиян выбрали именно этот способ поздравления. Услугу "Дед Мороз онлайн" предлагают во многих крупных городах", - сообщили в "Авито". Предложение виртуальных поздравлений по сравнению с прошлым годом, увеличилось почти в 4 раза, спрос в целом по стране вырос практически на 80%, а пообщаться с Дедом Морозом в сети стоит в среднем 1000 рублей.В каждой пятой семье Дедушкой Морозом станет кто-то из родственников, но 38% россиян предпочитают обходиться без таких поздравлений: наиболее скептически настроенными оказались молодые родители в возрасте 25-34 лет, рассказали в сервисе.В среднем приход главного новогоднего героя обойдется родителям в 1000 рублей, а сами россияне готовы потратить на такое поздравление от 1000 до 2000 рублей. В столице эта сумма находится в диапазоне 2000-4000 рублей, в других крупных городах - порядка 1500 рублей.Лидеры спроса (6% и 7% в общем объеме) - Санкт-Петербург и Москва, по 3% спроса приходится на Воронеж, Нижний Новгород и Краснодар, по 2% - на Волгоград, Казань, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самару, Челябинск.Новые времена делают актуальными и новые опции. "Например, Дед Мороз и Снегурочка из Чебоксар готовы предъявить справки о наличии антител, а их коллеги из Казани указывают в объявлении, что сдали тесты, пошили маски в цвет костюмов и запаслись не только подарками, но и антисептиками", - рассказали в сервисе.

https://ria.ru/20201202/onlayn-1587268358.html

https://ria.ru/20201124/snegurochka-1586004980.html

москва

челябинск

ростов-на-дону

чебоксары

воронеж

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

снегурочка, дед мороз, москва, челябинск, ростов-на-дону, чебоксары, воронеж, санкт-петербург, общество