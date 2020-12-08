Протестующие собрались у здания генпрокуратуры в Ереване
14:32 08.12.2020 (обновлено: 15:30 08.12.2020)
© Sputnik / Перейти в фотобанкУчастники митинга оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Ереване
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ЕРЕВАН, 8 дек – РИА Новости. Участники акции протеста в Ереване, требующие отставки премьера Армении Никола Пашиняна, собрались у здания генпрокуратуры, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки Пашиняна из-за подписанного им заявления о прекращении военных действий в Карабахе. С призывом к премьеру уйти выступили все три бывших президента - Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Сагсян, а также католикос всех армян Гарегин II, католикос Великого дома Киликийского Арам I. О необходимости отставки Пашиняна, формирования временного правительства и досрочных парламентских выборов заявлял и действующий президент Армен Саркисян.
"В Армении есть одно должностное лицо, которое может правовым путем положить конец предательству - это генеральный прокурор. Он может возбудить уголовное дело по статье о вмешательстве в правосудие, принять решение о задержании Никола Пашиняна, и все завершится", - сказал журналистам один из участников акции протеста адвокат Тигран Атанесян.
По его словам, в Армении есть прокуроры и целые управления в генпрокуратуре, которые не выполняют приказов премьера. "Правовые основания для уголовного дела есть. Недавно Пашинян пригласил судей к себе и интересовался, почему арестованы или не арестованы те или иные лица. Все, состав преступления налицо, есть видеозапись", - отметил адвокат, добавив, что есть многочисленные основания для возбуждения дел по другим статьям.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.