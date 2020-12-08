https://ria.ru/20201208/kurery-1588136811.html

Исследование показало резкий рост спроса на услуги курьеров в России

Исследование показало резкий рост спроса на услуги курьеров в России

Спрос на курьеров в России за год вырос в 2,8 раза; а в отдельных городах, в частности Челябинске, - в четыре раза, в Перми, Омске, Казани и Волгограде - более... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T07:07

2020-12-08T07:07

2020-12-08T07:07

россия

superjob

москва

уфа

челябинск

ростов-на-дону

санкт-петербург

казань

экономика

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости/Прайм. Спрос на курьеров в России за год вырос в 2,8 раза; а в отдельных городах, в частности Челябинске, - в четыре раза, в Перми, Омске, Казани и Волгограде - более чем в 3,5 раза, рассказали РИА Новости в пресс-службе онлайн-сервиса по поиску работы Superjob.В компании считают, что причин несколько: увеличение сезонного спроса в предновогодний период, распространение онлайн-торговли и доставки вследствие ограничений по коронавирусу и опасений граждан за свое здоровье, а также отток мигрантов. "За месяц количество вакансий для курьеров по стране в целом выросло более чем в 1,5 раза. По сравнению с декабрем прошлого года вакансий стало больше в 2,8 раза", - отмечают в компании.По данным сервиса, среднее зарплатное предложение по стране для пешего курьера составляет 34,5 тысячи рублей в месяц. Зарплатный максимум составляет 80 тысяч рублей в месяц, это наиболее высокое зарплатное предложение работодателей из столицы. Среднее предложение для пешего курьера в Москве составляет 52 тысячи рублей. Прирост числа вакансий для курьеров в столице составил 38% за месяц, по сравнению с декабрем 2019 года количество рабочих мест увеличилось на 15%.В Санкт-Петербурге курьеры зарабатывают до 75 тысяч рублей в месяц, в среднем же - 46 тысяч рублей. За месяц вакансий в северной столице стало больше в 1,2 раза. Годовой прирост составил 24%. Максимальный годовой и месячный прирост предложений для курьеров показал Челябинск: +306% по сравнению с декабрем 2019 года и +90% к ноябрю. Средний предлагаемый заработок составляет 37,7 тысячи рублей, максимальный - 60 тысяч рублей.К городам, где также существенно вырос спрос на курьеров за последний год, можно отнести Пермь, Омск, Казань и Волгоград. В Перми вакансий для курьеров за год стало больше почти в четыре раза (+291%). В Казани прирост к декабрю 2019 года составил 284%. В Волгограде годовой прирост составил 266%. Число вакансий для курьеров в Омске прибавилось на за год на 281%.Наименьший прирост спроса на курьеров зафиксирован в Нижнем Новгороде (в 2,2 раза), в Ростове-на-Дону (в 2,1 раза), в Екатеринбурге (в 1,9 раза) и Уфе, где вакансий стало больше в 1,7 раза за год.

https://ria.ru/20201001/lekarstva-1578034874.html

https://ria.ru/20201025/eda-1581406742.html

россия

москва

уфа

челябинск

ростов-на-дону

санкт-петербург

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, superjob, москва, уфа, челябинск, ростов-на-дону, санкт-петербург, казань, экономика