Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201208/kurery-1588136811.html
Исследование показало резкий рост спроса на услуги курьеров в России
Исследование показало резкий рост спроса на услуги курьеров в России
Спрос на курьеров в России за год вырос в 2,8 раза; а в отдельных городах, в частности Челябинске, - в четыре раза, в Перми, Омске, Казани и Волгограде - более... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T07:07
2020-12-08T07:07
россия
superjob
москва
уфа
челябинск
ростов-на-дону
санкт-петербург
казань
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577774668_0:0:3236:1821_1920x0_80_0_0_68819541409e3c98e6bb94762cb72501.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости/Прайм. Спрос на курьеров в России за год вырос в 2,8 раза; а в отдельных городах, в частности Челябинске, - в четыре раза, в Перми, Омске, Казани и Волгограде - более чем в 3,5 раза, рассказали РИА Новости в пресс-службе онлайн-сервиса по поиску работы Superjob.В компании считают, что причин несколько: увеличение сезонного спроса в предновогодний период, распространение онлайн-торговли и доставки вследствие ограничений по коронавирусу и опасений граждан за свое здоровье, а также отток мигрантов. "За месяц количество вакансий для курьеров по стране в целом выросло более чем в 1,5 раза. По сравнению с декабрем прошлого года вакансий стало больше в 2,8 раза", - отмечают в компании.По данным сервиса, среднее зарплатное предложение по стране для пешего курьера составляет 34,5 тысячи рублей в месяц. Зарплатный максимум составляет 80 тысяч рублей в месяц, это наиболее высокое зарплатное предложение работодателей из столицы. Среднее предложение для пешего курьера в Москве составляет 52 тысячи рублей. Прирост числа вакансий для курьеров в столице составил 38% за месяц, по сравнению с декабрем 2019 года количество рабочих мест увеличилось на 15%.В Санкт-Петербурге курьеры зарабатывают до 75 тысяч рублей в месяц, в среднем же - 46 тысяч рублей. За месяц вакансий в северной столице стало больше в 1,2 раза. Годовой прирост составил 24%. Максимальный годовой и месячный прирост предложений для курьеров показал Челябинск: +306% по сравнению с декабрем 2019 года и +90% к ноябрю. Средний предлагаемый заработок составляет 37,7 тысячи рублей, максимальный - 60 тысяч рублей.К городам, где также существенно вырос спрос на курьеров за последний год, можно отнести Пермь, Омск, Казань и Волгоград. В Перми вакансий для курьеров за год стало больше почти в четыре раза (+291%). В Казани прирост к декабрю 2019 года составил 284%. В Волгограде годовой прирост составил 266%. Число вакансий для курьеров в Омске прибавилось на за год на 281%.Наименьший прирост спроса на курьеров зафиксирован в Нижнем Новгороде (в 2,2 раза), в Ростове-на-Дону (в 2,1 раза), в Екатеринбурге (в 1,9 раза) и Уфе, где вакансий стало больше в 1,7 раза за год.
https://ria.ru/20201001/lekarstva-1578034874.html
https://ria.ru/20201025/eda-1581406742.html
россия
москва
уфа
челябинск
ростов-на-дону
санкт-петербург
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577774668_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_732ff5db2074f13a74aef63b8c1b2c00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, superjob, москва, уфа, челябинск, ростов-на-дону, санкт-петербург, казань, экономика

Исследование показало резкий рост спроса на услуги курьеров в России

07:07 08.12.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКурьер сервиса доставки "Яндекс.Еда" в подземном переходе у станции метро "Парк культуры" в Москве
Курьер сервиса доставки Яндекс.Еда в подземном переходе у станции метро Парк культуры в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости/Прайм. Спрос на курьеров в России за год вырос в 2,8 раза; а в отдельных городах, в частности Челябинске, - в четыре раза, в Перми, Омске, Казани и Волгограде - более чем в 3,5 раза, рассказали РИА Новости в пресс-службе онлайн-сервиса по поиску работы Superjob.
В компании считают, что причин несколько: увеличение сезонного спроса в предновогодний период, распространение онлайн-торговли и доставки вследствие ограничений по коронавирусу и опасений граждан за свое здоровье, а также отток мигрантов. "За месяц количество вакансий для курьеров по стране в целом выросло более чем в 1,5 раза. По сравнению с декабрем прошлого года вакансий стало больше в 2,8 раза", - отмечают в компании.
Курьер службы Delivery Club протирает сумку, перед тем как взять заказ в Макдональдсе - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 10:20
Delivery Club начал доставлять лекарства по Москве и Санкт-Петербургу
По данным сервиса, среднее зарплатное предложение по стране для пешего курьера составляет 34,5 тысячи рублей в месяц. Зарплатный максимум составляет 80 тысяч рублей в месяц, это наиболее высокое зарплатное предложение работодателей из столицы. Среднее предложение для пешего курьера в Москве составляет 52 тысячи рублей. Прирост числа вакансий для курьеров в столице составил 38% за месяц, по сравнению с декабрем 2019 года количество рабочих мест увеличилось на 15%.
В Санкт-Петербурге курьеры зарабатывают до 75 тысяч рублей в месяц, в среднем же - 46 тысяч рублей. За месяц вакансий в северной столице стало больше в 1,2 раза. Годовой прирост составил 24%. Максимальный годовой и месячный прирост предложений для курьеров показал Челябинск: +306% по сравнению с декабрем 2019 года и +90% к ноябрю. Средний предлагаемый заработок составляет 37,7 тысячи рублей, максимальный - 60 тысяч рублей.
К городам, где также существенно вырос спрос на курьеров за последний год, можно отнести Пермь, Омск, Казань и Волгоград. В Перми вакансий для курьеров за год стало больше почти в четыре раза (+291%). В Казани прирост к декабрю 2019 года составил 284%. В Волгограде годовой прирост составил 266%. Число вакансий для курьеров в Омске прибавилось на за год на 281%.
Наименьший прирост спроса на курьеров зафиксирован в Нижнем Новгороде (в 2,2 раза), в Ростове-на-Дону (в 2,1 раза), в Екатеринбурге (в 1,9 раза) и Уфе, где вакансий стало больше в 1,7 раза за год.
Курьер доставки еды на улице в Риге - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
25 октября, 02:09
Названа самая вредная еда для удаленки
 
РоссияSuperjobМоскваУфаЧелябинскРостов-на-ДонуСанкт-ПетербургКазаньЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:16США поддержали идею Гуаидо провести референдум в Венесуэле
17:11Генпрокурор оценил уровень коррупции в России
17:11Генпрокурор назвал размер ущерба по делу чиновника Куракина
17:11Краснов призвал ужесточить наказание для "кошмарящих" бизнес силовиков
17:09В Карабах за сутки вернулись 1126 беженцев
17:09В Петербурге арестовали сломавшего руку подростку на детской площадке
17:06На акциях протеста в Ереване задержали 90 человек
17:05Житель КБР получил 5,5 лет колонии за предоставление жилья члену ИГ*
17:04Картину Дэвида Хокни продали за рекордную для пейзажей художника сумму
17:03В Госдуме предложили запретить снижать МРОТ
17:01Власти Венесуэлы отвергли заявление ЕС о непризнании выборов в стране
16:59Армянский депутат призвал установить дипотношения с Азербайджаном
16:58Синод РПЦ назначил глав нескольких митрополий
16:57В Госдуме объяснили, какие публикации об иноагентах не требуют маркировки
16:56Apple представила полноразмерные наушники AirPods Max с чипом H1
16:56Епископа РПЦ запретили в служении из-за непослушания Церкви
16:54ЦБ предложил "уговаривать" россиян не рисковать депозитами
16:53Россия сможет размещать в Судане корабли с ядерной энергоустановкой
16:51Глава астраханского минздрава отравился хлором при эвакуации детей
16:46Ученый объяснил совет Поповой желающим привиться от COVID не пить 56 дней
Лента новостейМолния