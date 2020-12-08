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Названы самые популярные у россиян в 2020 году породы кошек
Названы самые популярные у россиян в 2020 году породы кошек
Самыми популярными в этом году породами кошек у россиян стали мейн-куны, британские и сибирские, рассказала АГН "Москва" президент Международной... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T09:16
2020-12-08T09:16
2020-12-08T12:57
россия
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Самыми популярными в этом году породами кошек у россиян стали мейн-куны, британские и сибирские, рассказала АГН "Москва" президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко.Эксперт отметила, что, несмотря на пандемию, интерес к кошкам у россиян возрос. Кроме того, из-за того, что люди проводят много времени дома, они стали чаще покупать животных.Также она рассказала, что россияне стали проявлять интерес и к такой породе кошек, как бурма — у них короткая шерсть, "забавные глазки и мордочка сердечком".В прошлом году мейн-куны стали самой популярной породой кошек у москвичей. Кроме того, председатель правления региональной общественной организации "Роскошные кошки" Марина Литвина отметила интерес жителей столицы и к британцам. Среди собак в 2019 году у россиян пользовались популярностью немецкие шпицы, хаски и йоркширские терьеры.
https://ria.ru/20191209/1562179841.html
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