https://ria.ru/20201208/koshki-1588144571.html

Названы самые популярные у россиян в 2020 году породы кошек

Названы самые популярные у россиян в 2020 году породы кошек

Самыми популярными в этом году породами кошек у россиян стали мейн-куны, британские и сибирские, рассказала АГН "Москва" президент Международной... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T09:16

2020-12-08T09:16

2020-12-08T12:57

россия

коты

собаки

общество

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Самыми популярными в этом году породами кошек у россиян стали мейн-куны, британские и сибирские, рассказала АГН "Москва" президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко.Эксперт отметила, что, несмотря на пандемию, интерес к кошкам у россиян возрос. Кроме того, из-за того, что люди проводят много времени дома, они стали чаще покупать животных.Также она рассказала, что россияне стали проявлять интерес и к такой породе кошек, как бурма — у них короткая шерсть, "забавные глазки и мордочка сердечком".В прошлом году мейн-куны стали самой популярной породой кошек у москвичей. Кроме того, председатель правления региональной общественной организации "Роскошные кошки" Марина Литвина отметила интерес жителей столицы и к британцам. Среди собак в 2019 году у россиян пользовались популярностью немецкие шпицы, хаски и йоркширские терьеры.

https://ria.ru/20191209/1562179841.html

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россия, коты, собаки, общество