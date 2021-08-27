https://ria.ru/20210827/burma-1747552826.html
Бурманская кошка — лучший питомец для большой семьи
Бурманская кошка — лучший питомец для большой семьи - РИА Новости, 27.08.2021
Бурманская кошка — лучший питомец для большой семьи
Бурманская кошка — порода, которая отличается дружелюбным характером и харизмой. Как появилась европейская и американская бурма, как ухаживать за таким котом,... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T16:51
2021-08-27T16:51
2021-08-27T16:51
домашний питомец
европа
домашние животные
кошки
юго-восточная азия
россия
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Бурманская кошка — порода, которая отличается дружелюбным характером и харизмой. Как появилась европейская и американская бурма, как ухаживать за таким котом, подробное описание породы и как правильно выбрать бурманского котенка — в материале РИА Новости.Описание породыБурманские кошки — коренастые по телосложению и гладкошерстные животные, чем-то напоминающие по своим повадкам собак. Энергичный темперамент, глубокая преданность своим хозяевам и интерес к дрессировке отличают эту породу от остальных. Высокий интеллект бурмы можно заметить невооруженным взглядом — они любят удивлять хозяев своей наблюдательностью. Прогулка на поводке или активная игра в мячик для таких кошек — обычное дело.Как правило, в своей иерархии у кошачьих на первом месте стоит само животное. Но в случае с бурмой позицию лидера и эпицентра любви занимает человек. Преданность — одно из самых главных достоинств этой породы.История происхождения породыБирма (это прежнее название государства Мьянма в юго-восточной Азии) считается родиной бурманской кошки, которая обязана ей своим названием.Впервые упоминания об этой породе появились в 12 веке. Тогда бурма чтилась как божество — ее пускали в храмы во время богослужений и держала в своих домах знать, считая, что такое животное приносит удачу. Простолюдины же не могли себе этого позволить из-за дороговизны котят.Но широко известна в мире порода стала лишь в 20 веке. Первым официальным представителем бурманской кошки считается врач американского флота Джозеф Томпсон, который получил в подарок привезенную из Мьянмы бурму в 1930 году. Первую кошку с характерно желтыми глазами и темным окрасом звали Вонг Мау. Джозеф Томпсон настолько проникся породой, что решил начать работу над этим видом и привлек ученых для создания единого стандарта. Это и послужило началом популяризации породы в Америке, а затем в Европе и во всем мире. Отчего в наше время существует два вида бурманской кошки — европейская и американская.Особенности породыПредставители этой породы по внешним характеристикам схожи с пумой и имеют довольно крепкое телосложение. Их шерсть наименее подвержена линьке и обладает выраженным блеском, при этом не требует особого ухода.Обычно кошки других пород предпочитают гордое одиночество и избегают дружбы с собаками и детьми. Но в случае с бурмой дела обстоят иначе. Она крайне семейная представительница кошачьих и просто не может быть сама по себе. Повышенная активность ее скорее привлекает, нежели отпугивает. А низкая восприимчивость к стрессу только способствует общительности.По словам эксперта, главные ее особенности во внешности — взгляд и шерсть. Шерсть блестящая и шелковистая, от поглаживания бурмы можно получить тактильное наслаждение. Взгляд — из-за особой формы желтых глаз всегда "исподлобья". Не всем это нравится, многим бурмы кажутся сердитыми и недовольными.Характер бурмы тоже имеет свои особенности. Эти кошки любопытные, всегда "при делах". Обожают контакт и ласку. Следуют за человеком, как хвостик. Хорошо чувствуют себя в семье, где есть дети, где шумно и весело. Страдают в одиночестве. Бурм нельзя оставлять надолго одних, из-за этого они испытывают стресс и могут заболеть.Внешность и окрасБурманская кошка обладает гармонично сложенным телом средних размеров. Лапы по сравнению с туловищем кажутся тонкими, хвост средней длины, голова с широко поставленными ушами и крупными глазами ярко светлых оттенков. Шерсть бурмы без подшерстка, но при этом всегда обладает глубоким цветом и переливами. Согласно современным стандартам существует 14 окрасов бурмы. 10 из них относится к европейской породе и 4 к американской.Европейская бурма бывает:Американская бурма обладает следующими окрасами:Интересный факт: любой окрас бурманской кошки считается термозависимым. Чем ниже температура воздуха, тем темнее становится шерсть.Очень часто бурму называют "кирпич, завернутый в шелк". Несмотря на свой грациозный вид и внешнюю легкость, свойственную кошкам, она довольно тяжелая на подъем. Вес этой породы становится внушительным к зрелому возрасту.Стандарты породыСтандарт породы — это описание основных характеристик и признаков породы, которые используются для оценки животного. Другими словами, это идеальный образец, которого придерживаются заводчики и участники выставок. Стандарт бурманской кошки описан следующим образом.Телосложение — крепкое и хорошо сложенное, с мощной грудной клеткой и ровной спиной.Шерсть — густая и блестящая, без подшерстка.Голова — круглая, с широкими скулами, а шея тонкая и крепкая.Глаза — выразительные, больших размеров и круглой формы. Цвета бывают от золотисто-желтого до янтарного.Уши — треугольной формы с небольшой закругленностью на концах.Лапы среднего размера, на передних — пять пальцев, на задних — четыре.Хвост — средней длины с зауженным концом.Отличия между американской и европейской бурмойВ зависимости от места своего разведения (Америка это или Европа) животные имеют отличия во внешности:Что касается характера, здесь бурмы мало чем отличаются друг от друга. Что европейская, что американская — одинаковые кошки-компаньоны, любят общение и не переносят одиночества.ХарактерОсновные черты характера бурманской кошки — это повышенный уровень дружелюбия к окружающим, доброта и активность. На самом деле, бурма — это одна из самых лучших пород для жизни в большой семье. Такие питомцы обожают внимание, хорошо относятся к повышенной активности и стараются быть ближе к человеку. Для некоторых может быть минусом то, что кошка ходит по пятам и старается участвовать во всех событиях в доме. Но как говорят заводчики, это скорее достоинство, нежели недостаток. Ведь животные созданы для того, чтобы обмениваться положительными эмоциями с людьми, и бурма — как раз так тот самый источник хорошего настроения.Интересный факт — коты бурманской породы зачастую питают одинаковую любовь ко всем членам семьи, в то время как кошки выбирают только одного фаворита.Воспитание и дрессировкаБурманские кошки обладают довольно высоким интеллектом, по этому показателю можно даже приравнять их к собакам. Представители породы легко поддаются воспитанию и дрессировке. Благодаря своей любви к чистоте они быстро приучаются к лотку. Если начинать учить команды с раннего возраста, то уже к зрелости кот или кошка будут успешно выполнять различные трюки. Но здесь стоит учитывать небольшое упрямство бурмы. Она все-таки кошка, которая любит делать только то, что нравится ей. Потому если изначально команда или игрушка у бурмы не вызвала интереса, то вряд ли он появится в будущем. В воспитании следует избегать повышения голоса или наказания животного, тогда процесс обучения будет легким и позитивным для обеих стороны.Уход и содержаниеКошки бурманской породы совершенно неприхотливы в уходе и содержании. Тем не менее есть некоторые нюансы, которых стоит придерживаться.По словам Оксаны Ершовой, бурма не требует особого ухода. Чтобы шерсть блестела, необходимо качественное питание. Состояние "шубы" напрямую отражает состояние желудочно-кишечного тракта. Вычесывать бурму следует мягкой резиновой щеткой по мере необходимости. Надо также чистить ушки и протирать глазки влажным ватным диском.КормлениеКошку необходимо кормить не менее двух раз в день. Ее пищеварительный тракт настроен на регулярный прием мяса, потому в рационе обязательно должен присутствовать белок, а также жиры. Бурме, как и другим кошкам, запрещено есть сладкое и еду со стола.ВодопойВода у кошки должна быть в свободном доступе и достаточном количестве. Бутилированная или фильтрованная вода — лучший выбор для породистого питомца.Уход за когтямиКак и для любой кошки, бурме важно регулярно точить свои когти. В доме обязательно должна быть когтеточка с самого раннего возраста. Но, помимо вспомогательных средств, следует контролировать длину когтей с помощью когтерезки 1-2 раза в месяц.Уход за шерстьюБурмы — гладкошерстные создания, не требующие постоянного ухода за мехом. Достаточно 1-2 раза в неделю расчесывать шерстку для удаления частиц грязи, жира и волос. Для большего блеска можно протереть шерсть питомца кусочком замшевой ткани.Уход за ушами и глазамиГлаза бурманских кошек нуждаются в наибольшем внимании из-за особого строения — их следует регулярно протирать. Уши также необходимо чистить специальным лосьоном или чистой водой.Гигиенические процедурыБурма по своей природе любит чистоту, потому не нуждается в частом купании. Тем не менее кошкам можно принимать ванны раз в квартал с применением специальных средств и с учетом нескольких рекомендаций экспертов:Прогулки и игрыРазнообразные активности по душе бурманской кошке. Если животное привито, то его смело можно приучать к прогулкам на поводке. Но здесь стоит быть внимательным к его поведению. Если нахождение на улице вызывает у кошки сильный стресс, то лучше воздержаться от подобного вида развлечений.Бурма обожает игры и готова принимать в них участие круглосуточно. В зоомагазинах можно найти разного вида игрушки: мячики, мышки, лабиринты и многое другое для веселого времяпровождения.Бурмы теплолюбивы, не любят сквозняков и греются на батарее зимой. Очень любят пушистое и мягкое, поэтому если в доме есть пледы или лежанки из подобных материалов — бурма будет с удовольствием в них спать.ЗдоровьеЭти кошки славятся своим крепким здоровьем и иммунитетом. Но, как и у других пород, у них есть свои склонности к заболеваниям. Например, бурма подвержена частому воспалению десен. Помимо этого, она может страдать насморком и слезотечением. И в определенных случаях возможна склонность к сахарному диабету. Но риск таких заболеваний можно свести к минимуму благодаря правильному уходу и вниманию.ВакцинацияПрививки по возрасту необходимы для всех животных, и бурма не исключение. Вакцинация защищает животное от опасных вирусов и инфекций. Даже если питомец всю жизнь живет в квартире, он также в группе риска, так как люди приносят в дом бактерии и вирусы на обуви и одежде.Сколько живутИ здесь бурма все также походит на собаку. Продолжительность жизни этой кошки, в среднем, не менее 15 лет. Большая часть питомцев данной породы при хороших условиях доживают и до 20 лет.Срок жизни бурманской кошки определяется сильными генами и качественным питанием. Вмешательство в породу было минимальным со стороны человека, потому и генетика не утратила большую часть своих достоинств.Даже в преклонные годы кошка сохраняет качество своей шерсти и даже интерес к играм. Как говорят многие заводчики, обычному человеку сложно определить, сколько лет бурманской кошке — 4, 8 или 12.Также на срок жизни кошки бурмы могут влиять и другие, ненаследственные факторы:РазведениеКак утверждает заводчик-фелинолог Оксана Ершова, бурма — довольно сложная порода в плане разведения. У ее истоков стоит одна кошка, потому все бурмы по своей сути родственники. Важно грамотно подбирать пары, брать для племенной работы котов и кошек физически крепких, с сильным иммунитетом и развитыми инстинктами.Как правило, в помете бурманской кошки появляется от 3 до 5 котят. Роды для кошки проходят нелегко, очень часто требуется наблюдение ветеринаров. Но даже несмотря на все сложности, свои материнские задачи бурма выполняет ответственно. Многие хозяева могут запереживать в первые дни после родов кошки, так как она напрочь отказывается отходить от своих котят. Но это временное явление, в таком случае можно немного ей помочь — поставить миски с водой и едой поближе к "родовому гнезду". К тому же эта порода довольно чистоплотная, поэтому порядок в месте обитания она поддерживает безустанно.Сколько стоит бурманская кошка?Если говорить о приобретении котенка с хорошим происхождением, паспортом и прививками, то стоимость будет достигать 40 тыс. рублей в России или 650 долларов в зарубежной Европе. Родословная напрямую влияет на характеристики кошки: уровень здоровья, телосложение и вес, положение глаз или ушей, расцветку и характер.Можно найти бурму и за более низкую цену, но тогда о ее родословной будет мало известно — она не подойдет для племенного разведения и участия в выставках. И помимо этого, ее здоровье и внешние данные могут значительно отличаться от сородичей с проверенной родословной.Эксперты фелинологи выделяют 3 типа породистых кошек, которые влияют на стоимость животного:Советы по выбору котенкаРекомендациями по выбору котенка бурманской породы поделилась Оксана Ершова:
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домашний питомец, европа, домашние животные, кошки, юго-восточная азия, россия
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Бурманская кошка — порода, которая отличается дружелюбным характером и харизмой. Как появилась европейская и американская бурма, как ухаживать за таким котом, подробное описание породы и как правильно выбрать бурманского котенка — в материале РИА Новости.
Описание породы
Бурманские кошки — коренастые по телосложению и гладкошерстные животные, чем-то напоминающие по своим повадкам собак. Энергичный темперамент, глубокая преданность своим хозяевам и интерес к дрессировке отличают эту породу от остальных. Высокий интеллект бурмы можно заметить невооруженным взглядом — они любят удивлять хозяев своей наблюдательностью. Прогулка на поводке или активная игра в мячик для таких кошек — обычное дело.
Как правило, в своей иерархии у кошачьих на первом месте стоит само животное. Но в случае с бурмой позицию лидера и эпицентра любви занимает человек. Преданность — одно из самых главных достоинств этой породы.
История происхождения породы
Бирма
(это прежнее название государства Мьянма
в юго-восточной Азии
) считается родиной бурманской кошки, которая обязана ей своим названием.
Впервые упоминания об этой породе появились в 12 веке. Тогда бурма чтилась как божество — ее пускали в храмы во время богослужений и держала в своих домах знать, считая, что такое животное приносит удачу. Простолюдины же не могли себе этого позволить из-за дороговизны котят.
Но широко известна в мире порода стала лишь в 20 веке. Первым официальным представителем бурманской кошки считается врач американского флота Джозеф Томпсон, который получил в подарок привезенную из Мьянмы бурму в 1930 году. Первую кошку с характерно желтыми глазами и темным окрасом звали Вонг Мау. Джозеф Томпсон настолько проникся породой, что решил начать работу над этим видом и привлек ученых для создания единого стандарта. Это и послужило началом популяризации породы в Америке
, а затем в Европе
и во всем мире. Отчего в наше время существует два вида бурманской кошки — европейская и американская.
Особенности породы
Представители этой породы по внешним характеристикам схожи с пумой и имеют довольно крепкое телосложение. Их шерсть наименее подвержена линьке и обладает выраженным блеском, при этом не требует особого ухода.
Обычно кошки других пород предпочитают гордое одиночество и избегают дружбы с собаками и детьми. Но в случае с бурмой дела обстоят иначе. Она крайне семейная представительница кошачьих и просто не может быть сама по себе. Повышенная активность ее скорее привлекает, нежели отпугивает. А низкая восприимчивость к стрессу только способствует общительности.
"Бурманская кошка — идеальная порода. Она не требует особого ухода, неприхотлива в еде и при этом удивительно красива и контактна" — рассказала РИА Новости Оксана Ершова, заводчик-фелинолог породы бурма.
По словам эксперта, главные ее особенности во внешности — взгляд и шерсть. Шерсть блестящая и шелковистая, от поглаживания бурмы можно получить тактильное наслаждение. Взгляд — из-за особой формы желтых глаз всегда "исподлобья". Не всем это нравится, многим бурмы кажутся сердитыми и недовольными.
Характер бурмы тоже имеет свои особенности. Эти кошки любопытные, всегда "при делах". Обожают контакт и ласку. Следуют за человеком, как хвостик. Хорошо чувствуют себя в семье, где есть дети, где шумно и весело. Страдают в одиночестве. Бурм нельзя оставлять надолго одних, из-за этого они испытывают стресс и могут заболеть.
Внешность и окрас
Бурманская кошка обладает гармонично сложенным телом средних размеров. Лапы по сравнению с туловищем кажутся тонкими, хвост средней длины, голова с широко поставленными ушами и крупными глазами ярко светлых оттенков. Шерсть бурмы без подшерстка, но при этом всегда обладает глубоким цветом и переливами. Согласно современным стандартам существует 14 окрасов бурмы. 10 из них относится к европейской породе и 4 к американской.
Европейская бурма бывает:
—коричневой;
—голубой;
—шоколадной или карамельной;
—светло-серой (лиловой);
—красной;
—кремовой;
—коричнево-черепаховой (с пятнами черного или красного цвета);
—шоколадно-черепаховой (с кремовыми пятнами);
—голубой черепаховой (с кремовыми или светло-голубыми пятнами);
—лиловой черепаховой (со светло-кремовыми пятнами).
Американская бурма обладает следующими окрасами:
—соболиный (темно-коричневый);
—шоколадный шампань;
—голубой;
—платиновый (голубой оттенок с сиренево-розовым отливом).
Интересный факт: любой окрас бурманской кошки считается термозависимым. Чем ниже температура воздуха, тем темнее становится шерсть.
Очень часто бурму называют "кирпич, завернутый в шелк". Несмотря на свой грациозный вид и внешнюю легкость, свойственную кошкам, она довольно тяжелая на подъем. Вес этой породы становится внушительным к зрелому возрасту.
Вес бурманской кошки по возрасту
Возраст
Самец
Самка
1 месяц
от 450 до 750 г
от 300 до 500 г
3 месяца
от 1,5 до 2,4 кг
от 1,2 до 1,7 кг
6 месяцев
от 3 до 5,7 кг
от 2,5 до 3,6 кг
1 год
от 6 до 7,5 кг
от 3,5 до 5,4 кг
2 года
от 8 до 9 кг
от 4 до 6 кг
Стандарты породы
Стандарт породы — это описание основных характеристик и признаков породы, которые используются для оценки животного. Другими словами, это идеальный образец, которого придерживаются заводчики и участники выставок. Стандарт бурманской кошки описан следующим образом.
Телосложение — крепкое и хорошо сложенное, с мощной грудной клеткой и ровной спиной.
Шерсть — густая и блестящая, без подшерстка.
Голова — круглая, с широкими скулами, а шея тонкая и крепкая.
Глаза — выразительные, больших размеров и круглой формы. Цвета бывают от золотисто-желтого до янтарного.
Уши — треугольной формы с небольшой закругленностью на концах.
Лапы среднего размера, на передних — пять пальцев, на задних — четыре.
Хвост — средней длины с зауженным концом.
Отличия между американской и европейской бурмой
В зависимости от места своего разведения (Америка это или Европа) животные имеют отличия во внешности:
—Глаза американской кошки более круглые, будто она чем-то удивлена. У европейской более суровой взгляд за счет немного измененной верхней линии глаз.
—Уши американской бурмы меньше и поставлены выше, чем у европейской.
—Голова европейской более вытянутая, в то время как у американской более круглая.
—Американская бурма в целом более круглая и тяжелая на вид, а евробурма чуть более изящная.
Что касается характера, здесь бурмы мало чем отличаются друг от друга. Что европейская, что американская — одинаковые кошки-компаньоны, любят общение и не переносят одиночества.
Характер
Основные черты характера бурманской кошки — это повышенный уровень дружелюбия к окружающим, доброта и активность. На самом деле, бурма — это одна из самых лучших пород для жизни в большой семье. Такие питомцы обожают внимание, хорошо относятся к повышенной активности и стараются быть ближе к человеку. Для некоторых может быть минусом то, что кошка ходит по пятам и старается участвовать во всех событиях в доме. Но как говорят заводчики, это скорее достоинство, нежели недостаток. Ведь животные созданы для того, чтобы обмениваться положительными эмоциями с людьми, и бурма — как раз так тот самый источник хорошего настроения.
Интересный факт — коты бурманской породы зачастую питают одинаковую любовь ко всем членам семьи, в то время как кошки выбирают только одного фаворита.
Воспитание и дрессировка
Бурманские кошки обладают довольно высоким интеллектом, по этому показателю можно даже приравнять их к собакам. Представители породы легко поддаются воспитанию и дрессировке. Благодаря своей любви к чистоте они быстро приучаются к лотку. Если начинать учить команды с раннего возраста, то уже к зрелости кот или кошка будут успешно выполнять различные трюки. Но здесь стоит учитывать небольшое упрямство бурмы. Она все-таки кошка, которая любит делать только то, что нравится ей. Потому если изначально команда или игрушка у бурмы не вызвала интереса, то вряд ли он появится в будущем. В воспитании следует избегать повышения голоса или наказания животного, тогда процесс обучения будет легким и позитивным для обеих стороны.
Уход и содержание
Кошки бурманской породы совершенно неприхотливы в уходе и содержании. Тем не менее есть некоторые нюансы, которых стоит придерживаться.
По словам Оксаны Ершовой, бурма не требует особого ухода. Чтобы шерсть блестела, необходимо качественное питание. Состояние "шубы" напрямую отражает состояние желудочно-кишечного тракта. Вычесывать бурму следует мягкой резиновой щеткой по мере необходимости. Надо также чистить ушки и протирать глазки влажным ватным диском.
Кормление
Кошку необходимо кормить не менее двух раз в день. Ее пищеварительный тракт настроен на регулярный прием мяса, потому в рационе обязательно должен присутствовать белок, а также жиры. Бурме, как и другим кошкам, запрещено есть сладкое и еду со стола.
Водопой
Вода у кошки должна быть в свободном доступе и достаточном количестве. Бутилированная или фильтрованная вода — лучший выбор для породистого питомца.
Уход за когтями
Как и для любой кошки, бурме важно регулярно точить свои когти. В доме обязательно должна быть когтеточка с самого раннего возраста. Но, помимо вспомогательных средств, следует контролировать длину когтей с помощью когтерезки 1-2 раза в месяц.
Уход за шерстью
Бурмы — гладкошерстные создания, не требующие постоянного ухода за мехом. Достаточно 1-2 раза в неделю расчесывать шерстку для удаления частиц грязи, жира и волос. Для большего блеска можно протереть шерсть питомца кусочком замшевой ткани.
Уход за ушами и глазами
Глаза бурманских кошек нуждаются в наибольшем внимании из-за особого строения — их следует регулярно протирать. Уши также необходимо чистить специальным лосьоном или чистой водой.
Гигиенические процедуры
Бурма по своей природе любит чистоту, потому не нуждается в частом купании. Тем не менее кошкам можно принимать ванны раз в квартал с применением специальных средств и с учетом нескольких рекомендаций экспертов:
—вода должна быть не холоднее 38-40 градусов;
—в емкость для купания необходимо положить полотенце, чтобы животное не скользило, и любимые игрушки для отвлечения внимания;
—стоит исключить громкие звуки (шум от напора воды, фен и т.д.);
—сушку шерсти можно осуществлять только полотенцем.
Прогулки и игры
Разнообразные активности по душе бурманской кошке. Если животное привито, то его смело можно приучать к прогулкам на поводке. Но здесь стоит быть внимательным к его поведению. Если нахождение на улице вызывает у кошки сильный стресс, то лучше воздержаться от подобного вида развлечений.
Бурма обожает игры и готова принимать в них участие круглосуточно. В зоомагазинах можно найти разного вида игрушки: мячики, мышки, лабиринты и многое другое для веселого времяпровождения.
Бурмы теплолюбивы, не любят сквозняков и греются на батарее зимой. Очень любят пушистое и мягкое, поэтому если в доме есть пледы или лежанки из подобных материалов — бурма будет с удовольствием в них спать.
Здоровье
Эти кошки славятся своим крепким здоровьем и иммунитетом. Но, как и у других пород, у них есть свои склонности к заболеваниям. Например, бурма подвержена частому воспалению десен. Помимо этого, она может страдать насморком и слезотечением. И в определенных случаях возможна склонность к сахарному диабету. Но риск таких заболеваний можно свести к минимуму благодаря правильному уходу и вниманию.
Вакцинация
Прививки по возрасту необходимы для всех животных, и бурма не исключение. Вакцинация защищает животное от опасных вирусов и инфекций. Даже если питомец всю жизнь живет в квартире, он также в группе риска, так как люди приносят в дом бактерии и вирусы на обуви и одежде.
Сколько живут
И здесь бурма все также походит на собаку. Продолжительность жизни этой кошки, в среднем, не менее 15 лет. Большая часть питомцев данной породы при хороших условиях доживают и до 20 лет.
Срок жизни бурманской кошки определяется сильными генами и качественным питанием. Вмешательство в породу было минимальным со стороны человека, потому и генетика не утратила большую часть своих достоинств.
Даже в преклонные годы кошка сохраняет качество своей шерсти и даже интерес к играм. Как говорят многие заводчики, обычному человеку сложно определить, сколько лет бурманской кошке — 4, 8 или 12.
Также на срок жизни кошки бурмы могут влиять и другие, ненаследственные факторы:
—репродуктивная функция — как правило, роды не прибавляют здоровьям кошкам, а скорее наоборот. Особенно негативно на возраст и качество жизни влияет отсутствие спаривания, если кошка не стерилизована. Потому ветеринары рекомендуют стерилизовать или кастрировать животное по достижении 1 года;
—болезни — отсутствие прививок, дегельминтизации и безопасности в помещении создают повышенный риск возникновения заболеваний питомца;
—питание — приобретая генетически крепкую кошку, требующую регулярного и полноценного питания, не стоит удивляться, что она плохо чувствует себя после человеческой еды со стола;
—психологическое состояние — фактор, который также влияет на срок жизни кошки. По аналогии с людьми, если животное часто испытывает стресс и подвергается физическим нападкам, оно значительно хуже себя чувствует, отчего и возникают сопутствующие заболевания и проблемы в будущем.
Разведение
Как утверждает заводчик-фелинолог Оксана Ершова, бурма — довольно сложная порода в плане разведения. У ее истоков стоит одна кошка, потому все бурмы по своей сути родственники. Важно грамотно подбирать пары, брать для племенной работы котов и кошек физически крепких, с сильным иммунитетом и развитыми инстинктами.
Как правило, в помете бурманской кошки появляется от 3 до 5 котят. Роды для кошки проходят нелегко, очень часто требуется наблюдение ветеринаров. Но даже несмотря на все сложности, свои материнские задачи бурма выполняет ответственно. Многие хозяева могут запереживать в первые дни после родов кошки, так как она напрочь отказывается отходить от своих котят. Но это временное явление, в таком случае можно немного ей помочь — поставить миски с водой и едой поближе к "родовому гнезду". К тому же эта порода довольно чистоплотная, поэтому порядок в месте обитания она поддерживает безустанно.
Сколько стоит бурманская кошка?
Если говорить о приобретении котенка с хорошим происхождением, паспортом и прививками, то стоимость будет достигать 40 тыс. рублей в России
или 650 долларов в зарубежной Европе. Родословная напрямую влияет на характеристики кошки: уровень здоровья, телосложение и вес, положение глаз или ушей, расцветку и характер.
Можно найти бурму и за более низкую цену, но тогда о ее родословной будет мало известно — она не подойдет для племенного разведения и участия в выставках. И помимо этого, ее здоровье и внешние данные могут значительно отличаться от сородичей с проверенной родословной.
Эксперты фелинологи выделяют 3 типа породистых кошек, которые влияют на стоимость животного:
Pet класс
Категория домашних любимцев
Breed класс
Категория для разведения
Show класс
Категория для выставок
Животные этого класса не подходят для разведения и выставок из-за несоответствия стандартам породы. Дефекты могут быть разными — неправильный прикус, цвет глаз или длина шерсти.
Несмотря на это они точно также способны быть хорошими друзьями для своих хозяев.
У животного breed класса есть только самые незначительные дефекты.
При удачном разведении и должном уходе котята этого класса могут стать высокопородными и получить возможность участия в выставках и конкурсах.
Полное соответствие животного стандарту породы. Как правило, у кошек этого класса есть высокий племенной рейтинг.
Но даже при условии грамотного разведения ни один заводчик не может дать полной гарантии в том, каким котенок вырастет.
Советы по выбору котенка
Рекомендациями по выбору котенка бурманской породы поделилась Оксана Ершова:
1"Первый совет. При выборе котенка сначала выбирайте заводчика. В мире кошек все зависит от людей. И после приобретения котенка владельцу предстоит общаться с заводчиком, консультироваться по возникающим вопросам. Насколько вам комфортно общаться, доверяете ли вы этому заводчику? Задавайте любые вопросы, даже если они кажутся вам глупыми.
2Второй совет. Выбирайте будущего питомца сердцем. Даже если вы хотите только соболиную девочку, если к вам на руки придет и заурчит лиловый мальчик — присмотритесь к нему. Возможно, он сам вас выбрал. Ведь котенок бурмы будет жить с вами 15-20 лет. Бурмы — долгожители. Он станет частью семьи.
3Третий совет. Понаблюдайте за поведением котенка. Он должен быть активный, игривый, как ребенок. Не должно быть выделений из носа, глаз, рта. Шерсть должна блестеть".