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Бурманская кошка — лучший питомец для большой семьи

Бурманская кошка — лучший питомец для большой семьи - РИА Новости, 27.08.2021

Бурманская кошка — лучший питомец для большой семьи

Бурманская кошка — порода, которая отличается дружелюбным характером и харизмой. Как появилась европейская и американская бурма, как ухаживать за таким котом,... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T16:51

2021-08-27T16:51

2021-08-27T16:51

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Бурманская кошка — порода, которая отличается дружелюбным характером и харизмой. Как появилась европейская и американская бурма, как ухаживать за таким котом, подробное описание породы и как правильно выбрать бурманского котенка — в материале РИА Новости.Описание породыБурманские кошки — коренастые по телосложению и гладкошерстные животные, чем-то напоминающие по своим повадкам собак. Энергичный темперамент, глубокая преданность своим хозяевам и интерес к дрессировке отличают эту породу от остальных. Высокий интеллект бурмы можно заметить невооруженным взглядом — они любят удивлять хозяев своей наблюдательностью. Прогулка на поводке или активная игра в мячик для таких кошек — обычное дело.Как правило, в своей иерархии у кошачьих на первом месте стоит само животное. Но в случае с бурмой позицию лидера и эпицентра любви занимает человек. Преданность — одно из самых главных достоинств этой породы.История происхождения породыБирма (это прежнее название государства Мьянма в юго-восточной Азии) считается родиной бурманской кошки, которая обязана ей своим названием.Впервые упоминания об этой породе появились в 12 веке. Тогда бурма чтилась как божество — ее пускали в храмы во время богослужений и держала в своих домах знать, считая, что такое животное приносит удачу. Простолюдины же не могли себе этого позволить из-за дороговизны котят.Но широко известна в мире порода стала лишь в 20 веке. Первым официальным представителем бурманской кошки считается врач американского флота Джозеф Томпсон, который получил в подарок привезенную из Мьянмы бурму в 1930 году. Первую кошку с характерно желтыми глазами и темным окрасом звали Вонг Мау. Джозеф Томпсон настолько проникся породой, что решил начать работу над этим видом и привлек ученых для создания единого стандарта. Это и послужило началом популяризации породы в Америке, а затем в Европе и во всем мире. Отчего в наше время существует два вида бурманской кошки — европейская и американская.Особенности породыПредставители этой породы по внешним характеристикам схожи с пумой и имеют довольно крепкое телосложение. Их шерсть наименее подвержена линьке и обладает выраженным блеском, при этом не требует особого ухода.Обычно кошки других пород предпочитают гордое одиночество и избегают дружбы с собаками и детьми. Но в случае с бурмой дела обстоят иначе. Она крайне семейная представительница кошачьих и просто не может быть сама по себе. Повышенная активность ее скорее привлекает, нежели отпугивает. А низкая восприимчивость к стрессу только способствует общительности.По словам эксперта, главные ее особенности во внешности — взгляд и шерсть. Шерсть блестящая и шелковистая, от поглаживания бурмы можно получить тактильное наслаждение. Взгляд — из-за особой формы желтых глаз всегда "исподлобья". Не всем это нравится, многим бурмы кажутся сердитыми и недовольными.Характер бурмы тоже имеет свои особенности. Эти кошки любопытные, всегда "при делах". Обожают контакт и ласку. Следуют за человеком, как хвостик. Хорошо чувствуют себя в семье, где есть дети, где шумно и весело. Страдают в одиночестве. Бурм нельзя оставлять надолго одних, из-за этого они испытывают стресс и могут заболеть.Внешность и окрасБурманская кошка обладает гармонично сложенным телом средних размеров. Лапы по сравнению с туловищем кажутся тонкими, хвост средней длины, голова с широко поставленными ушами и крупными глазами ярко светлых оттенков. Шерсть бурмы без подшерстка, но при этом всегда обладает глубоким цветом и переливами. Согласно современным стандартам существует 14 окрасов бурмы. 10 из них относится к европейской породе и 4 к американской.Европейская бурма бывает:Американская бурма обладает следующими окрасами:Интересный факт: любой окрас бурманской кошки считается термозависимым. Чем ниже температура воздуха, тем темнее становится шерсть.Очень часто бурму называют "кирпич, завернутый в шелк". Несмотря на свой грациозный вид и внешнюю легкость, свойственную кошкам, она довольно тяжелая на подъем. Вес этой породы становится внушительным к зрелому возрасту.Стандарты породыСтандарт породы — это описание основных характеристик и признаков породы, которые используются для оценки животного. Другими словами, это идеальный образец, которого придерживаются заводчики и участники выставок. Стандарт бурманской кошки описан следующим образом.Телосложение — крепкое и хорошо сложенное, с мощной грудной клеткой и ровной спиной.Шерсть — густая и блестящая, без подшерстка.Голова — круглая, с широкими скулами, а шея тонкая и крепкая.Глаза — выразительные, больших размеров и круглой формы. Цвета бывают от золотисто-желтого до янтарного.Уши — треугольной формы с небольшой закругленностью на концах.Лапы среднего размера, на передних — пять пальцев, на задних — четыре.Хвост — средней длины с зауженным концом.Отличия между американской и европейской бурмойВ зависимости от места своего разведения (Америка это или Европа) животные имеют отличия во внешности:Что касается характера, здесь бурмы мало чем отличаются друг от друга. Что европейская, что американская — одинаковые кошки-компаньоны, любят общение и не переносят одиночества.ХарактерОсновные черты характера бурманской кошки — это повышенный уровень дружелюбия к окружающим, доброта и активность. На самом деле, бурма — это одна из самых лучших пород для жизни в большой семье. Такие питомцы обожают внимание, хорошо относятся к повышенной активности и стараются быть ближе к человеку. Для некоторых может быть минусом то, что кошка ходит по пятам и старается участвовать во всех событиях в доме. Но как говорят заводчики, это скорее достоинство, нежели недостаток. Ведь животные созданы для того, чтобы обмениваться положительными эмоциями с людьми, и бурма — как раз так тот самый источник хорошего настроения.Интересный факт — коты бурманской породы зачастую питают одинаковую любовь ко всем членам семьи, в то время как кошки выбирают только одного фаворита.Воспитание и дрессировкаБурманские кошки обладают довольно высоким интеллектом, по этому показателю можно даже приравнять их к собакам. Представители породы легко поддаются воспитанию и дрессировке. Благодаря своей любви к чистоте они быстро приучаются к лотку. Если начинать учить команды с раннего возраста, то уже к зрелости кот или кошка будут успешно выполнять различные трюки. Но здесь стоит учитывать небольшое упрямство бурмы. Она все-таки кошка, которая любит делать только то, что нравится ей. Потому если изначально команда или игрушка у бурмы не вызвала интереса, то вряд ли он появится в будущем. В воспитании следует избегать повышения голоса или наказания животного, тогда процесс обучения будет легким и позитивным для обеих стороны.Уход и содержаниеКошки бурманской породы совершенно неприхотливы в уходе и содержании. Тем не менее есть некоторые нюансы, которых стоит придерживаться.По словам Оксаны Ершовой, бурма не требует особого ухода. Чтобы шерсть блестела, необходимо качественное питание. Состояние "шубы" напрямую отражает состояние желудочно-кишечного тракта. Вычесывать бурму следует мягкой резиновой щеткой по мере необходимости. Надо также чистить ушки и протирать глазки влажным ватным диском.КормлениеКошку необходимо кормить не менее двух раз в день. Ее пищеварительный тракт настроен на регулярный прием мяса, потому в рационе обязательно должен присутствовать белок, а также жиры. Бурме, как и другим кошкам, запрещено есть сладкое и еду со стола.ВодопойВода у кошки должна быть в свободном доступе и достаточном количестве. Бутилированная или фильтрованная вода — лучший выбор для породистого питомца.Уход за когтямиКак и для любой кошки, бурме важно регулярно точить свои когти. В доме обязательно должна быть когтеточка с самого раннего возраста. Но, помимо вспомогательных средств, следует контролировать длину когтей с помощью когтерезки 1-2 раза в месяц.Уход за шерстьюБурмы — гладкошерстные создания, не требующие постоянного ухода за мехом. Достаточно 1-2 раза в неделю расчесывать шерстку для удаления частиц грязи, жира и волос. Для большего блеска можно протереть шерсть питомца кусочком замшевой ткани.Уход за ушами и глазамиГлаза бурманских кошек нуждаются в наибольшем внимании из-за особого строения — их следует регулярно протирать. Уши также необходимо чистить специальным лосьоном или чистой водой.Гигиенические процедурыБурма по своей природе любит чистоту, потому не нуждается в частом купании. Тем не менее кошкам можно принимать ванны раз в квартал с применением специальных средств и с учетом нескольких рекомендаций экспертов:Прогулки и игрыРазнообразные активности по душе бурманской кошке. Если животное привито, то его смело можно приучать к прогулкам на поводке. Но здесь стоит быть внимательным к его поведению. Если нахождение на улице вызывает у кошки сильный стресс, то лучше воздержаться от подобного вида развлечений.Бурма обожает игры и готова принимать в них участие круглосуточно. В зоомагазинах можно найти разного вида игрушки: мячики, мышки, лабиринты и многое другое для веселого времяпровождения.Бурмы теплолюбивы, не любят сквозняков и греются на батарее зимой. Очень любят пушистое и мягкое, поэтому если в доме есть пледы или лежанки из подобных материалов — бурма будет с удовольствием в них спать.ЗдоровьеЭти кошки славятся своим крепким здоровьем и иммунитетом. Но, как и у других пород, у них есть свои склонности к заболеваниям. Например, бурма подвержена частому воспалению десен. Помимо этого, она может страдать насморком и слезотечением. И в определенных случаях возможна склонность к сахарному диабету. Но риск таких заболеваний можно свести к минимуму благодаря правильному уходу и вниманию.ВакцинацияПрививки по возрасту необходимы для всех животных, и бурма не исключение. Вакцинация защищает животное от опасных вирусов и инфекций. Даже если питомец всю жизнь живет в квартире, он также в группе риска, так как люди приносят в дом бактерии и вирусы на обуви и одежде.Сколько живутИ здесь бурма все также походит на собаку. Продолжительность жизни этой кошки, в среднем, не менее 15 лет. Большая часть питомцев данной породы при хороших условиях доживают и до 20 лет.Срок жизни бурманской кошки определяется сильными генами и качественным питанием. Вмешательство в породу было минимальным со стороны человека, потому и генетика не утратила большую часть своих достоинств.Даже в преклонные годы кошка сохраняет качество своей шерсти и даже интерес к играм. Как говорят многие заводчики, обычному человеку сложно определить, сколько лет бурманской кошке — 4, 8 или 12.Также на срок жизни кошки бурмы могут влиять и другие, ненаследственные факторы:РазведениеКак утверждает заводчик-фелинолог Оксана Ершова, бурма — довольно сложная порода в плане разведения. У ее истоков стоит одна кошка, потому все бурмы по своей сути родственники. Важно грамотно подбирать пары, брать для племенной работы котов и кошек физически крепких, с сильным иммунитетом и развитыми инстинктами.Как правило, в помете бурманской кошки появляется от 3 до 5 котят. Роды для кошки проходят нелегко, очень часто требуется наблюдение ветеринаров. Но даже несмотря на все сложности, свои материнские задачи бурма выполняет ответственно. Многие хозяева могут запереживать в первые дни после родов кошки, так как она напрочь отказывается отходить от своих котят. Но это временное явление, в таком случае можно немного ей помочь — поставить миски с водой и едой поближе к "родовому гнезду". К тому же эта порода довольно чистоплотная, поэтому порядок в месте обитания она поддерживает безустанно.Сколько стоит бурманская кошка?Если говорить о приобретении котенка с хорошим происхождением, паспортом и прививками, то стоимость будет достигать 40 тыс. рублей в России или 650 долларов в зарубежной Европе. Родословная напрямую влияет на характеристики кошки: уровень здоровья, телосложение и вес, положение глаз или ушей, расцветку и характер.Можно найти бурму и за более низкую цену, но тогда о ее родословной будет мало известно — она не подойдет для племенного разведения и участия в выставках. И помимо этого, ее здоровье и внешние данные могут значительно отличаться от сородичей с проверенной родословной.Эксперты фелинологи выделяют 3 типа породистых кошек, которые влияют на стоимость животного:Советы по выбору котенкаРекомендациями по выбору котенка бурманской породы поделилась Оксана Ершова:

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https://ria.ru/20201214/siamskaya-1589120383.html

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домашний питомец, европа, домашние животные, кошки, юго-восточная азия, россия