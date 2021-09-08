12:45 08.09.2021 (обновлено: 12:46 08.09.2021)
Как приучить котенка к лотку: советы и рекомендации заводчиков
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Когда в доме появляется пушистый питомец, не имеет значения, девочка или мальчик, надо ему привить хорошие манеры. Знакомство с туалетом можно начинать в 1.5-2 месяца. Как быстро и легко приучить маленького котенка к лотку с наполнителем – в материале РИА Новости.
В каком возрасте приучать котенка
Животных из питомников обычно продают не раньше 3 месяцев. В этом возрасте домашние котята с лотком уже на ты. Кошки – очень умные существа и всему учатся сами, просто наблюдая за старшими. Глядя на маму, малыши повторяют все, что делает она. Вмешательство человека в этот процесс, как правило, вообще не требуется. Необходимо только позаботиться о подходящем для маленького котенка лотке. Идеально подойдет открытый лоток с высокими бортами и низким входом.
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– В 3-4 недели маленьких котят из "родового гнезда" можно переселить в вольер, застеленный специальными ветеринарными пеленками. Когда им исполнится 1.5 месяца, можно поставить лоток. Детки наблюдают за мамой-кошкой и копируют ее. С 2-2.5 месяцев они уже уверенно пользуются лотком. Пеленки понемногу можно убирать. Когда все освоили туалет, котят можно выпускать из вольера, – рассказала РИА Новости владелица питомника кошек породы европейская бурма "Jasper Burmese" Наталия Сиенко.
Как понять, что котенок хочет в туалет
Если животное начинает беспокоиться: суетится, бегает, копает лапами пол, надо посадить его в емкость с наполнителем. Обычно котята, не привыкшие к лотку, выпрыгивают из него и продолжают искать место для туалета. Необходимо немедленно отнести его обратно.
Где разместить лоток
Подавляющему большинству кошек требуется 2 отдельных лотка для маленьких и больших нужд. Животные инстинктивно предпочитают делать это в разных местах. В дикой природе от этого часто зависит их безопасность. В домашних условиях инстинкты могут продолжать работать, и тогда дефицит лотков может привести к проблемам – котенок будет искать дополнительное место для туалета.
Лоток должен располагаться в легкодоступном, но укромном месте, чтобы животное чувствовало себя в безопасности, – подойдет ванная, туалет или теплый балкон. Емкость размещается в углу или возле стены. Если поставить его в центре помещения, котенку будет некомфортно им пользоваться.
Лотки
Приспособления для отправления естественных надобностей бывают нескольких видов:
- —Открытый без сетки. Обычная коробка с низкими бортами, в которой наполнитель ничем не закрывается. Кошки охотно пользуются такими. Убирать сам лоток легко, но животные разносят наполнитель по всему дому. Специальные коврики для лап, как правило, не помогают. Кроме того, питомцы иногда любят копать в лотке – весь наполнитель может оказаться снаружи. В магазинах такие пластиковые изделия продаются от 200 до 500 рублей.
- —Открытый с сеткой. Стоят от 250 рублей до 1000. Сверху наполнитель закрывается сеткой. Уборка займет чуть больше времени, так как ячеистое покрытие необходимо мыть минимум раз в день, но лапы питомца всегда будут чистыми.
- —Лоток-домик. Можно купить по цене от 1500 до 6000 рублей. У всех домиков съемная верхняя часть, у некоторых еще и выдвигающийся пол – такие стоят дороже, но их удобнее убирать. Они также бывают с сеткой и без. У многих домиков есть угольные фильтры для поглощения неприятных запахов, но это просто маркетинговый ход, и переплачивать за них не стоит. Во-первых, туалеты не герметичны, а во-вторых, современные наполнители отлично справляются с запахами.
- —Самоочищающийся. Это самые дорогие лотки. Цена начинается от 20 000 рублей, зато у хозяина не будет проблем с уборкой. Высокотехнологичное устройство самостоятельно заменяет наполнитель и разравнивает его после каждого посещения животным. Мотор работает практически бесшумно.
Древесный наполнитель для кошачьего туалета
Древесный наполнитель для кошачьего туалета
Наполнители
Часто бывает, что нужно перепробовать несколько видов наполнителя, чтобы понять, какой нравится кошке. Самые распространенные виды:
– Древесный. Самый экологичный и дешевый: от 20 рублей за килограмм. Не аллергенный и абсолютно безопасный. Прилипает к лапам.
– Цеолитовый. Немного дороже: от 22 рублей за килограмм. Меньше расходуется и лучше впитывает, чем древесный. Также прилипает к лапам.
– Зерновой и целлюлозный. Оба вида наполнителя органические. Это значит, если котенок нечаянно съест гранулы, его здоровью они не повредят. Легко комкуются, почти не прилипают к лапам. Продаются от 150 рублей за килограмм.
– Силикагелевый. Самый дорогой. Не прилипает к лапам, хорошо впитывает запах, но плохо комкуется. Токсичен при попадании в организм животного.
– Без наполнителя. Если лоток с сеткой, возможно обойтись и без наполнителя, в этом случае придется мыть лоток после каждого использования, иначе неприятных запахов не избежать, либо класть под сетку специальную ветеринарную, впитывающую пеленку.
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Как приучать котенка к лотку
Обучение кошки цивилизованно ходить в туалет включает несколько этапов.
Знакомство с лотком
Мама-кошка сама показывает котятам, как ведут себя воспитанные животные. Они реагируют на ее запах в лотке и догадываются, для чего нужно это приспособление. Будет нелишним попросить у заводчика немного использованного наполнителя из лотка, в который ходил котенок. Знакомые запахи помогут ему сориентироваться в новом жилище.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКотята пород скоттиш-фолд (шотландская вислоухая) и британская
Котята пород скоттиш-фолд (шотландская вислоухая) и британская
Если животное попало в дом с улицы или рано осталось без матери, приучать к лотку придется хозяину. Котенка следует держать в маленьком, закрытом помещении до тех пор, пока он не научится пользоваться лотком по назначению. Чем меньше территория свободного передвижения для животного, тем лучше.
– Это не значит, что надо запереть малыша в туалете или темной кладовке. Посадите его в небольшую комнату или поставьте в комнате вольер. Выберите укромное место для лотка, – пояснила Наталия Сиенко.
Наблюдение и помощь
Сначала котенку может понадобиться помощь хозяина. Каждый раз, когда он будет проявлять признаки беспокойства, необходимо сажать его в лоток.
– Обычно достаточно 4-5 раз, но, если животное и после 5 раза продолжает сбегать из лотка, лучше оставить его в покое и задуматься о причинах. Возможно, ему категорически не подходит сам лоток. Может быть, его не устраивает наполнитель или то место, куда вы поставили лоток, – рассказала Наталия Сиенко.
Закрепление навыка
Как только котенок воспользовался лотком, надо похвалить его: погладить, дать лакомство и обязательно сказать, какой он хороший. Кошки не понимают значения слов, но очень тонко различают все оттенки эмоций по голосу человека.
Если проходит мимо лотка
Случается, что питомец пренебрегает полученным навыком и может наделать лужу где не положено.
Причины
Не подходит наполнитель, лоток или место, где он стоит, кажется котенку небезопасным.
Что делать
Для начала следует переставить емкость в более укромный уголок. Если котенок все равно продолжает его игнорировать, необходимо заменить наполнитель. Новый лоток предлагают привередливому малышу в последнюю очередь.
Распространенные ошибки при приучении
Если попытки приучить малыша к лотку не удаются, причин может быть несколько:
- 1Лоток непривычной конфигурации. Первые несколько недель в новом доме котенку бывает сложно адаптироваться к незнакомым людям, предметам и запахам. Ему будет легче сообразить, куда ходить в туалет, если хозяин поставит точно такой же лоток, которым он пользовался у заводчика.
- 2Новый наполнитель. Чтобы помочь котенку сообразить, что к чему, следует предложить ему уже знакомый наполнитель. В дальнейшем, когда животное освоится, можно поменять и лоток, и впитывающую субстанцию.
- 3Место. Кошки нуждаются в безопасном месте для туалета, где они могут полностью расслабиться. Это особенно важно, если в доме есть еще животные.
- 4Наказание. Нельзя кричать на маленького котенка, макать его в лужицу и, тем более, бить. Проблемы с лотком возникают из-за неправильного поведения хозяина. От наказаний котенок будет нервничать и еще больше ошибаться. Если питомца застали на "месте преступления" в процессе, можно строго сказать ему, что он плохо себя ведет. Животное все поймет по недовольному голосу. Ругать по прошествии времени бесполезно – кошки не способны связать причины и следствия прошлого и настоящего. Котенок просто не догадается, что именно не нравится его хозяину.
- 5Запахи. Лужицы и кучки, оставленные в неправильных местах, следует замывать большим количеством воды и обрабатывать специальными препаратами против кошачьих меток. Они продаются во всех зоомагазинах. Обычная бытовая химия не подойдет. Во-первых, у животного может начаться аллергия. Во-вторых, даже хлорка не уничтожит запах до конца. Котенок будет его чувствовать и возвращаться.
- 6Один лоток. Большинству кошек требуется 2 лотка для комфортной жизни.
Приучение к унитазу
Приучать к унитазу можно начинать, как только котенок станет уверенно пользоваться своим лотком, но не ранее 5 месяцев. К этому возрасту малыш уже сможет самостоятельно выбраться наружу, если вдруг потеряет равновесие и упадет.
Для начала емкость ставится как можно ближе к унитазу. Как только животное освоится на новом месте, лоток заменяется на систему приучения кошек к унитазу – специальный пластмассовый поддон на сантехнический прибор. Они бывают разного дизайна, цвета и стоимости. Самая простая обойдется в 400 рублей, дорогая – в 2500. В эту систему следует насыпать привычный для котенка наполнитель. Через 3-4 дня можно поставить ее на унитаз под стульчак и посадить в нее питомца, чтобы обозначить новое место. Как только котенок привыкнет, в системе вырезается небольшое отверстие. Каждый месяц отверстие немного увеличивается, а количество наполнителя уменьшается. Животное понемногу приучается балансировать на унитазе и отвыкает от наполнителя. Когда котенок будет уверенно чувствовать себя на унитазе, систему можно убрать.
Приучение кошки к унитазу
Если на каком-то этапе котенку станет некомфортно, и он начнет искать себе более подходящее место для туалета, значит, хозяин поторопился и отверстие в системе слишком большое. Необходимо приобрести новую систему и сделать отверстие меньше еще на месяц.