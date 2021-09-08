https://ria.ru/20210908/kotyata-1749155710.html

Как приучить котенка к лотку: советы и рекомендации заводчиков

Как приучить котенка к лотку с наполнителем быстро и легко: советы и рекомендации

Как приучить котенка к лотку: советы и рекомендации заводчиков

Когда в доме появляется пушистый питомец, не имеет значения, девочка или мальчик, надо ему привить хорошие манеры. Знакомство с туалетом можно начинать в 1.5-2... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T12:45

2021-09-08T12:45

2021-09-08T12:46

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Когда в доме появляется пушистый питомец, не имеет значения, девочка или мальчик, надо ему привить хорошие манеры. Знакомство с туалетом можно начинать в 1.5-2 месяца. Как быстро и легко приучить маленького котенка к лотку с наполнителем – в материале РИА Новости. В каком возрасте приучать котенкаЖивотных из питомников обычно продают не раньше 3 месяцев. В этом возрасте домашние котята с лотком уже на ты. Кошки – очень умные существа и всему учатся сами, просто наблюдая за старшими. Глядя на маму, малыши повторяют все, что делает она. Вмешательство человека в этот процесс, как правило, вообще не требуется. Необходимо только позаботиться о подходящем для маленького котенка лотке. Идеально подойдет открытый лоток с высокими бортами и низким входом.– В 3-4 недели маленьких котят из "родового гнезда" можно переселить в вольер, застеленный специальными ветеринарными пеленками. Когда им исполнится 1.5 месяца, можно поставить лоток. Детки наблюдают за мамой-кошкой и копируют ее. С 2-2.5 месяцев они уже уверенно пользуются лотком. Пеленки понемногу можно убирать. Когда все освоили туалет, котят можно выпускать из вольера, – рассказала РИА Новости владелица питомника кошек породы европейская бурма "Jasper Burmese" Наталия Сиенко.Как понять, что котенок хочет в туалетЕсли животное начинает беспокоиться: суетится, бегает, копает лапами пол, надо посадить его в емкость с наполнителем. Обычно котята, не привыкшие к лотку, выпрыгивают из него и продолжают искать место для туалета. Необходимо немедленно отнести его обратно.Где разместить лотокПодавляющему большинству кошек требуется 2 отдельных лотка для маленьких и больших нужд. Животные инстинктивно предпочитают делать это в разных местах. В дикой природе от этого часто зависит их безопасность. В домашних условиях инстинкты могут продолжать работать, и тогда дефицит лотков может привести к проблемам – котенок будет искать дополнительное место для туалета.Лоток должен располагаться в легкодоступном, но укромном месте, чтобы животное чувствовало себя в безопасности, – подойдет ванная, туалет или теплый балкон. Емкость размещается в углу или возле стены. Если поставить его в центре помещения, котенку будет некомфортно им пользоваться.ЛоткиПриспособления для отправления естественных надобностей бывают нескольких видов:НаполнителиЧасто бывает, что нужно перепробовать несколько видов наполнителя, чтобы понять, какой нравится кошке. Самые распространенные виды:– Древесный. Самый экологичный и дешевый: от 20 рублей за килограмм. Не аллергенный и абсолютно безопасный. Прилипает к лапам.– Цеолитовый. Немного дороже: от 22 рублей за килограмм. Меньше расходуется и лучше впитывает, чем древесный. Также прилипает к лапам.– Зерновой и целлюлозный. Оба вида наполнителя органические. Это значит, если котенок нечаянно съест гранулы, его здоровью они не повредят. Легко комкуются, почти не прилипают к лапам. Продаются от 150 рублей за килограмм.– Силикагелевый. Самый дорогой. Не прилипает к лапам, хорошо впитывает запах, но плохо комкуется. Токсичен при попадании в организм животного.– Без наполнителя. Если лоток с сеткой, возможно обойтись и без наполнителя, в этом случае придется мыть лоток после каждого использования, иначе неприятных запахов не избежать, либо класть под сетку специальную ветеринарную, впитывающую пеленку.Как приучать котенка к лоткуОбучение кошки цивилизованно ходить в туалет включает несколько этапов.Знакомство с лоткомМама-кошка сама показывает котятам, как ведут себя воспитанные животные. Они реагируют на ее запах в лотке и догадываются, для чего нужно это приспособление. Будет нелишним попросить у заводчика немного использованного наполнителя из лотка, в который ходил котенок. Знакомые запахи помогут ему сориентироваться в новом жилище.Если животное попало в дом с улицы или рано осталось без матери, приучать к лотку придется хозяину. Котенка следует держать в маленьком, закрытом помещении до тех пор, пока он не научится пользоваться лотком по назначению. Чем меньше территория свободного передвижения для животного, тем лучше.– Это не значит, что надо запереть малыша в туалете или темной кладовке. Посадите его в небольшую комнату или поставьте в комнате вольер. Выберите укромное место для лотка, – пояснила Наталия Сиенко.Наблюдение и помощьСначала котенку может понадобиться помощь хозяина. Каждый раз, когда он будет проявлять признаки беспокойства, необходимо сажать его в лоток.Закрепление навыкаКак только котенок воспользовался лотком, надо похвалить его: погладить, дать лакомство и обязательно сказать, какой он хороший. Кошки не понимают значения слов, но очень тонко различают все оттенки эмоций по голосу человека.Если проходит мимо лоткаСлучается, что питомец пренебрегает полученным навыком и может наделать лужу где не положено.ПричиныНе подходит наполнитель, лоток или место, где он стоит, кажется котенку небезопасным.Что делатьДля начала следует переставить емкость в более укромный уголок. Если котенок все равно продолжает его игнорировать, необходимо заменить наполнитель. Новый лоток предлагают привередливому малышу в последнюю очередь.Распространенные ошибки при приученииЕсли попытки приучить малыша к лотку не удаются, причин может быть несколько:Приучение к унитазуПриучать к унитазу можно начинать, как только котенок станет уверенно пользоваться своим лотком, но не ранее 5 месяцев. К этому возрасту малыш уже сможет самостоятельно выбраться наружу, если вдруг потеряет равновесие и упадет.Для начала емкость ставится как можно ближе к унитазу. Как только животное освоится на новом месте, лоток заменяется на систему приучения кошек к унитазу – специальный пластмассовый поддон на сантехнический прибор. Они бывают разного дизайна, цвета и стоимости. Самая простая обойдется в 400 рублей, дорогая – в 2500. В эту систему следует насыпать привычный для котенка наполнитель. Через 3-4 дня можно поставить ее на унитаз под стульчак и посадить в нее питомца, чтобы обозначить новое место. Как только котенок привыкнет, в системе вырезается небольшое отверстие. Каждый месяц отверстие немного увеличивается, а количество наполнителя уменьшается. Животное понемногу приучается балансировать на унитазе и отвыкает от наполнителя. Когда котенок будет уверенно чувствовать себя на унитазе, систему можно убрать.Если на каком-то этапе котенку станет некомфортно, и он начнет искать себе более подходящее место для туалета, значит, хозяин поторопился и отверстие в системе слишком большое. Необходимо приобрести новую систему и сделать отверстие меньше еще на месяц.

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https://ria.ru/20210506/dgtu-1730339660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, животные, домашние животные, котята, кошки