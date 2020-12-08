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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201208/koronavirus-1588163700.html
В России выявили 26 097 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 26 097 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в России выявили 26 097 новых случаев COVID-19 — на две тысячи меньше, чем накануне, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T11:12
2020-12-08T11:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. За сутки в России выявили 26 097 новых случаев COVID-19 — на две тысячи меньше, чем накануне, сообщили в оперативном штабе.Тем прироста снизился до процента. Умерли 562 человека, выписались 24 938.Больше всего новых пациентов в Москве (5232, днем ранее было 7279), Санкт-Петербурге (3734) и Подмосковье (1341), меньше всего — в Еврейской автономной области (28), Ненецком и Чукотском автономных округах (по три).Вчера медики зарегистрировали 28 142 новых заболевших, 456 скончавшихся и 18 850 поправившихся. Всего с марта выявили два с половиной миллиона инфицированных, из них почти два миллиона уже выздоровели, 44 тысячи спасти не удалось.В мире COVID-19 заболели уже около 67 миллионов человек, больше полутора миллиона стали жертвами заболевания. В первую десятку по числу заразившихся входят США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Италия, Великобритания, Испания, Аргентина и Колумбия. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 26 097 новых случаев заражения коронавирусом

11:12 08.12.2020 (обновлено: 11:39 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. За сутки в России выявили 26 097 новых случаев COVID-19 — на две тысячи меньше, чем накануне, сообщили в оперативном штабе.
Тем прироста снизился до процента. Умерли 562 человека, выписались 24 938.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Больше всего новых пациентов в Москве (5232, днем ранее было 7279), Санкт-Петербурге (3734) и Подмосковье (1341), меньше всего — в Еврейской автономной области (28), Ненецком и Чукотском автономных округах (по три).
Вчера медики зарегистрировали 28 142 новых заболевших, 456 скончавшихся и 18 850 поправившихся. Всего с марта выявили два с половиной миллиона инфицированных, из них почти два миллиона уже выздоровели, 44 тысячи спасти не удалось.
Пациент во время взятия мазка на коронавирус COVID-19 в городской поликлинике №109 ДЗМ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
6 декабря, 08:00РИА Наука
"Цена ошибки высока". От чего зависит результат ПЦР-тестов на коронавирус
В мире COVID-19 заболели уже около 67 миллионов человек, больше полутора миллиона стали жертвами заболевания.
В первую десятку по числу заразившихся входят США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Италия, Великобритания, Испания, Аргентина и Колумбия.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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