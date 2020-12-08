https://ria.ru/20201208/koronavirus-1588163700.html

В России выявили 26 097 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 26 097 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в России выявили 26 097 новых случаев COVID-19 — на две тысячи меньше, чем накануне, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T11:12

2020-12-08T11:12

2020-12-08T11:39

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. За сутки в России выявили 26 097 новых случаев COVID-19 — на две тысячи меньше, чем накануне, сообщили в оперативном штабе.Тем прироста снизился до процента. Умерли 562 человека, выписались 24 938.Больше всего новых пациентов в Москве (5232, днем ранее было 7279), Санкт-Петербурге (3734) и Подмосковье (1341), меньше всего — в Еврейской автономной области (28), Ненецком и Чукотском автономных округах (по три).Вчера медики зарегистрировали 28 142 новых заболевших, 456 скончавшихся и 18 850 поправившихся. Всего с марта выявили два с половиной миллиона инфицированных, из них почти два миллиона уже выздоровели, 44 тысячи спасти не удалось.В мире COVID-19 заболели уже около 67 миллионов человек, больше полутора миллиона стали жертвами заболевания. В первую десятку по числу заразившихся входят США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Италия, Великобритания, Испания, Аргентина и Колумбия. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201206/ptsr-1586583720.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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