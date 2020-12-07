https://ria.ru/20201207/koronavirus-1587975291.html

В России выявили 28 142 новых случая заражения коронавирусом

В России выявили 28 142 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в 85 российских регионах выявили 28 142 новых заболевших COVID-19, у 20,6 процента симптомы отсутствуют. Об этом сообщили в оперативном штабе... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T10:52

2020-12-07T10:52

2020-12-07T11:44

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. За минувшие сутки в 85 российских регионах выявили 28 142 новых заболевших COVID-19, у 20,6 процента симптомы отсутствуют. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Умерли 456 пациентов, 18 850 выздоровели.На первом месте по числу зарегистрированных случаев — Москва (7279, более чем на 200 меньше, чем накануне). За ней идут Санкт-Петербург (3741), Подмосковье (1315), Нижегородская область (485), Республика Карелия (473), а также Архангельская (395), Свердловская (387) и Воронежская (376) области. Меньше всего новых пациентов c диагнозом COVID-19 — в Еврейской АО (29), Ненецком автономном округе (пятеро) и на Чукотке (двое). Вчера оперштаб сообщал о рекордных 29 039 зафиксированных за сутки случаях (темпы прироста остаются на уровне в 1,1 процента). Таким образом, в России с начала весны коронавирусом заразились 2 488 912 человек, из них 43,5 тысячи погибли, почти два миллиона вылечились.По подсчетам ВОЗ, в мире число заболевших COVID-19 превысило отметку в 67 миллионов, как минимум полтора миллиона скончались. В списке наиболее подверженных вирусу государств, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки (14,7 миллиона заразившихся за все время), Индия (9,67 миллиона) и Бразилия (6,6 миллиона). На четвертую строчку вернулась Россия, опережая Францию, Италию, Великобританию, Испанию, Аргентину, Колумбию, Германию и Мексику.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201206/ptsr-1586583720.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество