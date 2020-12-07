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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201207/koronavirus-1587975291.html
В России выявили 28 142 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 28 142 новых случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в 85 российских регионах выявили 28 142 новых заболевших COVID-19, у 20,6 процента симптомы отсутствуют. Об этом сообщили в оперативном штабе... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T10:52
2020-12-07T11:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. За минувшие сутки в 85 российских регионах выявили 28 142 новых заболевших COVID-19, у 20,6 процента симптомы отсутствуют. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Умерли 456 пациентов, 18 850 выздоровели.На первом месте по числу зарегистрированных случаев — Москва (7279, более чем на 200 меньше, чем накануне). За ней идут Санкт-Петербург (3741), Подмосковье (1315), Нижегородская область (485), Республика Карелия (473), а также Архангельская (395), Свердловская (387) и Воронежская (376) области. Меньше всего новых пациентов c диагнозом COVID-19 — в Еврейской АО (29), Ненецком автономном округе (пятеро) и на Чукотке (двое). Вчера оперштаб сообщал о рекордных 29 039 зафиксированных за сутки случаях (темпы прироста остаются на уровне в 1,1 процента). Таким образом, в России с начала весны коронавирусом заразились 2 488 912 человек, из них 43,5 тысячи погибли, почти два миллиона вылечились.По подсчетам ВОЗ, в мире число заболевших COVID-19 превысило отметку в 67 миллионов, как минимум полтора миллиона скончались. В списке наиболее подверженных вирусу государств, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки (14,7 миллиона заразившихся за все время), Индия (9,67 миллиона) и Бразилия (6,6 миллиона). На четвертую строчку вернулась Россия, опережая Францию, Италию, Великобританию, Испанию, Аргентину, Колумбию, Германию и Мексику.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 28 142 новых случая заражения коронавирусом

10:52 07.12.2020 (обновлено: 11:44 07.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья ПиталевВрач проводит обследование пациента на аппарате компьютерной томографии во временном госпитале для пациентов с COVID-19, развернутом в ледовом дворце "Крылатское"
Врач проводит обследование пациента на аппарате компьютерной томографии во временном госпитале для пациентов с COVID-19, развернутом в ледовом дворце Крылатское - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 дек РИА Новости. За минувшие сутки в 85 российских регионах выявили 28 142 новых заболевших COVID-19, у 20,6 процента симптомы отсутствуют. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Умерли 456 пациентов, 18 850 выздоровели.
Пациент во время взятия мазка на коронавирус COVID-19 в городской поликлинике №109 ДЗМ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
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На первом месте по числу зарегистрированных случаев — Москва (7279, более чем на 200 меньше, чем накануне). За ней идут Санкт-Петербург (3741), Подмосковье (1315), Нижегородская область (485), Республика Карелия (473), а также Архангельская (395), Свердловская (387) и Воронежская (376) области. Меньше всего новых пациентов c диагнозом COVID-19 — в Еврейской АО (29), Ненецком автономном округе (пятеро) и на Чукотке (двое).
Вчера оперштаб сообщал о рекордных 29 039 зафиксированных за сутки случаях (темпы прироста остаются на уровне в 1,1 процента). Таким образом, в России с начала весны коронавирусом заразились 2 488 912 человек, из них 43,5 тысячи погибли, почти два миллиона вылечились.
По подсчетам ВОЗ, в мире число заболевших COVID-19 превысило отметку в 67 миллионов, как минимум полтора миллиона скончались. В списке наиболее подверженных вирусу государств, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки (14,7 миллиона заразившихся за все время), Индия (9,67 миллиона) и Бразилия (6,6 миллиона). На четвертую строчку вернулась Россия, опережая Францию, Италию, Великобританию, Испанию, Аргентину, Колумбию, Германию и Мексику.
Медицинский работник в приемном отделении госпиталя для больных COVID-19 в Московском клиническом центре инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
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