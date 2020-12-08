https://ria.ru/20201208/gossovet-1588215419.html

Путин подписал закон о Госсовете

Путин подписал закон о Госсовете

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о Госсовете, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T14:24

2020-12-08T14:24

2020-12-08T14:47

владимир путин

политика

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о Госсовете, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документ был внесен президентом РФ в составе второго пакета проектов по реализации принятых поправок в конституцию.Согласно закону, президент будет возглавлять Госсовет. В его состав войдут председатель правительства, спикеры Совета Федерации и Госдумы, руководитель администрации президента и главы регионов. Кроме того, по решению президента в состав совета могут быть включены члены политических партий, имеющих фракции в ГД, представители местного самоуправления и иные лица.Планируется, что Госсовет будет участвовать в разработке задач внешней и внутренней политики, обсуждении параметров проекта бюджета и кадровой политики РФ.В своем решении Госсовет может указать на необходимость внесения изменений в законодательство, однако правом законодательной инициативы он не обладает.В законе о Госсовете впервые раскрывается понятие единой системы публичной власти. Указывается, что под единой системой публичной власти понимаются федеральные органы государственной власти, органы госвласти субъектов РФ, иные государственные органы, органы местного самоуправления в их совокупности, осуществляющие свою деятельность в целях соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, создания условий социально-экономического развития государства.

https://ria.ru/20201014/gossovet-1579837988.html

https://ria.ru/20201124/gossovet-1586032649.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, политика