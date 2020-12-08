https://ria.ru/20201208/gossovet-1588215419.html
Путин подписал закон о Госсовете
Путин подписал закон о Госсовете
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о Госсовете, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T14:24
2020-12-08T14:24
2020-12-08T14:47
владимир путин
политика
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о Госсовете, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документ был внесен президентом РФ в составе второго пакета проектов по реализации принятых поправок в конституцию.Согласно закону, президент будет возглавлять Госсовет. В его состав войдут председатель правительства, спикеры Совета Федерации и Госдумы, руководитель администрации президента и главы регионов. Кроме того, по решению президента в состав совета могут быть включены члены политических партий, имеющих фракции в ГД, представители местного самоуправления и иные лица.Планируется, что Госсовет будет участвовать в разработке задач внешней и внутренней политики, обсуждении параметров проекта бюджета и кадровой политики РФ.В своем решении Госсовет может указать на необходимость внесения изменений в законодательство, однако правом законодательной инициативы он не обладает.В законе о Госсовете впервые раскрывается понятие единой системы публичной власти. Указывается, что под единой системой публичной власти понимаются федеральные органы государственной власти, органы госвласти субъектов РФ, иные государственные органы, органы местного самоуправления в их совокупности, осуществляющие свою деятельность в целях соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, создания условий социально-экономического развития государства.
https://ria.ru/20201014/gossovet-1579837988.html
https://ria.ru/20201124/gossovet-1586032649.html
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владимир путин, политика
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подписал федеральный закон о Госсовете, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале
правовой информации.
Документ был внесен президентом РФ в составе второго пакета проектов по реализации принятых поправок в конституцию.
Согласно закону, президент будет возглавлять Госсовет. В его состав войдут председатель правительства, спикеры Совета Федерации
и Госдумы
, руководитель администрации президента и главы регионов. Кроме того, по решению президента в состав совета могут быть включены члены политических партий, имеющих фракции в ГД, представители местного самоуправления и иные лица.
Планируется, что Госсовет будет участвовать в разработке задач внешней и внутренней политики, обсуждении параметров проекта бюджета и кадровой политики РФ.
В своем решении Госсовет может указать на необходимость внесения изменений в законодательство, однако правом законодательной инициативы он не обладает.
В законе о Госсовете впервые раскрывается понятие единой системы публичной власти. Указывается, что под единой системой публичной власти понимаются федеральные органы государственной власти, органы госвласти субъектов РФ, иные государственные органы, органы местного самоуправления в их совокупности, осуществляющие свою деятельность в целях соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, создания условий социально-экономического развития государства.