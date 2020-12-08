В Ереване полиция проводит задержания участников акций протеста
13:42 08.12.2020 (обновлено: 14:47 08.12.2020)
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов и участники акции протеста против действующего правительства в Ереване
© Sputnik / Арам Нерсесян
ЕРЕВАН, 8 дек - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов начали проводить задержания на акции протеста, передает корреспондент РИА Новости. Кроме того, оппозиционеры не позволяют машинистам на станции метро "Горцаранаин" в Ереване двинуться с места, сообщил Sputnik Армения.
"На станции метро "Горцаранаин" протестующие не позволяют машинистам двинуться с места. А те и не двигаются из соображений безопасности", - говорится в сообщении агентства в Telegram.
Как уточняет Sputnik, граждане встали между дверями вагонов, крича и скандируя "Никол - предатель". Пассажиры, не участвовавшие в акции, были вынуждены покинуть территорию станции.
"Мы в такой ситуации попросту не может ездить. Мы не знаем, когда будет возобновлена работа метрополитена", - приводит слова машиниста агентство. Как отмечает Sputnik, то же самое заявил дежуривший на станции полицейский. По словам пресс-секретаря Ереванского метрополитена Татев Хачатрян, руководство метрополитена знает о блокировании работы станции протестующими, но когда удастся возобновить движение, не могут сказать.
Во вторник представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян заявил, что оппозиция в связи с истечением срока ультиматума об отставке премьера Пашиняна призывает граждан проводить акции неповиновения в рамках закона. Ранее он заявлял, что оппозиция дает Пашиняну время до 11.00 мск вторника, чтобы он ушел в отставку. Если он этого не сделает, по всей стране начнутся акции неповиновения.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.