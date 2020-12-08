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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201208/demarkatsiya-1588259971.html
В Армении попросили Путина помочь с демаркацией границы с Азербайджаном
В Армении попросили Путина помочь с демаркацией границы с Азербайджаном
Президент Армении Армен Саркисян в письме Владимиру Путину попросил его помочь в обозначении границы с Азербайджаном, сообщила пресс-служба армянского лидера. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T17:23
2020-12-08T19:21
ситуация в нагорном карабахе
россия
армен саркисян
нагорный карабах
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 8 дек — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян в письме Владимиру Путину попросил его помочь в обозначении границы с Азербайджаном, сообщила пресс-служба армянского лидера.Саркисян поблагодарил российского коллегу за его усилия, которые привели к прекращению кровопролития в Карабахе, но отметил, что "потенциальная опасность возникновения новых споров между сторонами по вопросу демаркации" сохраняется.Ранее в армянском МИД сообщили, что Ереван и Баку уточнили пункты дислокации временных боевых позиций. В ведомстве заявили, что это связано с необходимостью демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под контроль Баку отошли ряд территорий, ранее входивших в состав непризнанной Нагорно-Карабахской республики и граничащих с Арменией.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
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россия, армен саркисян, нагорный карабах, владимир путин, азербайджан, армения, в мире

В Армении попросили Путина помочь с демаркацией границы с Азербайджаном

17:23 08.12.2020 (обновлено: 19:21 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновПолицейский возле контрольно-пропускного пункта на автомобильной дороге Варденис-Мартуни
Полицейский возле контрольно-пропускного пункта на автомобильной дороге Варденис-Мартуни - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЕРЕВАН, 8 дек — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян в письме Владимиру Путину попросил его помочь в обозначении границы с Азербайджаном, сообщила пресс-служба армянского лидера.
Саркисян поблагодарил российского коллегу за его усилия, которые привели к прекращению кровопролития в Карабахе, но отметил, что "потенциальная опасность возникновения новых споров между сторонами по вопросу демаркации" сохраняется.

"Учитывая исключительную важность и актуальность вопроса, президент Саркисян обратился к президенту России с просьбой оказать содействие в процессе демаркации границы между Арменией и Азербайджаном и его завершении, чтобы исключить дальнейшую напряженность и негативное развитие событий", — сообщили на сайте президента Армении.

Ранее в армянском МИД сообщили, что Ереван и Баку уточнили пункты дислокации временных боевых позиций. В ведомстве заявили, что это связано с необходимостью демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под контроль Баку отошли ряд территорий, ранее входивших в состав непризнанной Нагорно-Карабахской республики и граничащих с Арменией.
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Вчера, 05:25Ситуация в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы завершают восстановление двух больниц в Карабахе
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.
При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
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10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
 
Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияАрмен СаркисянНагорный КарабахВладимир ПутинАзербайджанАрменияВ мире
 
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