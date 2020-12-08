https://ria.ru/20201208/demarkatsiya-1588259971.html

В Армении попросили Путина помочь с демаркацией границы с Азербайджаном

В Армении попросили Путина помочь с демаркацией границы с Азербайджаном

Президент Армении Армен Саркисян в письме Владимиру Путину попросил его помочь в обозначении границы с Азербайджаном, сообщила пресс-служба армянского лидера. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T17:23

2020-12-08T17:23

2020-12-08T19:21

ситуация в нагорном карабахе

россия

армен саркисян

нагорный карабах

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 8 дек — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян в письме Владимиру Путину попросил его помочь в обозначении границы с Азербайджаном, сообщила пресс-служба армянского лидера.Саркисян поблагодарил российского коллегу за его усилия, которые привели к прекращению кровопролития в Карабахе, но отметил, что "потенциальная опасность возникновения новых споров между сторонами по вопросу демаркации" сохраняется.Ранее в армянском МИД сообщили, что Ереван и Баку уточнили пункты дислокации временных боевых позиций. В ведомстве заявили, что это связано с необходимостью демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под контроль Баку отошли ряд территорий, ранее входивших в состав непризнанной Нагорно-Карабахской республики и граничащих с Арменией.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201208/bolnitsy-1588134007.html

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

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россия, армен саркисян, нагорный карабах, владимир путин, азербайджан, армения, в мире