В Армении попросили Путина помочь с демаркацией границы с Азербайджаном
17:23 08.12.2020 (обновлено: 19:21 08.12.2020)
© РИА Новости / Максим БлиновПолицейский возле контрольно-пропускного пункта на автомобильной дороге Варденис-Мартуни
ЕРЕВАН, 8 дек — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян в письме Владимиру Путину попросил его помочь в обозначении границы с Азербайджаном, сообщила пресс-служба армянского лидера.
Саркисян поблагодарил российского коллегу за его усилия, которые привели к прекращению кровопролития в Карабахе, но отметил, что "потенциальная опасность возникновения новых споров между сторонами по вопросу демаркации" сохраняется.
"Учитывая исключительную важность и актуальность вопроса, президент Саркисян обратился к президенту России с просьбой оказать содействие в процессе демаркации границы между Арменией и Азербайджаном и его завершении, чтобы исключить дальнейшую напряженность и негативное развитие событий", — сообщили на сайте президента Армении.
Ранее в армянском МИД сообщили, что Ереван и Баку уточнили пункты дислокации временных боевых позиций. В ведомстве заявили, что это связано с необходимостью демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под контроль Баку отошли ряд территорий, ранее входивших в состав непризнанной Нагорно-Карабахской республики и граничащих с Арменией.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.
При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.