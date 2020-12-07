https://ria.ru/20201207/voyna-1587963046.html

Степанакерт помнит о войне, но не хочет о ней думать

Степанакерт помнит о войне, но не хочет о ней думать

Миновал почти месяц с момента окончания ожесточенных военных действий между Арменией и Азербайджаном, которые две страны вели за спорные территории непризнанной РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T09:51

2020-12-07T09:51

2020-12-07T09:51

ситуация в нагорном карабахе

араик арутюнян

никол пашинян

давид тоноян

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586905084_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f52ef78d5dcdcff64a062991611331a4.jpg

СТЕПАНАКЕРТ, 7 дек – РИА Новости. Миновал почти месяц с момента окончания ожесточенных военных действий между Арменией и Азербайджаном, которые две страны вели за спорные территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Степанакерт, столица НКР, оправляется от последствий недавней войны. Лидер Карабаха Араик Арутюнян призвал беженцев возвращаться домой и пообещал "решить все проблемы".Корреспондент РИА Новости поговорил с обитателями Степанакерта, по крупицам собирающими свою прежнюю жизнь, и выяснил, почему не все из них разделяют оптимизм местных властей.Наше место здесьНесмотря на то, что бои в Нагорном Карабахе прекратились четыре недели назад, Степанакерт, куда мы въехали по Лачинскому коридору, выглядит пустынным и разрушенным. Куда ни глянь, на обочинах всюду обломки сгоревших автомобилей, дороги – в глубоких рытвинах от бомбардировок. В центре города в жилых домах выбиты стекла, в некоторых квартирах окна затянуты пленкой, едва ли способной защитить от декабрьских холодов. В других на их месте зияют провалы - наглядное свидетельство того, что хозяева до сих пор не вернулись.Стёкол в окнах 68-летнего Давида Тонояна нет, а в рамах застряли несколько осколков. Пожилой мужчина, седой и очень сутулый, загорелое лицо обильно покрыто морщинами, он осторожно вытаскивает осколки и приклеивает к рамам куски прозрачного пластика. Так он готовит жилище к возвращению родных.В солнечную погоду из окна его дома открывается вид на возвышающиеся вдали горные хребты. Именно оттуда, рассказывает мужчина, летели снаряды во время обстрелов, и они с соседями более трех недель укрывались в подвале от взрывов.Перед домом мужчины вперемешку с осколками стекла лежат стальные обломки ракеты. Он вспоминает, что в предыдущую войну на его улице со всех сторон раздавались пулеметные очереди. Однако на этот раз оружие было намного страшнее."Здесь будут жить мои дети и внуки, - собеседник указывает пальцем в глубь своей квартиры. - Скоро они вернутся. Я бы хотел, чтобы сегодня, но, наверное, только через несколько недель вернутся. Главное, чтобы электричество и газ дали, и тогда все наладится. Ведь, если невозможно помыться и не на чем приготовить пищу, для чего возвращаться?""Ощущение, будто нас предали"После перемещения демаркационных линий в Нагорном Карабахе далеко не все его жители знают, с какой стороны находится их дом. Ежедневно в Степанакерт прибывают автобусы с сотнями беженцев, главным образом, выходцами из районов, которые по условиям мирного соглашения отошли Азербайджану. В мэрии ожидают, что в ближайшие недели в столицу НКР вернутся почти 25 тысяч человек. При этом все население города едва превышает 50 тысяч человек.Жанна Саркисян и ее престарелая мать Анаит только что прибыли в Степанакерт автобусом в сопровождении конвоя российских миротворцев. До этого женщины почти два месяца прожили в Ереване в общежитии для беженцев. Жанна стоит в окружении больших клетчатых, перемотанных скотчем сумок и в отчаянии потирает лоб.Раньше Жанна и Анаит проживали в Шуши (в азербайджанском варианте - Шуша) - небольшом городке в 11 километрах от Степанакерта. Расположение превратило его в важный стратегический пункт: он находится на горе, и через него пролегает дорога, соединяющая Нагорный Карабах с Арменией. Именно по этой причине ожесточенные бои за Шуши велись и во время войны в 90-е годы, и сейчас.Внезапно отчаяние женщины сменяется приступом ярости в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна. "Шуши невозможно было сдать, ощущение, будто они предали нас. Смотрите, я покажу вам, - Жанна указывает на холмы к югу от Степанакерта. - Вон там, на той горе стоит Шуши. Там похоронены наши предки, дед, бабка. Там у нас осталась трехкомнатная квартира. Мы оставили все и бежали оттуда".В 1992 году Шуши перешел под контроль Армении, и из него пришлось бежать азербайджанцам. Теперь ситуация противоположная. Попасть в город с армянской части Карабаха уже невозможно.В своем гневе на армянского премьера Жанна не одинока - ее чувства разделяют многие и в Нагорном Карабахе, и в Армении. Протесты с требованием к Пашиняну уйти в отставку не стихают в Ереване уже несколько недель. В стране многие считают Карабах частью Армении. А в самой непризнанной республике говорят, что Пашинян, подписав недавний договор, продал противнику часть своей родины.Жизнь послеКак рассказали нам местные власти, за шесть недель массированных обстрелов в Степанакерте было разрушено до половины всего жилого фонда. Сейчас в одних районах нет электричества, в других – газа, водоснабжения и горячей воды. Во всем городе функционируют лишь несколько банкоматов, у которых часто можно заметить очереди из военных и иностранных журналистов. Не работает большинство магазинов, кафе и ресторанов. На главном городском рынке открыты лишь несколько лавок. На улицах гниют непроданные фрукты и овощи.Одна из главных проблем, с которой сталкивается здесь журналист - отсутствие сотовой связи. По мере того, как вы едете по Лачинскому коридору в направлении Степанакерта, сигнал становится все слабее. В городе же связи нет вообще никакой. Здание единственной телекоммуникационной компании - "Карабах Телеком" - пострадало во время бомбежек в числе первых. Сейчас тут снова начали выдавать сим-карты, очередь за ними выстраивается примерно за час до открытия офиса.Неподалеку от их учреждения расположена небольшая кофейня, служившая, по словам местных, укрытием в ходе недавних артобстрелов. А сразу за углом - мэрия Степанакерта, перед которой выстроилась длинная очередь. Люди стоят за продуктовыми наборами: рис, подсолнечное масло, тушенка, сахар, чечевица. Всем, кто лишился крова, бесплатно выдают одеяла. По ночам здесь очень холодно, и в горшках с цветами, которые горожане выставили сразу, как прекратились бомбежки, грунт превращается в лед.Легковых машин на улицах Степанакерта немного, и за рулем попадаются в основном ополченцы. Один из них, седоволосый мужчина лет 50, соглашается подбросить корреспондента РИА Новости до окраины города. На переднем пассажирском сиденье его старого Mercedes лежит заряженный автомат и несколько полных магазинов, задние сиденья завалены продуктами и собачьим кормом.Чем больше автомобиль удаляется от центра, тем чаще на обочине попадаются гильзы от артиллерийских снарядов, воронки и разрушенные до основания жилые дома. Водитель читает мои мысли и произносит: "Хорошо, что русские приехали". А затем, будто вступая в спор с самим собой, сердито добавляет: "За Карабах еще можно было подраться. Но то было тогда, не сейчас".

https://radiosputnik.ria.ru/20201206/karabakh-1587929751.html

https://ria.ru/20201206/karabakh-1587868404.html

https://ria.ru/20201206/otstavka-1587927770.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201205/lavrov-1587811748.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201204/karabakh-1587699360.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

араик арутюнян, никол пашинян, давид тоноян, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире