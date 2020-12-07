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В Петербурге девочка получила травму глаза, играя с отцовским пистолетом

В Петербурге девочка получила травму глаза, играя с отцовским пистолетом

Шестилетняя девочка получила ожог глаза из-за неосторожного обращения с газовым пистолетом, который неудачно оставил на полке ее отец, полиция проводит... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T11:51

2020-12-07T11:51

2020-12-07T11:51

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Шестилетняя девочка получила ожог глаза из-за неосторожного обращения с газовым пистолетом, который неудачно оставил на полке ее отец, полиция проводит проверку, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.После оказания медицинской помощи ребенок был направлен на амбулаторное лечение. Обстоятельства инцидента уточняются.

ленинградская область

санкт-петербург

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, санкт-петербург, происшествия