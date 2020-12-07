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В Петербурге девочка получила травму глаза, играя с отцовским пистолетом
В Петербурге девочка получила травму глаза, играя с отцовским пистолетом
Шестилетняя девочка получила ожог глаза из-за неосторожного обращения с газовым пистолетом, который неудачно оставил на полке ее отец, полиция проводит... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T11:51
2020-12-07T11:51
2020-12-07T11:51
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Шестилетняя девочка получила ожог глаза из-за неосторожного обращения с газовым пистолетом, который неудачно оставил на полке ее отец, полиция проводит проверку, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.После оказания медицинской помощи ребенок был направлен на амбулаторное лечение. Обстоятельства инцидента уточняются.
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ленинградская область, санкт-петербург, происшествия