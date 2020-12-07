https://ria.ru/20201207/shkola-1587698003.html

Отцы и дети: конфликты между учителями и школьниками дошли до стрельбы

Отцы и дети: конфликты между учителями и школьниками дошли до стрельбы

В Санкт-Петербурге учитель младших классов нецензурно выругалась на подростка — не выдержала, поскольку тот своим поведением довел ее супруга до инфаркта. В... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T08:00

2020-12-07T08:00

2020-12-07T08:05

дети

подростки

нальчик

санкт-петербург

школа

общество

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Мария Марикян. В Санкт-Петербурге учитель младших классов нецензурно выругалась на подростка — не выдержала, поскольку тот своим поведением довел ее супруга до инфаркта. В Нальчике преподаватель истории попал в реанимацию: у него возникли разногласия с восьмиклассником — на разборки пришел родственник подростка, конфликт перерос в драку со стрельбой. Школьные скандалы то и дело попадают в новостные сводки. Эксперты видят причину проблемы в реформировании системы образования: педагогов фактически сделали бесправными. "На него никакой управы!"На прошлой неделе в одном из пабликов во "ВКонтакте" появились два видеоролика: Инна Алексеевна, учитель начальных классов петербургской школы № 314, не пускает старшеклассника в туалет. Из-за ограничений по коронавирусу она просит подростка воспользоваться уборной на другом этаже. Сыплет при этом оскорблениями, использует нецензурные слова. Записи вызвали шквал комментариев в соцсетях. Люди возмущались: "Взрослому недопустимо так общаться с ребенком! Особенно — педагогу".Однако конфликт на видео — лишь вершина айсберга. "Началось все 23 сентября. Антон (имя несовершеннолетнего изменено. — Прим. ред.) выругался матом в адрес одноклассника во время урока. Михаил Иванович — педагог ОБЖ и супруг Инны Алексеевны — сделал ему замечание. В ответ подросток и его послал, — рассказывает директор школы Ирина Французова. — Тогда Михаил Иванович вывел Антона в коридор, поговорил с ним. Они помирились. Антон всегда так: "нагадит", а потом через час-два приходит с повинной. Но учителя очень задел".В тот же день Михаилу Ивановичу стало плохо с сердцем. В школьном медпункте ему оказали первую помощь и отправили домой. Педагогу нездоровилось всю ночь. "Утром Инна Алексеевна пришла на работу, дежурила на втором этаже. У нас на большой перемене такие правила: сначала выходят в туалет одни классы, затем другие. Инна Алексеевна следила за порядком. Антон пытался нарушить режим. Инна Алексеевна была вся на эмоциях: парень как-никак оскорбил ее мужа, который после этого заболел. Вот и не сдержалась. Кстати, все самое неприличное, что выпалила Инна Алексеевна на видео, — слова Антона, она его же и процитировала".До этого инцидента, замечает собеседница, коллеги ни разу не слышали, чтобы она хоть раз повысила голос, не то что выругалась. Инна Алексеевна ведет классы с детьми, страдающими речевыми расстройствами. Работает уже 25 лет. "Антон грозился, что выложит видео в соцсети. Михаил Иванович, узнав об этом, стал еще больше переживать. Пятого октября, в День учителя, его не стало. Ему было всего 65. Они прожили вместе сорок лет. Вот так этот трудный подросток довел нашего педагога до инфаркта! И как теперь это докажешь? — задается риторическим вопросом директор. — Михаил Иванович — майор в отставке, очень уважаемый. Дети его любили, никто не прогуливал занятия, всегда к нему толпами ходили".Ролик Антон все же выложил — в конце ноября. Сохранил для "особого случая". "На перемене он включил на школьном компьютере видео с ненормативной лексикой. Мы сделали выговор. Он решил назло опубликовать записи. Уверял, что удалил их. На него никакой управы!" — разводит руками Французова.Антону шестнадцать, он учится в коррекционном классе и, по словам директора, издевается над более слабыми. Когда ему было пять лет, его мать покончила жизнь самоубийством. У отца новая жена. "Уверяет, что живет с сыном. Мы так не считаем: не раз обращались в опеку, чтобы к ним пришли с проверкой. Мальчик одет, сыт. Но разве он вел бы себя так, если бы отец по-настоящему его воспитывал?" — недоумевает Французова.После того как ролик разлетелся по Сети, дело взяла на контроль прокуратура. В итоге Инне Алексеевне объявили выговор. А подростка отправили на дистанционное обучение. На защиту педагога встали не только ее коллеги, но и ученики с родителями. И даже отец провинившегося подростка. "Стыдно! Педагога вывел! И не первый раз. Провоцирует регулярно и изощренно. Простите, что не воспитал в сыне уважение к учителям. Педагоги, низкий поклон за ваш труд и ваше терпение! Простите!" — так он прокомментировал случившееся.По словам Ирины Французовой, Антон должен отчитываться о проделанной дома работе. Но пока от него нет никаких вестей. Учителя не исключают, что он захочет перейти в другую школу. "Михаил Иванович корил себя, говорил, может, что-то недоговорил, не так объяснил... — вздыхает директор. — Теперь Инну Алексеевну никто не переубедит в том, что этот мальчишка не виноват в ее горе"."Его довели!"Еще один инцидент, который прогремел на всю страну, произошел в Нальчике. В дежурную часть МВД по Кабардино-Балкарской Республике поступил звонок: на втором этаже лицея № 2 прозвучали хлопки, похожие на выстрелы. На место выехала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, между Аланом (имя изменено) из восьмого класса и его преподавателем Заурбеком Мальбаховым "возникли разногласия по учебному вопросу". Школьник обратился к дяде — Артуру Гацалову. Тот вместе с другом Тамерланом Темукаевым приехали в школу и напали на педагога — завязалась драка. Когда мужчин разняли, учитель вышел на улицу, взял из машины травматический пистолет, вернулся в школу и начал стрелять. В итоге Мальбахова с сотрясением, разбитым лицом и многочисленными переломами доставили в реанимацию. Республиканская прокуратура проинформировала, что ранение получил и Темукаев. В Минздраве нам не сообщили, какая у него травма. Уточнили только, что медпомощь оказали в день инцидента и отпустили домой на амбулаторное лечение. "Педагога первого декабря перевели из реанимации в обычную палату. Его состояние стабилизируется", — добавили в ведомстве.В отношении Гацалова и Темукаева в СУ УМВД по городу Нальчику возбудили дело по статье 213 УК ("Хулиганство"). Двадцать восьмого ноября их взяли под стражу на два месяца. Сама потасовка не попала в объективы камер. В Сети есть лишь фото Заурбека Мальбахова из больницы — заплывшее окровавленное лицо, одежда вся в грязи и крови. Случившееся вызвало резонанс, многие поддерживают педагога. "Его однозначно довели!" — считают комментаторы. Вместе с тем люди задаются вопросом, зачем преподаватель возил с собой в машине оружие. В лицее прокомментировать ситуацию отказались. О Заурбеке Мальбахове известно немного: его отец более 30 лет возглавлял учебное заведение, в прошлом году ушел из жизни.Адвокат Гацалова Мухтар Машаев в разговоре с РИА Новости заявил: они не согласны с тем, что дело завели о хулиганстве. И передал версию Гацалова: "Со слов матери мальчика, педагог постоянно грубил, толкал, хватал школьника за плечо. Он и пожаловался дяде. Отца у мальчика нет: погиб в 2005-м. Гацалов вместе с другом хотели выяснить, почему учитель распускает руки. Никаких хулиганских мотивов не было. Беседа не задалась. Артур говорит, что Мальбахов ударил его первым в переносицу. Завязалась драка. Когда их разняли, Гацалов с другом направились в кабинет директора. Педагог отлучился, а затем вернулся с пистолетом и открыл огонь. Попал в плечо Темукаеву. Заурбек начал стрелять во все стороны, Артур с другом, испугавшись, что он заденет кого-то, бросились на него. Тогда учитель достал нож. Потом вмешался охранник. Ну а после вызвали полицию".Следствие проводит проверку. Старший помощник руководителя СК по Кабардино-Балкарской Республике по связям со СМИ майор юстиции Мурат Багов в комментарии РИА Новости отметил, что "рассматриваются две диаметрально противоположные версии". "Одни свидетели указывают на то, что преподаватель плохо относился к ребенку. Другие это отрицают и говорят, что конфликт возник из-за запрета на использование мобильного телефона во время урока. Нужно отработать обе версии и только потом делать выводы. Мы ждем, когда материалы дела передадут нам из МВД через прокуратуру, — сообщил Багов. — Еще предстоит выяснить, как посторонние лица оказались в учебном заведении".Как защитить учителейНа фоне непрекращающихся скандалов в школах эксперты предлагают разработать новый ФЗ "О статусе педагога" или внести поправки в закон "Об образовании", чтобы четко сформулировать права преподавательского состава. С инициативой закрепить высокий статус педагога выступил главный редактор "Учительской газеты" Арслан Хасавов — он обратился в думский комитет по образованию и науке еще в январе. Это обсуждали на круглых столах с приглашенными экспертами, звучали предложения ввести штрафы за оскорбления, установить в классах видеорегистраторы, "чтобы было проще доказать, кто прав, кто виноват".В свою очередь, первый заместитель межрегиональной организации Профсоюза работников народного образования и науки Санкт-Петербурга и Ленинградской области Иван Кайнов в беседе с агентством отметил, что конфликты в школах — "неизбежность". По его словам, стычки случаются из-за недостаточной компетентности молодых педагогов или же профессионального выгорания опытных учителей. "Хотел бы обратить особое внимание на то, что конфликты постоянно фиксируют на видео, фото и выкладывают в Сеть. Мы собрали группу юристов и сделали памятку. Педагог должен знать, что он не является публичным лицом: фото и видео с его участием относятся к персональным данным. Обнародовать их можно только с его письменного разрешения. Если же личные права нарушены, можно требовать компенсацию, — объясняет Кайнов. — В школах также стоит ввести ограничения на аудио- и видеосъемку. Особенно, если это делается, чтобы нанести вред. Это хоть как-то обезопасит преподавателей". В разногласиях общество чаще всего встает на сторону детей, считает Леонид Перлов, преподаватель географии c 38-летним стажем, почетный работник образования, член профсоюза "Учитель". "В случае чего педагога просто увольняют, используя при этом интересную формулировку: "за аморальный поступок". Нашему профсоюзу несколько раз удавалось на судах отбивать коллег. Однажды женщину, которой за пятьдесят, пытались уличить в намерении устроить "стриптиз" перед школьниками, а она просто наклонилась, чтобы поднять вещь с пола. Педагог, к слову, хромает, ходит с тросточкой, — приводит пример Перлов. — Даже несколько судебных заседаний состоялось. Конечно, решение было в пользу педагога. Вся эта ситуация вызывает смех и не более. Хохотал даже прокурор!"Основная причина участившихся конфликтов между учителями и их подопечными — в реформировании системы образования, убежден Перлов. В ФЗ "Об образовании" педагог числится фактически работником "сферы услуг". "Значит, и отношение к нему соответствующее. Ведь в этой сфере клиент всегда прав, — разводит руками Леонид Перлов. — ФЗ из года в год редактируют — усиливают воспитательную функцию. Но все это бессмысленно — мы не видим результата". Эксперты в один голос твердят: пока школу будут называть "учреждением, предоставляющим услуги", и законодательно не закрепят высокий статус педагога, агрессия и насилие в ее стенах не прекратятся.

https://ria.ru/20200303/1566994117.html

https://ria.ru/20201118/shestiklassnik-1585019746.html

https://ria.ru/20200721/1574607875.html

https://ria.ru/20200910/shkola-1577009199.html

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дети, подростки, нальчик, санкт-петербург, школа, общество