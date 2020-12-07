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Названы российские регионы — лидеры по вредным привычкам
Названы российские регионы — лидеры по вредным привычкам
В топ-5 регионов РФ, жители которых не склонны к вредным привычкам, по итогам 2017-2019 годов по-прежнему входят четыре республики Северного Кавказа, Тамбовская РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T00:13
2020-12-07T04:56
северный кавказ
риа рейтинг
республика ингушетия
москва
тамбовская область
смоленская область
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. В топ-5 регионов РФ, жители которых не склонны к вредным привычкам, по итогам 2017-2019 годов по-прежнему входят четыре республики Северного Кавказа, Тамбовская область стала пятой, поднявшись с девятой строчки. Замыкает рейтинг по отсутствию вредных привычек у населения регионы Сибири и Дальнего Востока, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.Шесть показателейКампания по продвижению принципов здорового образа жизни в России ведется не так давно, но уже сейчас эксперты отмечают, что все больше молодых людей готовы сознательно отказываться от губительных соблазнов. Однако, несмотря на позитивные сдвиги, вредные привычки все еще достаточно распространены.Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов РФ по отсутствию вредных привычек, в основе которого лежат шесть показателей, характеризующих распространенность основных вредных привычек среди населения. При расчете рейтинга учитывались потребление табака и алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами. Использовались показатели за последние три года (2017-2019).Лидеры не меняютсяВ лидирующей пятерке по сравнению с результатами прошлого года произошли небольшие изменения. Первую и вторую строчки рейтинга по отсутствию вредных привычек все также занимают Чеченская Республика и Республика Дагестан, но следующие за ними Республика Ингушетия и Кабардино-Балкарская Республика за год поменялись местами. Замыкает лидирующую пятерку Тамбовская область, которая поднялась с девятой строчки.Как отмечают аналитики, слабая распространенность вредных привычек в республиках Северного Кавказа характерна для данного региона в силу сложившегося образа жизни, строгих традиций и менталитета жителей. По потреблению табачных изделий и алкогольной продукции данные республики занимают высокие позиции, что свидетельствует об их низкой распространенности среди населения. В Тамбовской области наблюдается снижение потребления табака и алкогольных напитков, что положительно сказалось на позициях региона в рейтинге.Кроме вышеперечисленных, в первую десятку рейтинга входят Волгоградская, Орловская, Саратовская, Смоленская области и Ставропольский край. Во всех перечисленных регионах, кроме Смоленской области, достаточно низкое потребление алкоголя. Что касается курения, то по этому показателю высокие позиции у всех регионов лидирующей десятки, кроме Ставропольского края.Отмечается, что в данном регионе этот показатель значительно ниже, чем в среднем по России. Также стоит отметить, что по показателям смертности от употребления алкоголя и преступлений, совершенных в состоянии опьянения, все перечисленные регионы находятся в верхней половине списка.Лидеры по вредным привычкамНаибольшая приверженность вредным привычкам наблюдается в Магаданской области, Сахалинской области, Республике Хакасия и Республике Бурятия. Данные регионы входили в замыкающую группу рейтинга и по результатам прошлого года, не изменились и их места.Но есть и небольшие изменения - в замыкающую пятерку попала Амурская область, чьи позиции за год немного ухудшились. Все перечисленные регионы объединяет суровый климат, который вносит определенные коррективы в образ жизни местных жителей.Для входящих в замыкающую рейтинг группу регионов наиболее остро стоят проблемы употребления алкоголя и последствия этого, менее остро – курения. В Сахалинской области и Магаданской области не первый год наблюдаются наиболее высокие продажи алкоголя на одного взрослого человека.В Республике Хакасия и Республике Бурятия уровень продаж алкоголя относительно невысокий, а вот показатели смертности и преступности в состоянии алкогольного опьянения достаточно высоки. Кроме того, для всех регионов в замыкающей пятерке характерны одни из самых высоких по стране показателей преступности в состоянии алкогольного опьянения или связанных с употреблением наркотических средств.ЗОЖ против вредных привычекПо сравнению с прошлым годом улучшили свои позиции в рейтинге регионов по отсутствию вредных привычек обе столицы. Москва поднялась с 57 на 49 строчку рейтинга, а Санкт-Петербург – с 70 на 63. Для Москвы самой распространённой вредной привычкой остается курение, хотя за прошедший год и наблюдается небольшое снижение потребления табачных изделий, все же их уровень еще достаточно высок.Для Санкт-Петербурга наиболее острой проблемой остается распространение наркотиков, о чем отчасти свидетельствует высокий уровень преступлений в состоянии наркотического опьянения и преступлений, связанных с употреблением наркотических средств.При этом сохраняется тенденция по сокращению потребления алкогольной продукции, что можно объяснить более широким распространением принципов здорового образа жизни. Снижение потребления способствует сокращению преступности в состоянии алкогольного опьянения и смертности от алкогольных отравлений.Эксперты отмечают, что в России уже много лет ведется пропаганда здорового образа жизни и, если рассматривать показатели рейтинга в отдельности, то можно констатировать, что отчасти эта работа дает свои результаты. Так, по сравнению с прошлым годом, по итогам 2019 в 48 регионах РФ сократилось потребление табака, и лучшая динамика по этому показателю в Ненецком автономном округе, Камчатском крае и Калужской области.Что касается употребления алкоголя, то объем продаж в пересчете на чистый спирт по итогам 2019 года, по расчетам РИА Рейтинг, составил 7,3 литра на взрослого человека и, по сравнению с предыдущим годом, не изменился. Но в качестве позитива можно отметить, что по сравнению с прошлым годом до 42 выросло количество регионов, в которых уровень продаж ниже, чем в среднем по стране, а также отсутствуют регионы, в которых бы наблюдалось двукратное превышение общероссийского уровня, как в предыдущие годы. Что касается динамики, то лучшее снижение объемов продаж алкогольной продукции в пересчете на чистый спирт показали Приморский край, Амурская область и Курская область.
https://ria.ru/20201207/vrednye-privychki-1587939088.html
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республика ингушетия
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тамбовская область
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северный кавказ, риа рейтинг, республика ингушетия, москва, тамбовская область, смоленская область, санкт-петербург, общество

Названы российские регионы — лидеры по вредным привычкам

00:13 07.12.2020 (обновлено: 04:56 07.12.2020)
 
© Depositphotos / itakdaleeОтказ от алкоголя
Отказ от алкоголя - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© Depositphotos / itakdalee
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. В топ-5 регионов РФ, жители которых не склонны к вредным привычкам, по итогам 2017-2019 годов по-прежнему входят четыре республики Северного Кавказа, Тамбовская область стала пятой, поднявшись с девятой строчки. Замыкает рейтинг по отсутствию вредных привычек у населения регионы Сибири и Дальнего Востока, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Шесть показателей

Кампания по продвижению принципов здорового образа жизни в России ведется не так давно, но уже сейчас эксперты отмечают, что все больше молодых людей готовы сознательно отказываться от губительных соблазнов. Однако, несмотря на позитивные сдвиги, вредные привычки все еще достаточно распространены.
Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов РФ по отсутствию вредных привычек, в основе которого лежат шесть показателей, характеризующих распространенность основных вредных привычек среди населения. При расчете рейтинга учитывались потребление табака и алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами. Использовались показатели за последние три года (2017-2019).

Лидеры не меняются

В лидирующей пятерке по сравнению с результатами прошлого года произошли небольшие изменения. Первую и вторую строчки рейтинга по отсутствию вредных привычек все также занимают Чеченская Республика и Республика Дагестан, но следующие за ними Республика Ингушетия и Кабардино-Балкарская Республика за год поменялись местами. Замыкает лидирующую пятерку Тамбовская область, которая поднялась с девятой строчки.
Как отмечают аналитики, слабая распространенность вредных привычек в республиках Северного Кавказа характерна для данного региона в силу сложившегося образа жизни, строгих традиций и менталитета жителей. По потреблению табачных изделий и алкогольной продукции данные республики занимают высокие позиции, что свидетельствует об их низкой распространенности среди населения. В Тамбовской области наблюдается снижение потребления табака и алкогольных напитков, что положительно сказалось на позициях региона в рейтинге.
Рейтинг российских регионов по отсутствию вредных привычек - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
00:00Инфографика
Рейтинг российских регионов по отсутствию вредных привычек
Кроме вышеперечисленных, в первую десятку рейтинга входят Волгоградская, Орловская, Саратовская, Смоленская области и Ставропольский край. Во всех перечисленных регионах, кроме Смоленской области, достаточно низкое потребление алкоголя. Что касается курения, то по этому показателю высокие позиции у всех регионов лидирующей десятки, кроме Ставропольского края.
Отмечается, что в данном регионе этот показатель значительно ниже, чем в среднем по России. Также стоит отметить, что по показателям смертности от употребления алкоголя и преступлений, совершенных в состоянии опьянения, все перечисленные регионы находятся в верхней половине списка.

Лидеры по вредным привычкам

Наибольшая приверженность вредным привычкам наблюдается в Магаданской области, Сахалинской области, Республике Хакасия и Республике Бурятия. Данные регионы входили в замыкающую группу рейтинга и по результатам прошлого года, не изменились и их места.
Но есть и небольшие изменения - в замыкающую пятерку попала Амурская область, чьи позиции за год немного ухудшились. Все перечисленные регионы объединяет суровый климат, который вносит определенные коррективы в образ жизни местных жителей.
Для входящих в замыкающую рейтинг группу регионов наиболее остро стоят проблемы употребления алкоголя и последствия этого, менее остро – курения. В Сахалинской области и Магаданской области не первый год наблюдаются наиболее высокие продажи алкоголя на одного взрослого человека.
В Республике Хакасия и Республике Бурятия уровень продаж алкоголя относительно невысокий, а вот показатели смертности и преступности в состоянии алкогольного опьянения достаточно высоки. Кроме того, для всех регионов в замыкающей пятерке характерны одни из самых высоких по стране показателей преступности в состоянии алкогольного опьянения или связанных с употреблением наркотических средств.
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ЗОЖ против вредных привычек

По сравнению с прошлым годом улучшили свои позиции в рейтинге регионов по отсутствию вредных привычек обе столицы. Москва поднялась с 57 на 49 строчку рейтинга, а Санкт-Петербург – с 70 на 63. Для Москвы самой распространённой вредной привычкой остается курение, хотя за прошедший год и наблюдается небольшое снижение потребления табачных изделий, все же их уровень еще достаточно высок.
Для Санкт-Петербурга наиболее острой проблемой остается распространение наркотиков, о чем отчасти свидетельствует высокий уровень преступлений в состоянии наркотического опьянения и преступлений, связанных с употреблением наркотических средств.
При этом сохраняется тенденция по сокращению потребления алкогольной продукции, что можно объяснить более широким распространением принципов здорового образа жизни. Снижение потребления способствует сокращению преступности в состоянии алкогольного опьянения и смертности от алкогольных отравлений.
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Эксперты отмечают, что в России уже много лет ведется пропаганда здорового образа жизни и, если рассматривать показатели рейтинга в отдельности, то можно констатировать, что отчасти эта работа дает свои результаты. Так, по сравнению с прошлым годом, по итогам 2019 в 48 регионах РФ сократилось потребление табака, и лучшая динамика по этому показателю в Ненецком автономном округе, Камчатском крае и Калужской области.
Что касается употребления алкоголя, то объем продаж в пересчете на чистый спирт по итогам 2019 года, по расчетам РИА Рейтинг, составил 7,3 литра на взрослого человека и, по сравнению с предыдущим годом, не изменился. Но в качестве позитива можно отметить, что по сравнению с прошлым годом до 42 выросло количество регионов, в которых уровень продаж ниже, чем в среднем по стране, а также отсутствуют регионы, в которых бы наблюдалось двукратное превышение общероссийского уровня, как в предыдущие годы. Что касается динамики, то лучшее снижение объемов продаж алкогольной продукции в пересчете на чистый спирт показали Приморский край, Амурская область и Курская область.
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