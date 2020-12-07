https://ria.ru/20201207/oon-1588054837.html

Оценочная миссия ООН прибудет в Карабах в середине декабря

Оценочная миссия ООН прибудет в Карабах в середине декабря

Оценочная миссия ООН по Нагорному Карабаху отправится в регион в середине декабря, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T16:25

2020-12-07T16:25

2020-12-07T16:25

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

сергей лавров

ильхам алиев

оон

баку

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Оценочная миссия ООН по Нагорному Карабаху отправится в регион в середине декабря, сообщил глава МИД России Сергей Лавров."Сейчас генеральный секретарь ООН готовит, это занимает какое-то время, оценочную миссию, в которую войдут профильные специализированные учреждения и программы системы ООН, рассчитывают они где-то в середине декабря туда ее направить", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Арой Айвазяном.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201207/borrel-1588037695.html

баку

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, сергей лавров, ильхам алиев, оон, баку, азербайджан, армения, в мире