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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201207/oon-1588054837.html
Оценочная миссия ООН прибудет в Карабах в середине декабря
Оценочная миссия ООН прибудет в Карабах в середине декабря
Оценочная миссия ООН по Нагорному Карабаху отправится в регион в середине декабря, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T16:25
2020-12-07T16:25
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
сергей лавров
ильхам алиев
оон
баку
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Оценочная миссия ООН по Нагорному Карабаху отправится в регион в середине декабря, сообщил глава МИД России Сергей Лавров."Сейчас генеральный секретарь ООН готовит, это занимает какое-то время, оценочную миссию, в которую войдут профильные специализированные учреждения и программы системы ООН, рассчитывают они где-то в середине декабря туда ее направить", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Арой Айвазяном.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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никол пашинян, сергей лавров, ильхам алиев, оон, баку, азербайджан, армения, в мире

Оценочная миссия ООН прибудет в Карабах в середине декабря

16:25 07.12.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Ара Айвазян во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Ара Айвазян во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Оценочная миссия ООН по Нагорному Карабаху отправится в регион в середине декабря, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
"Сейчас генеральный секретарь ООН готовит, это занимает какое-то время, оценочную миссию, в которую войдут профильные специализированные учреждения и программы системы ООН, рассчитывают они где-то в середине декабря туда ее направить", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Арой Айвазяном.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Министр иностранных дел России Сергей Лавро в Минске - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
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Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянСергей ЛавровИльхам АлиевООНБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
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