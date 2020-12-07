https://ria.ru/20201207/oon-1588054837.html
Оценочная миссия ООН прибудет в Карабах в середине декабря
Оценочная миссия ООН прибудет в Карабах в середине декабря
Оценочная миссия ООН по Нагорному Карабаху отправится в регион в середине декабря, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T16:25
2020-12-07T16:25
2020-12-07T16:25
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
сергей лавров
ильхам алиев
оон
баку
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588027713_0:0:2731:1537_1920x0_80_0_0_8b116e48ddc33519d07d4aad762b444d.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Оценочная миссия ООН по Нагорному Карабаху отправится в регион в середине декабря, сообщил глава МИД России Сергей Лавров."Сейчас генеральный секретарь ООН готовит, это занимает какое-то время, оценочную миссию, в которую войдут профильные специализированные учреждения и программы системы ООН, рассчитывают они где-то в середине декабря туда ее направить", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Арой Айвазяном.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201207/borrel-1588037695.html
баку
азербайджан
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588027713_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6d2bdd2afe228a9fc3c104d7cbf4a90f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никол пашинян, сергей лавров, ильхам алиев, оон, баку, азербайджан, армения, в мире