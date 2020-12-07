https://ria.ru/20201207/obmen-1588012288.html
Россия будет содействовать обмену пленными между Арменией и Азербайджаном
Россия будет содействовать обмену пленными между Арменией и Азербайджаном
Российская сторона через своих миротворцев в Карабахе будет содействовать обмену пленными, сообщил, открывая переговоры с армянским коллегой Арой Айвазяном,... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T13:41
2020-12-07T13:41
2020-12-07T13:56
никол пашинян
ильхам алиев
баку
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
сергей лавров
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российская сторона через своих миротворцев в Карабахе будет содействовать обмену пленными, сообщил, открывая переговоры с армянским коллегой Арой Айвазяном, глава МИД РФ Сергей Лавров."Важнейший вопрос - обмен пленными. Будем всячески через наших миротворцев содействовать его скорейшему завершению", - сказал министр.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201206/karabakh-1587868404.html
баку
нагорный карабах
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армения
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никол пашинян, ильхам алиев, баку, нагорный карабах, сергей лавров, азербайджан, армения, в мире