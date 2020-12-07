https://ria.ru/20201207/most-1588032442.html

Открытый после очистки ото льда мост на остров Русский временно закроют

Открытый после очистки ото льда мост на остров Русский временно закроют

Мост на остров Русский во Владивостоке, который открыли в воскресенье после 2 недель очистки ото льда, в ночь на вторник вновь закроют на 2 часа, сообщает... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T15:03

2020-12-07T15:03

2020-12-07T15:03

последствия непогоды в приморье

русский (остров)

владивосток

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 7 дек - РИА Новости. Мост на остров Русский во Владивостоке, который открыли в воскресенье после 2 недель очистки ото льда, в ночь на вторник вновь закроют на 2 часа, сообщает правительство региона.В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона оставались без света, тепла и воды. Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Власти организовали паром "Босфор Восточный", который вывозил людей на материк, он вмещает 20 машин и курсировал раз в два часа, уехать на нем было очень сложно: в очередях скапливалось несколько десятков автомобилей и множество людей. Десантные катера Тихоокеанского флота подключились к перевозке людей и спецтехники на остров. Мост открыли 6 декабря после очистки вант ото льда."Сегодня ночью с 2.00 до 4.00 будет закрыто движение на мосту на остров Русский. Как уточнили в ДСД "Дальний Восток", временные ограничения связаны с выполнением работ по замене поврежденных фонарей освещения", - говорится в сообщении.Мост - единственный способ попасть на остров Русский, регулярного паромного сообщения нет. Здесь живут несколько тысяч человек, расположен Дальневосточный федеральный университет, медцентр ДВФУ, военные и пожарная части, Приморский океанариум, академия МЧС.

русский (остров)

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Первые автомобили проехали по очищенному от обледенения мосту на остров Русский После сильного циклона в конце ноября мост на остров Русский несколько дней очищали от обледенения. 6 декабря по нему вновь открыли движение. Смотрите на видео, как по мосту поехали первые автомобили. 2020-12-07T15:03 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

последствия непогоды в приморье, русский (остров), владивосток, общество