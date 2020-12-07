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Мама мальчика, чье желание пообещал выполнить Путин, назвала это сказкой
Мама мальчика, чье желание пообещал выполнить Путин, назвала это сказкой
Мама 9-летнего мальчика из Челябинска Димы Ащепкова Юлия назвала "новогодней сказкой" исполнение желания сына о том, чтобы покататься на коньках в Москве с... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T12:25
2020-12-07T12:25
елка желаний
новый год
владимир путин
москва
челябинск
общество
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ЧЕЛЯБИНСК, 7 дек - РИА Новости. Мама 9-летнего мальчика из Челябинска Димы Ащепкова Юлия назвала "новогодней сказкой" исполнение желания сына о том, чтобы покататься на коньках в Москве с президентом России Владимиром Путиным.В субботу, в Международный день добровольцев, Путин в режиме видеоконференции принял участие в акции "Елка желаний". Президенту предложили выбрать число от 1 до 10, Путин назвал 12. Ведущий встречи снял с елки два шарика с цифрами 1 и 2, в которых находились написанные детьми открытки. Так, 9-летний Дмитрий Ащепков из Челябинска написал, что мечтает "побывать на Красной площади, покататься на коньках и увидеть, где в Кремле работает президент России". Путин пообещал, что мальчик не только сделает это, но они вместе покатаются в Москве на коньках: "Считай, что ты уже в пути".Она уточнила, что Дима был в Москве пока только проездом и это станет его первым полноценным посещением столицы.
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елка желаний, новый год, владимир путин, москва, челябинск, общество

Мама мальчика, чье желание пообещал выполнить Путин, назвала это сказкой

12:25 07.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России - 2020"
Президент РФ В. Путин встретился с волонтерами и финалистами конкурса Доброволец России - 2020 - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ЧЕЛЯБИНСК, 7 дек - РИА Новости. Мама 9-летнего мальчика из Челябинска Димы Ащепкова Юлия назвала "новогодней сказкой" исполнение желания сына о том, чтобы покататься на коньках в Москве с президентом России Владимиром Путиным.
В субботу, в Международный день добровольцев, Путин в режиме видеоконференции принял участие в акции "Елка желаний". Президенту предложили выбрать число от 1 до 10, Путин назвал 12. Ведущий встречи снял с елки два шарика с цифрами 1 и 2, в которых находились написанные детьми открытки. Так, 9-летний Дмитрий Ащепков из Челябинска написал, что мечтает "побывать на Красной площади, покататься на коньках и увидеть, где в Кремле работает президент России". Путин пообещал, что мальчик не только сделает это, но они вместе покатаются в Москве на коньках: "Считай, что ты уже в пути".
"Это случилась новогодняя сказка! Димуля очень рад, и мне как маме очень приятно!" - сказала Ащепкова РИА Новости в понедельник.
Она уточнила, что Дима был в Москве пока только проездом и это станет его первым полноценным посещением столицы.
Ёлка желаний на форуме Добровольцы России в Сочи - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября, 12:45
Акция "Елка желаний" пройдет в этом году в онлайн и офлайн форматах
 
Елка желанийНовый годВладимир ПутинМоскваЧелябинскОбщество
 
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