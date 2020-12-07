https://ria.ru/20201207/mechty-1587994736.html

Мама мальчика, чье желание пообещал выполнить Путин, назвала это сказкой

Мама мальчика, чье желание пообещал выполнить Путин, назвала это сказкой

Мама 9-летнего мальчика из Челябинска Димы Ащепкова Юлия назвала "новогодней сказкой" исполнение желания сына о том, чтобы покататься на коньках в Москве с... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T12:25

2020-12-07T12:25

2020-12-07T12:25

елка желаний

новый год

владимир путин

москва

челябинск

общество

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ЧЕЛЯБИНСК, 7 дек - РИА Новости. Мама 9-летнего мальчика из Челябинска Димы Ащепкова Юлия назвала "новогодней сказкой" исполнение желания сына о том, чтобы покататься на коньках в Москве с президентом России Владимиром Путиным.В субботу, в Международный день добровольцев, Путин в режиме видеоконференции принял участие в акции "Елка желаний". Президенту предложили выбрать число от 1 до 10, Путин назвал 12. Ведущий встречи снял с елки два шарика с цифрами 1 и 2, в которых находились написанные детьми открытки. Так, 9-летний Дмитрий Ащепков из Челябинска написал, что мечтает "побывать на Красной площади, покататься на коньках и увидеть, где в Кремле работает президент России". Путин пообещал, что мальчик не только сделает это, но они вместе покатаются в Москве на коньках: "Считай, что ты уже в пути".Она уточнила, что Дима был в Москве пока только проездом и это станет его первым полноценным посещением столицы.

https://ria.ru/20201111/aktsiya-1584073373.html

москва

челябинск

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елка желаний, новый год, владимир путин, москва, челябинск, общество