https://ria.ru/20201207/mechty-1587994736.html
Мама мальчика, чье желание пообещал выполнить Путин, назвала это сказкой
Мама мальчика, чье желание пообещал выполнить Путин, назвала это сказкой
Мама 9-летнего мальчика из Челябинска Димы Ащепкова Юлия назвала "новогодней сказкой" исполнение желания сына о том, чтобы покататься на коньках в Москве с... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T12:25
2020-12-07T12:25
2020-12-07T12:25
елка желаний
новый год
владимир путин
москва
челябинск
общество
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ЧЕЛЯБИНСК, 7 дек - РИА Новости. Мама 9-летнего мальчика из Челябинска Димы Ащепкова Юлия назвала "новогодней сказкой" исполнение желания сына о том, чтобы покататься на коньках в Москве с президентом России Владимиром Путиным.В субботу, в Международный день добровольцев, Путин в режиме видеоконференции принял участие в акции "Елка желаний". Президенту предложили выбрать число от 1 до 10, Путин назвал 12. Ведущий встречи снял с елки два шарика с цифрами 1 и 2, в которых находились написанные детьми открытки. Так, 9-летний Дмитрий Ащепков из Челябинска написал, что мечтает "побывать на Красной площади, покататься на коньках и увидеть, где в Кремле работает президент России". Путин пообещал, что мальчик не только сделает это, но они вместе покатаются в Москве на коньках: "Считай, что ты уже в пути".Она уточнила, что Дима был в Москве пока только проездом и это станет его первым полноценным посещением столицы.
https://ria.ru/20201111/aktsiya-1584073373.html
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елка желаний, новый год, владимир путин, москва, челябинск, общество