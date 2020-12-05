Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201205/mechty-1587813449.html
Путин пообещал исполнить два желания в рамках акции "Елка желаний"
Путин пообещал исполнить два желания в рамках акции "Елка желаний"
Президент РФ Владимир Путин поучаствовал в акции "Елка желаний": он пообещал покататься на коньках с мальчиком Димой и подумать, как реализовать мечту Саши,... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T14:59
2020-12-05T15:19
тульская область
челябинская область
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576936680_0:192:3072:1920_1400x0_80_0_0_41f99aa2b8fee532d1da173372027157.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поучаствовал в акции "Елка желаний": он пообещал покататься на коньках с мальчиком Димой и подумать, как реализовать мечту Саши, который загадал обнять панду.В субботу в Международный день добровольцев Путин в режиме видеоконференции принял участие в акции "Елка желаний". Президенту предложили выбрать число от 1 до 10, Путин назвал 12. Ведущий встречи снял с елки два шарика с цифрами 1 и 2.Девятилетний мальчик Дмитрий из Челябинской области написал, что мечтает "побывать на Красной площади, покататься на коньках и увидеть, где в Кремле работает президент России"."Запросто. Сделаем. Вместе покатаемся. Надеюсь, что лед будет. Считай, что ты уже в дороге", - ответил на это желание Путин.Десятилетний Александр из Тульской области написал, что мечтает обнять настоящую панду."Надо у панды спросить, она хочет, чтобы ее обнимали. Надо подумать, как это сделать. Вот здесь у нас есть защитники животных, надо с ними посоветоваться. Я понял, мы предпримем максимальные усилия для того, чтобы это желание было реализовано", - сказал президент РФ.
https://ria.ru/20201205/obrazovanie-1587808992.html
тульская область
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576936680_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_e998ab19c80aab4e7f8bb01fc0ad602f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тульская область, челябинская область, владимир путин, общество

Путин пообещал исполнить два желания в рамках акции "Елка желаний"

14:59 05.12.2020 (обновлено: 15:19 05.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с победителями конкурса "Лидеры России"
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с победителями конкурса Лидеры России - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поучаствовал в акции "Елка желаний": он пообещал покататься на коньках с мальчиком Димой и подумать, как реализовать мечту Саши, который загадал обнять панду.
В субботу в Международный день добровольцев Путин в режиме видеоконференции принял участие в акции "Елка желаний". Президенту предложили выбрать число от 1 до 10, Путин назвал 12. Ведущий встречи снял с елки два шарика с цифрами 1 и 2.
Девятилетний мальчик Дмитрий из Челябинской области написал, что мечтает "побывать на Красной площади, покататься на коньках и увидеть, где в Кремле работает президент России".
"Запросто. Сделаем. Вместе покатаемся. Надеюсь, что лед будет. Считай, что ты уже в дороге", - ответил на это желание Путин.
Десятилетний Александр из Тульской области написал, что мечтает обнять настоящую панду.
"Надо у панды спросить, она хочет, чтобы ее обнимали. Надо подумать, как это сделать. Вот здесь у нас есть защитники животных, надо с ними посоветоваться. Я понял, мы предпримем максимальные усилия для того, чтобы это желание было реализовано", - сказал президент РФ.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с волонтерами и финалистами конкурса Доброволец России - 2020 - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
Вчера, 14:21Распространение нового коронавируса
Путин оценил работу системы образования в условиях ограничений
 
Тульская областьЧелябинская областьВладимир ПутинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:43Собянин надеется, что кольцо ЦКАДа замкнется в 2021 году
08:17МЧС направило в Нагорный Карабах спецборт со спасателями
08:15В Москве планируют привить от COVID-19 до семи миллионов человек
08:14Источник: первый полет Ил-114-300 запланирован на 18 декабря
08:13Власти не намерены сокращать плановую медицинскую помощь в Москве
08:08Названы популярные схемы обмана начинающих инвесторов в России
07:49В Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой на рынке
07:46В Петербурге погиб театральный режиссер Милочкин
07:43На Сахалине началась вакцинация от коронавируса
07:17Британцы высмеяли слежку за российскими кораблями у своих берегов
06:54В Красноярске проверят соблюдение мер против COVID-19 на концерте Zivert
06:03Более четырех миллионов россиян не могут выехать за границу из-за долгов
05:53В Башкирии три подростка погибли в ДТП с участием табуна лошадей
05:49Ученые спрогнозировали гибель 500 тысяч американцев от COVID-19 к апрелю
05:42Генерал ВСУ заявил, что Киев хочет купить старые чешские САУ втридорога
05:02Российские военные медики начал прием пациентов в Степанакерте
04:53США признали уроженцев Курил японцами
04:21Трамп заявил, что возврат в Парижское соглашение даст преимущество России
04:20Соратника Зеленского забанили в Faсebook после поста о внешнем управлении
03:59Лидер группы "Дюна" раскрыл семейную "тайну"
Лента новостейМолния