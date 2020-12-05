https://ria.ru/20201205/mechty-1587813449.html

Путин пообещал исполнить два желания в рамках акции "Елка желаний"

Путин пообещал исполнить два желания в рамках акции "Елка желаний"

Президент РФ Владимир Путин поучаствовал в акции "Елка желаний": он пообещал покататься на коньках с мальчиком Димой и подумать, как реализовать мечту Саши,... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T14:59

2020-12-05T14:59

2020-12-05T15:19

тульская область

челябинская область

владимир путин

общество

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поучаствовал в акции "Елка желаний": он пообещал покататься на коньках с мальчиком Димой и подумать, как реализовать мечту Саши, который загадал обнять панду.В субботу в Международный день добровольцев Путин в режиме видеоконференции принял участие в акции "Елка желаний". Президенту предложили выбрать число от 1 до 10, Путин назвал 12. Ведущий встречи снял с елки два шарика с цифрами 1 и 2.Девятилетний мальчик Дмитрий из Челябинской области написал, что мечтает "побывать на Красной площади, покататься на коньках и увидеть, где в Кремле работает президент России"."Запросто. Сделаем. Вместе покатаемся. Надеюсь, что лед будет. Считай, что ты уже в дороге", - ответил на это желание Путин.Десятилетний Александр из Тульской области написал, что мечтает обнять настоящую панду."Надо у панды спросить, она хочет, чтобы ее обнимали. Надо подумать, как это сделать. Вот здесь у нас есть защитники животных, надо с ними посоветоваться. Я понял, мы предпримем максимальные усилия для того, чтобы это желание было реализовано", - сказал президент РФ.

https://ria.ru/20201205/obrazovanie-1587808992.html

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тульская область, челябинская область, владимир путин, общество