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Путин пообещал исполнить два желания в рамках акции "Елка желаний"
Путин пообещал исполнить два желания в рамках акции "Елка желаний"
Президент РФ Владимир Путин поучаствовал в акции "Елка желаний": он пообещал покататься на коньках с мальчиком Димой и подумать, как реализовать мечту Саши,... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T14:59
2020-12-05T14:59
2020-12-05T15:19
тульская область
челябинская область
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общество
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поучаствовал в акции "Елка желаний": он пообещал покататься на коньках с мальчиком Димой и подумать, как реализовать мечту Саши, который загадал обнять панду.В субботу в Международный день добровольцев Путин в режиме видеоконференции принял участие в акции "Елка желаний". Президенту предложили выбрать число от 1 до 10, Путин назвал 12. Ведущий встречи снял с елки два шарика с цифрами 1 и 2.Девятилетний мальчик Дмитрий из Челябинской области написал, что мечтает "побывать на Красной площади, покататься на коньках и увидеть, где в Кремле работает президент России"."Запросто. Сделаем. Вместе покатаемся. Надеюсь, что лед будет. Считай, что ты уже в дороге", - ответил на это желание Путин.Десятилетний Александр из Тульской области написал, что мечтает обнять настоящую панду."Надо у панды спросить, она хочет, чтобы ее обнимали. Надо подумать, как это сделать. Вот здесь у нас есть защитники животных, надо с ними посоветоваться. Я понял, мы предпримем максимальные усилия для того, чтобы это желание было реализовано", - сказал президент РФ.
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тульская область, челябинская область, владимир путин, общество
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
поучаствовал в акции "Елка желаний": он пообещал покататься на коньках с мальчиком Димой и подумать, как реализовать мечту Саши, который загадал обнять панду.
В субботу в Международный день добровольцев Путин в режиме видеоконференции принял участие в акции "Елка желаний". Президенту предложили выбрать число от 1 до 10, Путин назвал 12. Ведущий встречи снял с елки два шарика с цифрами 1 и 2.
Девятилетний мальчик Дмитрий из Челябинской области
написал, что мечтает "побывать на Красной площади, покататься на коньках и увидеть, где в Кремле работает президент России".
"Запросто. Сделаем. Вместе покатаемся. Надеюсь, что лед будет. Считай, что ты уже в дороге", - ответил на это желание Путин.
Десятилетний Александр из Тульской области
написал, что мечтает обнять настоящую панду.
"Надо у панды спросить, она хочет, чтобы ее обнимали. Надо подумать, как это сделать. Вот здесь у нас есть защитники животных, надо с ними посоветоваться. Я понял, мы предпримем максимальные усилия для того, чтобы это желание было реализовано", - сказал президент РФ.