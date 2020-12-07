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На "Балтийском заводе" заложат новый атомный ледокол "Чукотка"
На "Балтийском заводе" заложат новый атомный ледокол "Чукотка"
Четвертый серийный российский атомный ледокол "Чукотка" проекта 22220 начнут строить на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге 18 декабря, сообщило предприятие. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T13:19
2020-12-07T13:19
2020-12-07T13:19
карское море
арктика
балтийский завод
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
санкт-петербург
безопасность
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Четвертый серийный российский атомный ледокол "Чукотка" проекта 22220 начнут строить на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге 18 декабря, сообщило предприятие."18 декабря на стапеле "А" Балтийского завода состоится церемония закладки нового серийного атомного ледокола проекта 22220. Он получит имя "Чукотка", - говорится в сообщении.Заказчиком является госкорпорация "Росатом".В октябре самый мощный в мире головной универсальный атомоход "Арктика" проекта 22220, построенный на "Балтийском заводе", был передан Росатому и официально вошел в состав российского атомного флота. Сейчас на Балтзаводе строят три серийных атомохода проекта 22220 – "Сибирь", "Урал" и заложенный в мае этого года ледокол "Якутия".Атомоходы проекта 22220 нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике, они смогут проводить караваны судов, пробивая лед толщиной до трех метров. Эти ледоколы будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
https://ria.ru/20201116/ledokol-1584790292.html
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карское море, арктика, балтийский завод, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", санкт-петербург, безопасность