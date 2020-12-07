Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201207/ledokol-1588007733.html
На "Балтийском заводе" заложат новый атомный ледокол "Чукотка"
На "Балтийском заводе" заложат новый атомный ледокол "Чукотка"
Четвертый серийный российский атомный ледокол "Чукотка" проекта 22220 начнут строить на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге 18 декабря, сообщило предприятие. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T13:19
2020-12-07T13:19
карское море
арктика
балтийский завод
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
санкт-петербург
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e23fdc54ea5ef35d958b3b2d44766e20.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Четвертый серийный российский атомный ледокол "Чукотка" проекта 22220 начнут строить на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге 18 декабря, сообщило предприятие."18 декабря на стапеле "А" Балтийского завода состоится церемония закладки нового серийного атомного ледокола проекта 22220. Он получит имя "Чукотка", - говорится в сообщении.Заказчиком является госкорпорация "Росатом".В октябре самый мощный в мире головной универсальный атомоход "Арктика" проекта 22220, построенный на "Балтийском заводе", был передан Росатому и официально вошел в состав российского атомного флота. Сейчас на Балтзаводе строят три серийных атомохода проекта 22220 – "Сибирь", "Урал" и заложенный в мае этого года ледокол "Якутия".Атомоходы проекта 22220 нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике, они смогут проводить караваны судов, пробивая лед толщиной до трех метров. Эти ледоколы будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
https://ria.ru/20201116/ledokol-1584790292.html
карское море
арктика
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_11e40d982b4d9e25c0ba7153ee8c6140.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
карское море, арктика, балтийский завод, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", санкт-петербург, безопасность

На "Балтийском заводе" заложат новый атомный ледокол "Чукотка"

13:19 07.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Четвертый серийный российский атомный ледокол "Чукотка" проекта 22220 начнут строить на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге 18 декабря, сообщило предприятие.
"18 декабря на стапеле "А" Балтийского завода состоится церемония закладки нового серийного атомного ледокола проекта 22220. Он получит имя "Чукотка", - говорится в сообщении.
Заказчиком является госкорпорация "Росатом".
В октябре самый мощный в мире головной универсальный атомоход "Арктика" проекта 22220, построенный на "Балтийском заводе", был передан Росатому и официально вошел в состав российского атомного флота. Сейчас на Балтзаводе строят три серийных атомохода проекта 22220 – "Сибирь", "Урал" и заложенный в мае этого года ледокол "Якутия".
Атомоходы проекта 22220 нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике, они смогут проводить караваны судов, пробивая лед толщиной до трех метров. Эти ледоколы будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Головной универсальный атомный ледокол Арктика вышел из порта Мурманск в первый рабочий рейс - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 11:11
Атомный ледокол "Арктика" вышел в первый рейс на Севморпути
 
Карское мореАрктикаБалтийский заводГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Санкт-ПетербургБезопасность
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:10Число ушедших на карантин российских школ выросло до 92
09:09Названы самые популярные электронные и аудиокниги у россиян в 2020 году
09:06МВД добавило новое основание для отказа в сдаче экзамена на права
09:04В Москве еще 5532 пациента вылечились от COVID-19
09:02Бастрыкин оценил ситуацию с возмещением ущерба от коррупции
09:00В Астраханской области сняли с мели теплоход с зерном для Ирана
09:00Препарат против рака легких получили с помощью тропических растений
08:56РБК: основанный Кудриным Фонд гражданских инициатив "Диалог" расформируют
08:54В России провели более 80 миллионов тестов на коронавирус
08:52WP: Трамп звонил в Пенсильванию с просьбой изменить итог выборов
08:43Ъ: РЖД рассчитывает на господдержку в 500 млрд рублей на инвестпрограмму
08:40На трассе в Нижегородской области столкнулись девять автомобилей
08:39В Астрахани загорелся многоквартирный дом
08:32Жителя Югры обвинили в создании оправдывающего терроризм Telegram-канала
08:24Во Владивостоке загорелся ангар с катером на крыше
08:21Источник сообщил о переносе второго полета Ил-112В на февраль
08:21СК проводит проверку в иркутском детсаду из-за вспышки кишечной инфекции
08:15Стало известно, сколько государство заработает на продаже новогодних елей
08:11С российских коррупционеров за год взыскали свыше двух миллиардов рублей
08:05В России изменились правила работы автошкол и сдачи экзамена
Лента новостейМолния