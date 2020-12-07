Лавров заявил, что посетит Ереван с ответным визитом
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи в Минске с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что посетит с визитом Ереван, сроки поездки будут объявлены позднее.
"У нас был очень полезный, полноценный первый контакт с новым министром иностранных дел Армении. Ара Генриевич любезно пригласил меня посетить Ереван в очередной раз. Я с удовольствием приеду, по срокам договоримся дополнительно", - сказал он по итогам переговоров с армянским коллегой Арой Айвазяном.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.