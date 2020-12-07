https://ria.ru/20201207/lavrov-1588030290.html

Лавров заявил, что посетит Ереван с ответным визитом

Лавров заявил, что посетит Ереван с ответным визитом

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что посетит с визитом Ереван, сроки поездки будут объявлены позднее. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T14:56

2020-12-07T14:56

2020-12-07T14:56

никол пашинян

сергей лавров

ильхам алиев

баку

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что посетит с визитом Ереван, сроки поездки будут объявлены позднее.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

баку

азербайджан

армения

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, сергей лавров, ильхам алиев, баку, азербайджан, армения, в мире