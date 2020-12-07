https://ria.ru/20201207/konflikt-1587972451.html

В Петербурге подростку сломали руку в драке с мальчиком и его отцом

В Петербурге подростку сломали руку в драке с мальчиком и его отцом

В Петербурге отец четвероклассника вмешался в драку своего сына с 14-летним подростком, из-за чего тот попал в больницу с переломом руки, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T10:37

2020-12-07T10:37

2020-12-07T12:10

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек — РИА Новости. В Петербурге отец четвероклассника вмешался в драку своего сына с 14-летним подростком, из-за чего тот попал в больницу с переломом руки, сообщает пресс-служба главка МВД по Петербургу и Ленинградской области.По данным ведомства, инцидент произошел 5 декабря на детской площадке во дворе дома 70 на проспекте Просвещения. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как мужчина подходит к дерущимся, начинает их разнимать и толкает подростка, тот падает на землю, а второй мальчик продолжает наносить ему удары.Отец пострадавшего мальчика подал заявление в полицию Калининского района. Правоохранители проводят проверку.

https://ria.ru/20201207/podrostki-1587971518.html

ленинградская область

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, санкт-петербург, происшествия