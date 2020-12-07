К гуманитарному центру по Карабаху подключат Армению и Азербайджан
14:57 07.12.2020 (обновлено: 15:07 07.12.2020)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Армению и Азербайджан предполагается подключить к работе центра гуманитарного реагирования в Карабахе, соответствующие документы сейчас готовятся, заявил глава МИД Сергей Лавров в ходе пресс- конференции с армянским коллегой Арой Айвазяном.
Лавров заявил, что содействие возвращению беженцев обретает устойчивый характер, а люди чувствуют больше уверенности в этом процессе. "И мы будем эти настроения всячески укреплять, этому будут способствовать идущие сейчас переговоры о превращении центра гуманитарного реагирования в международный - с участием и Армении, и Азербайджана. Соответствующие документы сейчас обсуждаются по линии соответствующих структур", - сказал он.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.