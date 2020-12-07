https://ria.ru/20201207/karabakh-1588030680.html

К гуманитарному центру по Карабаху подключат Армению и Азербайджан

К гуманитарному центру по Карабаху подключат Армению и Азербайджан

Армению и Азербайджан предполагается подключить к работе центра гуманитарного реагирования в Карабахе, соответствующие документы сейчас готовятся, заявил глава... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T14:57

2020-12-07T14:57

2020-12-07T15:07

ара айвазян

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

сергей лавров

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586474204_0:156:2615:1627_1920x0_80_0_0_9a1ce9ea61d765a83acf61fbd0de8160.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Армению и Азербайджан предполагается подключить к работе центра гуманитарного реагирования в Карабахе, соответствующие документы сейчас готовятся, заявил глава МИД Сергей Лавров в ходе пресс- конференции с армянским коллегой Арой Айвазяном.Лавров заявил, что содействие возвращению беженцев обретает устойчивый характер, а люди чувствуют больше уверенности в этом процессе. "И мы будем эти настроения всячески укреплять, этому будут способствовать идущие сейчас переговоры о превращении центра гуманитарного реагирования в международный - с участием и Армении, и Азербайджана. Соответствующие документы сейчас обсуждаются по линии соответствующих структур", - сказал он.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201124/sapery-1586034994.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ара айвазян, нагорный карабах, сергей лавров, азербайджан, армения, в мире